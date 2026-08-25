EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



25.08.2026 / 09:34 CET/CEST

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Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.03.2027

Ort:

https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.03.2027

Ort:

https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

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