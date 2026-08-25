Eli Lilly: 87 Mrd. USD Umsatz im Visier – Zwei Medikamente entscheiden über die Zukunft

Der Q2-Umsatz 2026 stieg um 48 % auf 23,0 Mrd. USD, maßgeblich getragen von Mounjaro und Zepbound. Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf eine Spanne von 85,0 bis 87,0 Mrd. USD angehoben. Gezielte Zukäufe und Fortschritte in der klinischen Pipeline, etwa bei Retatrutide, sollen die Marktposition künftig absichern.

Fokus auf Stoffwechselerkrankungen als strategischer Wachstumstreiber Das Geschäftsmodell des Pharmakonzerns basiert auf der Erforschung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente, mit einem Schwerpunkt auf Endokrinologie, Onkologie und Immunologie. Aktuell profitiert das Unternehmen von der Behandlungsnachfrage bei Adipositas und Typ-2-Diabetes. Diese Entwicklung wird durch die breite Akzeptanz von GLP-1- und GIP-Rezeptor-Agonisten gestützt. Das Unternehmen richtet finanzielle Ressourcen auf diese Indikationen aus, um den medizinischen Bedarf durch Injektionen sowie durch orale Therapieformen zu decken. Ziel ist es, den Markt für Stoffwechselerkrankungen zu besetzen und langfristige Einnahmequellen zu erschließen.



Discount 1.200 2027/06: Basiswert Eli Lilly & Co. DU5Y20 Quelle: DZ BANK: Geld 25.08. 15:48:34, Brief 25.08. 16:03:11 89,66 EUR 89,69 EUR -0,10% Basiswertkurs: 1.255,53 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 15:47:04 Max Rendite 14,77% Discount in % 16,22% Abstand zum Cap in % -3,85% Max Rendite in % p.a. 18,06% p.a. Cap 1.200,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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