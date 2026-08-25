Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann

Was bewegt die Aktie?

Deutz diversifiziert sich weiter weg vom klassischen Motorenbau und stärker in Richtung Rüstung. Der Zukauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ist dafür der entscheidende Schritt. Die Hauptversammlung hat die Übernahme mit 99,7 Prozent der Stimmen genehmigt, auch das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben.

Besonders wichtig ist die Marge von FFG. Sie liegt bei rund 20 Prozent und damit deutlich über dem klassischen Motorengeschäft von Deutz. Dadurch verändert sich das gesamte Unternehmensprofil. Der Markt kann Deutz künftig höher bewerten, wenn der neue Geschäftsbereich die Konzernmarge spürbar hebt.

Charttechnik

Die Aktie erreicht das höchste Niveau seit März und nähert sich dem Mai-Hoch bei rund 11,60 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde die Bodenbildung der vergangenen zwölf Monate bestätigen.

Aus der Dreiecksstruktur lassen sich erste Kursziele um 15 Euro ableiten. Aus der letzten Konsolidierung ergeben sich sogar Ziele bis knapp 17 Euro.

Martins Einschätzung

Deutz liefert aktuell ein positives Gesamtbild. Die Aktie ist nach dem Sprung nicht mehr billig im kurzfristigen Sinn, bietet aber weiter ein brauchbares Chance-Risiko-Verhältnis. Die Marken 15 Euro und knapp 17 Euro bleiben die nächsten Ziele.