Ifo-Umfragechef: Deutsche Wirtschaft hat Weg zu mehr Wachstum eingeschlagen

Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft bleibt dem Ifo-Institut zufolge trotz der Belastungen durch das Niedrigwasser am Rhein auf Wachstumskurs. "Die deutsche Wirtschaft hat den Weg zu mehr Wachstum eingeschlagen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am ‌Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters zu der August-Umfrage seines Instituts unter 9000 Managern. Im laufenden Quartal könne es zu einem Wirtschaftswachstum von ⁠etwa 0,2 ⁠oder 0,3 Prozent reichen - es wäre das vierte Plus in Folge. "Von Bremsspuren durch das Niedrigwasser am Rhein ist in der Industrie noch nichts zu sehen", sagte Wohlrabe. Dort habe sich die Lage aufgehellt. Allenfalls in der Metallindustrie sowie in der Logistik ‌seien Belastungen herauszulesen.

Besonders die Exporteure schauen ‌positiver nach vorn: Deren Exporterwartungen zogen spürbar an. "Digitalisierung und KI-Boom helfen der deutschen Wirtschaft", erklärte Ifo-Umfragechef Wohlrabe. Für den Bau von Rechenzentren ist ⁠in vielen Bereichen deutsche Technik gefragt. Zudem nehme die Unsicherheit ab: ‌Die Unternehmen hätten wieder mehr ⁠Planungssicherheit, trotz des anhaltenden Iran-Krieges, sagte der Ifo-Experte.

Ein Sorgenkind bleibt allerdings der Einzelhandel. Hier hat sich die Stimmung eingetrübt. "Die Verbraucher bleiben wegen der hohen Inflation zurückhalten", betonte Wohlrabe. ‌Zuletzt ist die Teuerungsrate auf ⁠2,8 Prozent gestiegen, nachdem der auf ⁠zwei Monate befristete staatliche Tankrabatt ausgelaufen war.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich zusehends auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im August auf 88,8 Punkte, nach revidiert 86,7 Zählern im Juli und damit das vierte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur ⁠mit einem Anstieg 87,2 Punkten gerechnet.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)