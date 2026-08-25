EQS-News: Robert Kubin folgt Heinz Bednar als Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management

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Robert Kubin folgt Heinz Bednar als Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management (News mit Zusatzmaterial)



25.08.2026 / 14:59 CET/CEST

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Robert Kubin folgt Heinz Bednar als Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management

Heinz Bednar tritt im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung nach 20 erfolgreichen Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management in den Ruhestand

Robert Kubin wechselt von Amundi, wo er stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Zentraleuropa ist, zu Erste Asset Management und übernimmt ab 1. Dezember den Vorsitz der Geschäftsführung

Peter Bosek: „Robert Kubin verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Region und ist bestens positioniert, unsere Präsenz in Zentraleuropa weiter zu stärken.“

Die Generalversammlung der Erste Asset Management hat Robert Kubin zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Er wird die Funktion mit 1. Dezember 2026 übernehmen, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Robert Kubin folgt damit Heinz Bednar nach, der das Unternehmen seit 2006 geführt hat. Mit der Übergabe geht eine äußerst erfolgreiche Ära zu Ende. Heinz Bednar hat die Entwicklung der Erste Asset Management maßgeblich geprägt und das Unternehmen zum führenden Asset Manager in Zentraleuropa aufgebaut. Nach der Übergabe der Geschäftsführung steht Heinz Bednar dem Unternehmen bis zu Beginn seines Ruhestands Ende August 2027 in beratender Funktion zur Seite und gewährleistet damit einen geordneten Übergang.

„Ich möchte Heinz Bednar herzlich für seinen Beitrag zur Entwicklung der Gruppe danken. Unter seiner Führung hat Erste Asset Management die Marke von 100 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen überschritten und seine Position als den führenden Vermögensverwalter in Zentraleuropa weiter ausgebaut“, sagt Peter Bosek, CEO der Erste Group. „Gleichzeitig freue ich mich sehr, Robert Kubin bei uns begrüßen zu dürfen. Er verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Region, umfassende Expertise in einigen unserer größten Märkte, darunter die Tschechische Republik und Polen, und ist bestens positioniert, unsere Präsenz in Zentraleuropa weiter zu stärken.“

Robert Kubin verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Er kommt von Amundi, wo er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Leiter Vertrieb für Zentraleuropa tätig ist. In dieser Funktion verantwortet er die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in der Region und wirkt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender zudem an der Steuerung der Bereiche Produktmanagement, Investments, Operations, Finanzen, Recht und Compliance mit. Zuvor war er unter anderem CEO von PZU Asset Management in Warschau sowie Chief Investment Officer für Zentral- und Osteuropa bei MetLife. Seine internationale Laufbahn führte ihn unter anderem nach Großbritannien, die USA, Tschechien, Polen, die Slowakei und Indien.

Heinz Bednar steht seit 2006 an der Spitze der Erste Asset Management und hat das Unternehmen in dieser Zeit zum führenden Asset Manager in Zentral- und Osteuropa entwickelt. Heute ist die Erste Asset Management Marktführerin in Österreich, der Slowakei und Rumänien, zählt in Tschechien, Ungarn und Kroatien zu den größten Anbietern, und verfügt über eine starke Position im institutionellen Geschäft in Deutschland. Per 30. Juni 2026 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von 111,7 Milliarden Euro. Seit 2007 ist Heinz Bednar zudem Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) und hat die Weiterentwicklung des österreichischen Fondsstandorts wesentlich mitgestaltet. Er studierte Volkswirtschaft an der Universität in Wien und hatte verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Research, Investment Banking und Finanzdienstleistungen inne.

Über die Erste Group

Die Erste Group ist die führende Bankengruppe in Zentraleuropa. Sie betreut mehr als 23 Millionen Kund:innen über ihre acht Banken in den Kernmärkten Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien.

Mit einem breiten Angebot von Retail- und Private Banking über Corporate und Transaction Banking bis hin zur Vermögensverwaltung betreut die Gruppe Privat-, Firmen- und institutionelle Kund:innen. Mehr als 55.000 Mitarbeiter:innen tragen zum Erfolg der Gruppe bei. Seit ihrer Gründung als erste österreichische Sparkasse im Jahr 1819 steht sie für finanzielle Teilhabe und die Förderung wirtschaftlichen Wohlstands.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Gruppe einen Nettogewinn von 2,0 Milliarden Euro. Die CET1 Quote lag bei 15,2%, die Bilanzsumme bei 461,1Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.erstegroup.com

Über die Erste Asset Management

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit mehr als 60 Jahren Erfahrung am Markt. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 111,73 Mrd. Euro (per Juni 2026).

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Heinz Bednar_credits Stephan Huger

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Robert Kubin

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