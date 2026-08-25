EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.08.2026 / 15:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025/2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Internet:www.paragon.ag
LEI Code:5299003KK8544RT71R38
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