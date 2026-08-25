Neuhardenberg, 25. ⁠Aug (Reuters) - Bauministerin Verena Hubertz hat angekündigt, im Herbst ein Konzept für die im Koalitionsausschuss beschlossene neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft vorzulegen. Finanzminister Lars Klingbeil und sie hätten ‌die Gründung einer solchen Gesellschaft vorgeschlagen, "die eben mal das große Rad dreht", sagte die SPD-Politikerin am ⁠Dienstag ⁠am Rande der Kabinettsklausur in Neuhardenberg. Dabei gehe es nicht um eine neue Behörde oder eine neue Baufirma, sondern darum, beide Welten zusammenzubringen. Es sollten "im großen Stil Aufträge vergeben (werden), die wir dann auch ‌im seriellen Wohnungsbau mit Vorfahrt ‌ausführen", sagte sie. "Dazu wollen wir im Herbst ein Konzept vorlegen und dann auch schnell in die Umsetzung ⁠kommen."

Um den immer noch schwachen Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln, ‌müsse man einerseits Vorschriften ⁠und Normen abbauen, zum anderen aber skalieren. Wie etwa in der Automobilindustrie brauche man eine sogenannte serielle Produktion. "Wir können (dann) bauen bei Wind ‌und Wetter, bei Hitze ⁠und Regen und Schnee", nannte ⁠Hubertz als Vorteil. "Deswegen ist es mein Ziel, dass die größten Fabriken im Land irgendwann auch mal für den Wohnungsbau da sind und nicht nur für andere Gewerke." Zudem müsse man länderübergreifend zusammenarbeiten, um dies auch rechtlich zu ermöglichen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)