EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: ITAK Vermögensverwaltung GmbH, Kauf
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.08.2026 / 11:02 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ITAK Vermögensverwaltung GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Vaios
|Nachname(n):
|Kastanis
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Schulte-Schlagbaum AG
b) LEI
|391200XFQXESVCRNMQ02
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007190001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|240,00 EUR
|4.200.240,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|240,0000 EUR
|4.200.240,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Straße 100 - 110
|42553 Velbert
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|LEI Code:
|391200XFQXESVCRNMQ02
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106770 25.08.2026 CET/CEST
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