EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

25.08.2026 / 09:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Schweiz
Internet:www.ubs.com
LEI Code:BFM8T61CT2L1QCEMIK50
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