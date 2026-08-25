Ifo-Index steigt: Deutsche Wirtschaft nimmt Kurs auf mehr Wachstum

- von Reinhard ⁠Becker und Rene Wagner und Klaus Lauer

Berlin, 25. Aug (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist so gut wie seit einem Jahr nicht mehr und lässt zarte Hoffnung auf einen Aufschwung aufkommen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im August auf 88,8 Punkte, nach revidiert 86,7 Zählern im Juli und ‌damit das vierte Mal in Folge. Dies teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit ⁠87,2 Punkten gerechnet. ⁠Mit dem Anstieg ist das wichtige Konjunkturbarometer nun wieder über dem Stand, der vor dem Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieg erreicht wurde. "Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die Firmen blicken optimistischer auf ihre Lage als zuletzt und bewerten auch ihre Geschäftsaussichten besser.

"Das ist ein Paukenschlag", so die Einschätzung des Konjunkturexperten Sebastian Wanke von der deutschen ‌Förderbank KfW. Die Wirtschaft zeige eine kaum für möglich gehaltene ‌Widerstandsfähigkeit gegenüber allen immer wieder zitierten Widrigkeiten, unter ihnen der Iran-Krieg und zuletzt auch das Niedrigwasser des Rheins. "Die deutsche Wirtschaft hat den Weg zu mehr Wachstum eingeschlagen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. Im ⁠laufenden Quartal könne es zu einem Wirtschaftswachstum von etwa 0,2 oder 0,3 Prozent reichen: "Von Bremsspuren durch ‌das Niedrigwasser am Rhein ist in der Industrie noch ⁠nichts zu sehen." Dort habe sich die Lage aufgehellt. Allenfalls in der Metallindustrie sowie in der Logistik seien Belastungen herauszulesen.

WIRTSCHAFT LÄUFT BESSER ALS GEDACHT

Der noch besser als erwartet ausgefallene Ifo-Index reiht sich ein in eine Serie guter Nachrichten aus der Wirtschaft, ‌die darauf schließen lassen, dass es mit der Konjunktur ⁠bergauf geht. Dies auch wegen der besseren ⁠Lage der Industrie, die von staatlichen Großaufträgen für Infrastruktur und Verteidigung profitiert. Die hiesige Wirtschaft ist im Frühjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg das dritte Quartal in Folge gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni dank höherer Exporte um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit stärker als zunächst angenommen. In einer ersten Schätzung war nur von 0,2 Prozent die Rede. Die Volkswirte der KfW und auch das gewerkschaftsnahe Institut IMK trauen der deutschen Wirtschaft dieses Jahr nunmehr ein Plus beim BIP von 1,1 Prozent zu. Mit einem solchen Wirtschaftswachstum ⁠stehe Deutschland in etwa im Mittelfeld der Euro-Länder, lautet die Einschätzung des wissenschaftlichen Direktors des IMK, Sebastian Dullien.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)