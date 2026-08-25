EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,85 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Barmitteln auf 14,9 Milliarden US-Dollar beläuft

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,85 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Barmitteln auf 14,9 Milliarden US-Dollar beläuft



25.08.2026 / 16:45 CET/CEST

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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 97 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

ETH legte in der vergangenen Woche um 30 % zu – das ist der größte Wochengewinn seit Mai 2025 und Juli 2021.Auf beide vorangegangenen Fälle folgten anschließend Kursgewinne von +170 % bzw. +167 %.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.440 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,4 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält 89 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktgängigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar, darunter 5,85 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von 308 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt – darunter Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee –, um das Ziel des Unternehmens zu fördern, 5 % der ETH-Bestände zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwerte der Bitmine-Krypto- , der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"- -Bestände auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar belaufen.

Bitmine Weekly Update

Stand 23. August 2026, 14:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.847.611 ETH zu einem Kurs von 2.440 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 89 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 308 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„ETH hat in der vergangenen Woche um 30 % zugelegt. Dies ist der größte Wochenanstieg seit Mai 2025; davor war es Juli 2021. In diesen beiden früheren Fällen signalisierte dieser wöchentliche Anstieg von >30 % den Startpunkt für eine größere Kursbewegung bei ETH. Im Juli 2021 legte ETH anschließend um +167 % zu, und nach Mai 2025 verzeichnete ETH einen Anstieg von +170 %", erklärte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine. „Wir erwarten, dass die sich lockernden finanziellen Rahmenbedingungen Rückenwind für Kryptowährungen sein werden."

„Wir sind der Ansicht, dass dieser Aufwärtstrend bei ETH angesichts der sich festigenden Fundamentaldaten im Kryptomarkt, der vielfältigen positiven Impulse durch die Tokenisierung an der Wall Street sowie der agentenbasierten KI längst überfällig war. Darüber hinaus trugen die Signale des Weißen Hauses zur Unterstützung von Kryptowährungen sowie der Kauf langfristiger Anleihen durch das Finanzministerium zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei", erklärte Lee.

„Dieses ETH/BTC-Verhältnis ist in Krypto-Haussezyklen gestiegen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Diese früheren Zyklen wurden durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert. Im bevorstehenden Kryptozyklus sehen wir einen Anstieg des ETH/BTC-Verhältnisses, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentenbasierte KI, die Blockchains nutzt", fuhr Lee fort.

„In der vergangenen Woche haben wir 32.447 ETH erworben. Bitmine hat seit der Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 – also seit etwa 14 Monaten – jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 startete Bitmine MAVAN (das ‚Made in America VAlidator Network'), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 23. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (12,4 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.440 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. „Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 381 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,67 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 330 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 87 % der 5,85 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 840.447 BTC im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vor 55 Jahren vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „voraussehen", „schätzen", „prognostizieren", „Ziele", „streben an", „könnte", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „ansieht", „sieht" oder ähnliche Ausdrücke, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Bestands zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen zu den Fortschritten bei der Erreichung dieses Ziels; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Treasury-Verwaltung, einschließlich Aussagen zu den fortlaufenden wöchentlichen ETH-Zukäufen und zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 381 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestaked wird), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 330 Millionen US-Dollar sowie der 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert); (iv) die geplante Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die angestrebte Position als führende Ethereum-Staking-Plattform für institutionelle Anleger; (v) Erwartungen hinsichtlich der künftigen Kursentwicklung von ETH, einschließlich Aussagen, wonach der jüngste wöchentliche Kursanstieg von ETH um mehr als 30 % „den Ausgangspunkt für eine größere Kursbewegung bei ETH" signalisiert, sowie Verweise auf nachfolgende Kursgewinne von +167 % und +170 % im Anschluss an frühere vergleichbare wöchentliche Kursanstiege; (vi) die Erwartung des Managements, dass eine Lockerung der finanziellen Rahmenbedingungen „Rückenwind für Kryptowährungen" sein wird und dass die jüngste Aufwärtsbewegung von ETH „angesichts der sich festigenden Fundamentaldaten im Kryptobereich längst überfällig war", einschließlich der erwarteten Auswirkungen der Tokenisierung an der Wall Street, der agentischen KI, der Signale für eine Unterstützung von Kryptowährungen durch das Weiße Haus sowie der Käufe langfristiger Anleihen durch das Finanzministerium; (vii) Aussagen und Erwartungen bezüglich des ETH/BTC-Verhältnisses, darunter die Annahme, dass das Verhältnis im kommenden Kryptozyklus steigen wird, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentische KI, die Blockchains nutzt; (viii) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" „für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ" seien wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen würden; (x) Aussagen bezüglich der Beteiligung des Unternehmens an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) als indirektes Engagement in OpenAI sowie seiner Beteiligung an Beast Industries; und (xi) das künftige Wachstum, die Weiterentwicklung und die strategische Ausrichtung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens, seiner Blockchain-Infrastrukturkapazitäten und der MAVAN-Staking-Plattform.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Kurse digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische Kursbewegungen von ETH, einschließlich früherer wöchentlicher Kursgewinne und der darauf folgenden Kurssteigerungen, nicht wiederholen oder kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Preisquellen und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Wertes seiner Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln, marktgängigen Wertpapieren und „Moonshot"-Beständen sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, die Renditen, die Vergütungen und die Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH in großem Umfang vollständig gestaked wird; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Geschäftsleitung; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act sowie anderer anstehender Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings und Beast Industries sowie jeglicher indirekter Beteiligung an OpenAI; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die allgemeine Wirtschaftslage, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; die Richtigkeit der Erwartungen des Managements hinsichtlich des ETH/BTC-Verhältnisses sowie die Auswirkungen von Tokenisierung und agentenbasierten KI-Anwendungen auf Ethereum; die Unvorhersehbarkeit von Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Richtigkeit der Erwartungen hinsichtlich künftiger Kryptozyklen; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren potenziellen Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte und die Blockchain-Technologie; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf digitale Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten und Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben beschriebenen sowie der im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien dieser Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov sowie auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung widerspiegeln. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.

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Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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