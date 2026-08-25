EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.08.2026 / 12:04 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Konzern-Halbjahresbericht_06_2026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Semi-Annual%20Report%202026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral

25.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien Österreich Internet: http://raiffeisenbank.at LEI Code: 529900GPOO9ISPD1EE83

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