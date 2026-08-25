EQS-AFR: 21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.08.2026 / 19:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Ort:

https://21shares.com/ir/financials

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:21Shares AG
Pelikanstrasse 37
8001 Zurich
Schweiz
Internet:www.21shares.com
LEI Code:254900UWHMJRRODS3Z64
Ende der MitteilungEQS News-Service

2388340 25.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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1 Jahr
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2
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