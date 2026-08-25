EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.08.2026 / 12:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Konzern-Halbjahresbericht_06_2026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Semi-Annual%20Report%202026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral
25.08.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
|Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://raiffeisenbank.at
|LEI Code:
|529900GPOO9ISPD1EE83
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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