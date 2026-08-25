EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.08.2026 / 11:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Vaios
|Nachname(n):
|Kastanis
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Schulte-Schlagbaum AG
b) LEI
|391200XFQXESVCRNMQ02
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007190001
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|240 EUR
|4.200.240,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|240,0000 EUR
|4.200.240,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Straße 100 - 110
|42553 Velbert
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|LEI Code:
|391200XFQXESVCRNMQ02
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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