Ermutigende Konjunktursignale und billigeres Öl schieben Dax an

Frankfurt, 25. Aug (Reuters) - ⁠Überraschend starke Konjunkturdaten und fallende Ölpreise haben die Stimmung an den europäischen Börsen aufgehellt. Der deutsche Leitindex Dax gewann am Dienstag 0,6 Prozent auf 26.266 Punkte. Für Kauflaune sorgte ein besser als erwartet ausgefallenes Wachstum der deutschen Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni dank höherer Exporte um 0,3 Prozent zum Vorquartal. Eine frühere Schätzung hatte ‌nur ein Plus von 0,2 Prozent ergeben. Zudem stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex im August das vierte Mal in Folge. Mit 88,8 Punkten lag er wieder über dem Niveau, das vor dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar ⁠erreicht wurde. "Die Hoffnung ⁠der Investoren auf eine langsame, aber nachhaltige Konjunkturerholung in Deutschland hat neue Nahrung erhalten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Die übrigen europäischen Börsen präsentierten sich etwas lustloser: Der EuroStoxx50 rückte um 0,1 Prozent vor. Gestützt auf festere Technologieaktien ging es an den US-Börsen wieder aufwärts. Für Rückenwind sorgten fallende Ölpreise, nachdem die Anleger die Lage im Iran-Krieg etwas weniger bedrohlich einschätzten als zuvor. Die US-Regierung hat zwar eine mögliche Ausweitung ‌ihrer Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die angedrohte Bestrafung von Ländern, die ‌Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhalten, wurde aber vorerst aufgeschoben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund drei Prozent auf 89,28 und 82,47 Dollar je Fass (159 Liter).

VW-CHEF VERTEIDIGT SPARPLÄNE

Die Ankündigung von Google, seine KI-Plattform Gemini auf die ⁠Rechtsbranche auszurichten, belastete die Aktien europäischer Konkurrenten. Die Aktien von Software- und Datenspezialisten wie Wolters Kluwer, Capgemini und Sopra ‌Steria verloren zwischen 1,4 und drei Prozent. Ein trüber ⁠Ausblick von Dick's Sporting Goods drückte die Stimmung im Sportartikelsektor. Die Aktien des US-Konzerns brachen um 21 Prozent ein. Auch die Titel der deutschen Unternehmen Adidas und Puma rutschten in deren Sog um 1,7 Prozent und 1,2 Prozent ab.

Europaweit schwächer notierten auch Autoaktien. Für Gesprächsstoff bei den Anlegern ‌sorgte der Sparplan von Volkswagen, den Konzernchef Oliver Blume vor ⁠protestierenden Beschäftigten auf der Betriebsversammlung verteidigte. Die VW-Aktie ⁠gab 0,7 Prozent nach.

MELROSE SORGT FÜR AUFWIND IM RÜSTUNGSSEKTOR

Auf den Einkaufszetteln der Anleger standen hingegen Werte aus dem Rüstungssektor, der 0,9 Prozent anzog. Angetrieben wurde die Branche von einem Kurssprung von 10,4 Prozent bei Melrose. Der Luft- und Raumfahrtkonzern will die Produktion in seinem Werk in Garden Grove in Kalifornien nach einem Chemieunfall bis Ende September wieder vollständig aufnehmen.

Gefragt waren auch die Aktien von Siemens Energy, die um 2,7 Prozent kletterten. Der Energietechnikkonzern bereitet nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg die Abspaltung seines Dampfturbinen- und Wasserstoffgeschäfts vor.

Nach unten ging es für Gerresheimer. Knapp ein Jahr nach seiner Rückkehr als Vorstandschef nimmt Uwe Röhrhoff beim ⁠Verpackungshersteller vorzeitig seinen Hut. Die Gerresheimer-Aktie rutschte nach der Ankündigung um 8,7 Prozent ab.

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)