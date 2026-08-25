EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.08.2026 / 11:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2026

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2027

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2027

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Internet:http://www.bilfinger.com
LEI Code:529900H0HULEN2BZ4604
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