Gerresheimer: Wieso ich vor 20 Euro vorsichtig bleibe

Was bewegt die Aktie?

Gerresheimer befindet sich seit Ende 2024 in einer stark beschleunigten Abwärtsbewegung. Die Aktie hat viel Vertrauen verloren, weil der Konzern mehrere Führungswechsel erlebt und weiter mit hohen Schulden kämpft. Der bisherige Interimschef sollte ursprünglich bis Oktober 2026 bleiben, hat sein Amt aber vorzeitig niedergelegt.

Der Verkauf der US-Tochter soll Schulden reduzieren. Dieser Schritt reicht bisher aber nicht, um den Markt nachhaltig zu überzeugen. Besonders schwach wirkt, dass die Aktie trotz dieser Entlastung keinen stabilen Ausbruch über 30 Euro geschafft hat. Genau dort lagen wichtige frühere Zwischenhochs.

Charttechnik

Der Rückfall unter 30 Euro wirkt wie ein Fehlausbruch. Gleichzeitig sind kurzfristige Trendlinien gerissen. Dadurch steigt das Risiko, dass die Abwärtsbewegung noch einmal Fahrt aufnimmt.

Der Bereich um 20 Euro bleibt die zentrale Marke auf der Unterseite. Nähert sich die Aktie diesem Niveau erneut, verschlechtert sich das große Bild weiter.

Martins Einschätzung

Gerresheimer ist noch zu früh für einen Einstieg. Erst ein stabilerer Kursverlauf und mehr Vertrauen in die Führung würden das Bild verbessern. Aktuell bleibt das Risiko eines erneuten Tests der alten Tiefs zu groß.