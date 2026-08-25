EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.08.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Birgit
Nachname(n):Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:DE000A41YH53

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,733 EUR2.518,59 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,733 EUR2.518,59 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet:www.normagroup.com
LEI Code:5299000LM9HC76W5XD46
Ende der MitteilungEQS News-Service

106762 25.08.2026 CET/CEST

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