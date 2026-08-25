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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Eli Lilly: 87 Mrd. USD Umsatz im Visier – Zwei Medikamente entscheiden über die Zukunft
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