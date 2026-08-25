Flughafenverband ADV senkt Passagierprognose für 2026 erneut

Frankfurt, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Flughafenverband ADV hat seine Verkehrsprognose für das Jahr 2026 erneut nach unten korrigiert. Die deutschen Flughäfen dürften im Gesamtjahr von rund 217 Millionen ‌Passagieren genutzt werden, teilte der Verband am Dienstag mit. Dies entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent ⁠im ⁠Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber der vorherigen Prognose aus dem April bedeutet dies eine weitere Absenkung um rund fünf Millionen Fluggäste. Als Gründe nannte der Verband den Iran-Krieg, die schwache Konjunktur und hohe ‌staatliche Standortkosten.

Ein leichtes Passagierplus im ‌Juli konnte den Abwärtstrend nicht umkehren. Im vergangenen Monat reisten 21,75 Millionen Menschen über deutsche Airports, was ⁠einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Vergleich zum Juli ‌2025 entspricht. Die Zahl ⁠der gewerblichen Flüge sank jedoch um 1,8 Prozent. Dazu dürfte die operative Schließung der Lufthansa-Regionalfluglinie Cityline beigetragen haben. Tausende Flüge fielen weg. ‌Strecken wurden mit größeren ⁠Flugzeugen bedient.

Von Januar bis Juli ⁠zählten die deutschen Flughäfen 119,4 Millionen Passagiere, 0,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 war das Passagieraufkommen 16 Prozent niedriger. Die Zahl der gewerblichen Flüge ging in den ersten sieben Monaten um 3,8 Prozent zurück, das entsprach knapp 78 Prozent des Vorkrisenniveaus.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)