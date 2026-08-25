EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.08.2026 / 12:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Konzern-Halbjahresbericht_06_2026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/RLB_Semi-Annual%20Report%202026.pdf.coredownload.inline.pdf?utm_source=raiffeisen.at&utm_medium=referral

25.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Österreich
Internet:http://raiffeisenbank.at
LEI Code:529900GPOO9ISPD1EE83
Ende der MitteilungEQS News-Service

2388306 25.08.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen
Dax Tagesrückblick 24.08.2026
Dax startet mit kleinem Minus in die Woche - Halbleitertitel schwachgestern, 15:38 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Raumfahrtkonzern
OHB verliert erneut deutlich – Aktie ist SDax-Schlusslichtgestern, 09:47 Uhr · dpa-AFX
OHB verliert erneut deutlich – Aktie ist SDax-Schlusslicht
EUR/USD Wochenausblick 24.08.2026
Euro steigt auf Dreimonatshoch vor Fed-Symposiumgestern, 11:41 Uhr · onvista
Euro steigt auf Dreimonatshoch vor Fed-Symposium
Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer
Pharmabranche wirbt kreativ für Abnehmspritzen in Chinagestern, 10:33 Uhr · Reuters
Pharmabranche wirbt kreativ für Abnehmspritzen in China
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen