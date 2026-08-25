EQS-News: Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

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Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft



25.08.2026 / 18:15 CET/CEST

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SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 25. August 2026

Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Die SMW wird ihren Aktionären den Rückkauf von bis zu 60.000 Aktien zu 4,55 € je Aktie anbieten; das Gesamtvolumen beträgt bis zu 273.000 €.

Die Annahmefrist läuft vom 26. August 2026 bis zum 9. September 2026, 18:00 Uhr (MESZ).

Der Angebotspreis entspricht dem in der Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli 2026 genannten Preis von 4,60 € je Aktie abzüglich der zwischenzeitlich ausgeschütteten Dividende von 0,05 € je Aktie.

Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden; die RCM Beteiligungs AG reicht keine Aktien ein.

Das Angebot

Die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) unterbreitet ihren Aktionären ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot. Die Gesellschaft wird anbieten, bis zu 60.000 auf den Namen lautende Stückaktien der SMW (ISIN DE000A1RFMZ1 / WKN A1RFMZ) zu einem Preis von 4,55 € je Aktie zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu 273.000 €; das Angebot bezieht sich auf rund 1,5 % des Grundkapitals.

Der Vorstand hatte das beabsichtigte Angebot mit Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli 2026 angekündigt; der Aufsichtsrat hat dem Erwerb am 21. August 2026 zugestimmt. Die Angebotsunterlage steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations zur Verfügung und wird am 26. August 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft wird im Rahmen des Rückkaufangebots keine Aktien einreichen.

Angebotspreis

Der Angebotspreis liegt mit 4,55 € je Aktie um 0,05 € unter dem in der Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli 2026 genannten Preis von 4,60 € je Aktie. Der dort genannte Preis verstand sich vor Dividendenabschlag. Die ordentliche Hauptversammlung hat am 11. August 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,05 € je Aktie beschlossen, die zwischenzeitlich ausgeschüttet wurde. Wirtschaftlich bleibt das Angebot gegenüber der Ankündigung damit unverändert.

Verwendung der Aktien

Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung und der damit verbundenen Herabsetzung des Grundkapitals bereits zugestimmt.

Annahme und Abwicklung

Die Annahmefrist beginnt am Mittwoch, den 26. August 2026, und endet am Mittwoch, den 9. September 2026, um 18:00 Uhr (MESZ). Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, erklären die Annahme schriftlich gegenüber ihrem depotführenden Institut und lassen die eingereichten Aktien mit einem Sperrvermerk versehen. Mit der Begleitung der Abwicklung wurde die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, beauftragt.

Die Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich am 14. September 2026 beauftragt. Für Aktionäre, die ihre Aktien in einem Depot bei einer deutschen depotführenden Bank halten, ist die Annahme des Angebots grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der depotführenden Banken.

Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die in der Angebotsunterlage enthaltenen Bedingungen. Die Angebotsunterlage ist unter https://www.smw-ag.de/investor-relations abrufbar.

Über das Ergebnis des Aktienrückkaufs wird die Gesellschaft voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist informieren.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60 E-Mail: info@smw-ag.de Internet: www.smw-ag.de ISIN: DE000A1RFMZ1 WKN: A1RFMZ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900BQREX03QDSFT72 EQS News ID: 2388586

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