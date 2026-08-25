Gold im Chart-Check: Befreiungsschlag geglückt – Korrektur beendet! - HSBC Daily Trading TV 25.08.26
HSBC · Uhr
#Gold hat im laufenden Monat bislang rund 15 % zugelegt. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies die stärkste Monatsperformance dieses Jahrtausends werden. Grund genug, in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV von und mit Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die #charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls genauer zu beleuchten.
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