EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



25.08.2026 / 11:20 CET/CEST

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Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2026

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2027

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2027

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