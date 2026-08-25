Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich zusehends auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im August auf 88,8 Punkte, nach revidiert 86,7 Zählern im Juli und ‌damit das vierte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 ⁠Führungskräften mitteilte. ⁠Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 87,2 Punkten gerechnet. "Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die Firmen blicken optimistischer auf ihre Lage als zuletzt und bewerten auch ihre ‌Geschäftsaussichten besser.

Die deutsche Wirtschaft ist im ‌Frühjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg das dritte Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis ⁠Juni dank höherer Exporte um 0,3 Prozent zum Vorquartal und ‌damit stärker als zunächst angenommen. ⁠In einer ersten Schätzung war nur von 0,2 Prozent die Rede. Viele Konjunkturdaten zeigten zuletzt nach oben. Auch wegen der besseren Lage der Industrie, die ‌nicht zuletzt von staatlichen ⁠Großaufträgen für Infrastruktur und Verteidigung ⁠profitiert, sehen die Konjunkturaussichten wieder etwas rosiger aus.

Die Volkswirte der deutschen Förderbank KfW und auch das gewerkschaftsnahe Institut IMK trauen der deutschen Wirtschaft dieses Jahr nunmehr ein Plus beim BIP von 1,1 Prozent zu. Mit einem solchen Wirtschaftswachstum stehe Deutschland in etwa im Mittelfeld der Euro-Länder, lautet die Einschätzung des wissenschaftlichen Direktors ⁠des IMK, Sebastian Dullien.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)