Google erweitert KI-Plattform Gemini für Juristen

Washington, ⁠25. Aug (Reuters) - Google erweitert seine KI-Plattform Gemini Enterprise um spezielle Anwendungen für Juristen. Mit dem Angebot "Gemini Enterprise for ‌Legal" sollen Kanzleien Routineaufgaben und komplexe Arbeiten bewältigen können, teilte die Alphabet-Tochter ⁠am ⁠Dienstag mit. Die Daten blieben dabei vertraulich. Das neue Zusatzprogramm enthalte Verknüpfungen zu juristischer Software sowie KI-Agenten, die spezialisierte Aufgaben ohne größere ‌menschliche Aufsicht übernehmen könnten. ‌Google stellte zudem Werkzeuge für den Finanzsektor vor.

Der Markt für KI-Anwendungen im ⁠Rechtswesen ist hart umkämpft. Konkurrenten wie Anthropic ‌bauten ihre Angebote ⁠für Unternehmen zuletzt ebenfalls aus. Der Reuters-Mutterkonzern Thomson Reuters brachte am Montag ein eigenes Sprachmodell namens "Thomson ‌1.0" auf ⁠den Markt. Google erklärte, ⁠seine Plattform werde direkt mit Systemen von Thomson Reuters, dem KI-Entwickler Harvey und dem Datenanalyse-Unternehmen LexisNexis verbunden.

(Bericht von Mike Scarcella, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)