EQS-News: Viromed Medical AG: Weitere Umplatzierungen aus dem Besitz des Vorstands und Gründers sollen die zusätzliche Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs unterstützen

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Weitere Umplatzierungen aus dem Besitz des Vorstands und Gründers sollen die zusätzliche Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs unterstützen



25.08.2026 / 08:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Viromed Medical AG: Weitere Umplatzierungen aus dem Besitz des Vorstands und Gründers sollen die zusätzliche Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs unterstützen

Rellingen, 25. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, plant weitere Umplatzierungen von Aktien aus dem Besitz des Vorstands und Gründers Uwe Perbandt und seiner Familie. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen durch die Gewährung von Darlehen zur zusätzlichen Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden. Im laufenden Jahr hat die Familie Perbandt der Gesellschaft bereits 1,7 Mio. Euro zur Finanzierung des Working Capitals, der wissenschaftlichen Studien sowie der umfassenden Zulassungsaktivitäten zur Verfügung gestellt.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit den geplanten weiteren Umplatzierungen möchte ich die Finanzierung unseres Working Capitals unterstützen. Insbesondere geht es jetzt darum, mit höheren Einkaufsvolumina und dem Aufbau eines größeren Lagerbestands für das weitere Wachstum gerüstet zu sein. Gleichzeitig bieten wir damit neuen Investoren die Möglichkeit, in unser Unternehmen zu investieren. Die strategische Weiterentwicklung von Viromed sowie unser Ziel, die Kaltplasmatechnologie als festen Bestandteil in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten fest zu verankern, bleiben dabei zentrale Themen für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens.“

Für die mögliche Mitfinanzierung des geplanten Erwerbs der relyon plasma GmbH ist die Familie Perbandt bereit, weitere Aktien aus ihrem Bestand zu veräußern und ihren Anteil an Viromed auf bis zu 25,1 % zu reduzieren. Die geplanten Umplatzierungen sollen insbesondere bei strategischen Investoren und zu einem kleineren Teil geordnet und möglichst kursschonend am Markt erfolgen. Zugleich soll diese Maßnahme einer weiteren Verbreiterung der Investorenbasis beitragen.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viromed Medical AG Hauptstraße 105 25462 Rellingen Deutschland E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/ ISIN: DE000A40ZVN7 WKN: A40ZVN Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171 EQS News ID: 2387944

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2387944 25.08.2026 CET/CEST