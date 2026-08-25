EQS-AFR: 21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



25.08.2026 / 19:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Ort:

https://21shares.com/ir/financials

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 21Shares AG Pelikanstrasse 37 8001 Zurich Schweiz Internet: www.21shares.com LEI Code: 254900UWHMJRRODS3Z64

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