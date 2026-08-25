EQS-Adhoc: net digital AG: Umsatz und EBITDA im 1. Halbjahr 2026 deutlich über den Erwartungen

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EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
net digital AG: Umsatz und EBITDA im 1. Halbjahr 2026 deutlich über den Erwartungen

25.08.2026 / 18:57 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

net digital AG: Umsatz und EBITDA im 1. Halbjahr 2026 deutlich über den Erwartungen

Düsseldorf, 25. August 2026 – Im Zuge der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 geht der Vorstand der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) davon aus, dass sowohl der Umsatz als auch das EBITDA in der Berichtsperiode deutlich über den Erwartungen liegen. Nach aktuellem Stand stieg der Umsatz im ersten Halbjahr auf rd. 31 Mio. Euro (H1 2025: 13 Mio. Euro) und das EBITDA erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen auf eine Spanne von 3,1 Mio. bis 3,3 Mio. Euro (H1 2025: 1,3 Mio. Euro). Laut Prognose vom März 2026 soll im Geschäftsjahr 2026 der Umsatz auf 48 bis 53 Mio. Euro steigen. Das EBITDA soll sich 2026 auf 4,7 bis 5,2 Mio. Euro belaufen. Die positive Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2026 wird auf breiter Basis von allen Geschäftsbereichen der net digital AG getrieben.

Der Halbjahresbericht soll im Oktober 2026 veröffentlicht werden. Auf Basis der finalen Zahlen wird der Vorstand eine Überprüfung der Gesamtjahresprognose vornehmen.

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netdigital@edicto.de

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