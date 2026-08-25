Impian Verlag veröffentlicht Sammelband aller Robotergeschichten von Isaac Asimov



EQS-Media / 25.08.2026 / 09:35 CET/CEST



Die Erzählungen aus „Ich, der Roboter", „Geliebter Roboter" und „Der Zweihundertjährige" erscheinen am 1. September 2026 in einer neuen Hardcover-Gesamtausgabe.

Leverkusen, 25. August 2026 – Der Impian Verlag veröffentlicht am 1. September 2026 einen Sammelband, der sämtliche Robotergeschichten von Isaac Asimov in einer hochwertigen Hardcover-Ausgabe vereint. Der Band führt die Erzählungen der drei Sammlungen „Ich, der Roboter", „Geliebter Roboter" und „Der Zweihundertjährige" in einer neuen Gesamtausgabe zusammen.

Isaac Asimov zählt zu den bedeutendsten Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Mit seinen Robotergeschichten, entstanden ab den 1940er Jahren, begründete er ein eigenes literarisches Universum und formulierte die berühmten Drei Gesetze der Robotik, die bis heute die Debatte über das Verhältnis von Mensch und Maschine prägen. Erzählungen wie „Der Zweihundertjährige" wurden mit den wichtigsten Preisen des Genres ausgezeichnet und mehrfach verfilmt.

In Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz den Alltag von Millionen Menschen verändert, lesen sich Asimovs Geschichten aktueller denn je. Seine Fragen nach Verantwortung, Bewusstsein und den Grenzen zwischen Mensch und Maschine haben nichts von ihrer Dringlichkeit verloren.

„Asimov hat vor über siebzig Jahren die Fragen gestellt, über die wir heute im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz diskutieren", erklärt Nicholas Nikol, Geschäftsführer des Impian Verlags. „Dass wir sein robotisches Gesamtwerk nun erstmals in einem Band vorlegen können, ist für uns ein besonderer Moment. Diese Ausgabe gehört in jedes Regal, in dem Science-Fiction einen Platz hat."

Der Sammelband erscheint als gebundene Ausgabe und ist ab dem 1. September 2026 im Buchhandel sowie auf allen gängigen Onlineplattformen erhältlich.

Alle Roboter-Geschichten: Ich, der Roboter / Geliebter Roboter / Der Zweihundertjährige

Isaac Asimov

Hardcover, 800 Seiten

14,95 Euro

ISBN 978-3962692445

Ebenfalls zum 1. September 2026 erscheint im Impian Verlag die erweiterte und aktualisierte Neuausgabe des Weltbestsellers „Influence" von Robert B. Cialdini als Taschenbuch.

Über den Impian Verlag

Der Impian Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit Sitz in Leverkusen. Das Programm umfasst Sachbücher, Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher mit über 100 lieferbaren Titeln. Über ein Netzwerk von zehn Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und eine Präsenz in mehr als 500 Buchhandlungen ist der Verlag im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

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