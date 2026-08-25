Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1654 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1664 Dollar festgesetzt.

Nach einem impulsarmen Wochenauftakt wird sich das Interesse der Anleger im weiteren Tagesverlauf auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm steht unter anderem das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Zuletzt waren bereits einige Konjunkturindikatoren besser ausgefallen, sodass am Markt auch beim Ifo-Index mit einem Anstieg gerechnet wird.

Eine etwas stärkere deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konnte dem Euro keinen Auftrieb verleihen. Am Morgen war bekannt geworden, dass die größte Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal mit 0,3 Prozent etwas stärker als erwartet gewachsen war. Das Statistische Bundesamt hatte eine erste Schätzung nach oben revidiert./jkr/mis

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