EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: ITAK Vermögensverwaltung GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.08.2026 / 11:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ITAK Vermögensverwaltung GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Vaios
Nachname(n): Kastanis
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Schulte-Schlagbaum AG

b) LEI
391200XFQXESVCRNMQ02 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007190001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
240,00 EUR 4.200.240,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
240,0000 EUR 4.200.240,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100 - 110
42553 Velbert
Deutschland
Internet: http://www.sag-schlagbaum.com
LEI Code: 391200XFQXESVCRNMQ02

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106770  25.08.2026 CET/CEST

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