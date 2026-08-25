IRW-News: ACCESS Newswire: Eudia beschleunigt die KI-Transformation in Unternehmen mit Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Eudia beschleunigt die KI-Transformation in Unternehmen mit Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud

PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Eudia, die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben in Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit Google bekannt, um neue branchenspezifische KI-Funktionen bei Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud einzuführen.

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Der Agent von Eudia macht das Fachwissen der führenden Experten eines Unternehmens in den Bereichen Recht, Vertragswesen und Compliance allen Teams im Unternehmen zugänglich. Aufbauend auf dem Agent Development Kit von Google und über MCP verbunden, kombiniert Eudia eine Reihe spezialisierter Agenten mit Digital Twins des bereichsspezifischen institutionellen Wissens, die auf rechtsspezifische Schlussfolgerungen und den Zugriff auf juristische Datenbanken abgestimmt sind. Eudia ermöglicht es Teams aus den Bereichen Recht, Compliance, Beschaffung und Umsatz, Verträge zu entwerfen und zu prüfen, Marketingmaterialien auf Compliance zu prüfen, Risiken über Tausende abgeschlossener Verträge hinweg zu bewerten und Verpflichtungen im gesamten Unternehmensportfolio zu verwalten - und bietet großen Unternehmen damit einen schnelleren Weg zu vertrauenswürdiger, kontrollierter Rechts-KI.

In der Praxis sieht das wie folgt aus: Ein Mitarbeiter fragt Gemini Enterprise: Wir möchten eine Funktion einführen, die den Standort des Nutzers aus Gerätesignalen ableitet, um die Preisgestaltung zu personalisieren. Entspricht dies unserer Datenschutzrichtlinie und unseren DPA-Verpflichtungen, und welche Landesgesetze gelten, wenn wir die Funktion in Texas, Oregon und Colorado einführen? Gemini Enterprise ruft Eudia sicher auf, woraufhin die Plattform die relevanten genehmigten Richtlinien abruft, unternehmensspezifische juristische Argumentation anwendet und eine mit Quellenangaben versehene Antwort liefert, die direkt mit den maßgeblichen Richtlinien und Rechtsdatenbanken verknüpft ist. Wenn die Rechtsabteilung die Richtlinien aktualisiert oder neue Vorschriften oder Gerichtsurteile in Kraft treten, spiegeln zukünftige Antworten automatisch die neuesten Vorgaben wider.

Google Cloud und die Gemini Enterprise-Plattform stehen an der Spitze der angewandten KI und der Arbeit in Unternehmen. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und die Möglichkeit, die Abwicklung von Rechtsangelegenheiten, Vertragsabschlüssen und Compliance in Unternehmen, die Gemini Enterprise nutzen, zu beschleunigen. Mehrere unserer Kunden nutzen bereits Gemini Enterprise, und mit der Entwicklung des Eudia-Agenten können wir Kunden direkt auf dieser Plattform unterstützen. Dies wird ihnen helfen, die Geschwindigkeit und den Durchsatz durch rechtsspezifische Schlussfolgerungen und den Zugriff auf Rechtsdatenbanken noch weiter zu steigern, wodurch Vorgänge, die früher Tage dauerten, nun in Stunden erledigt werden können, ohne dabei die von Rechtsabteilungen geforderte Sorgfalt zu beeinträchtigen, sagte Ashish Agrawal, Mitbegründer und CTO von Eudia.

Während Unternehmen in die agentische Ära übergehen, ist die Beschleunigung domänenspezifischer Workflows in Verbindung mit domänenspezifischer Schlussfolgerung und Orchestrierung entscheidend für die Geschäftsgeschwindigkeit. Die Integration von Eudia in Gemini Enterprise gibt Rechtsabteilungen die Möglichkeit, ihr institutionelles Wissen zu skalieren und mehrstufige Vertragsanalysen innerhalb von Stunden statt Tagen zu automatisieren, sagte Satish Thomas, Vice President bei Google Cloud.

ÜBER EUDIA

Eudia ist die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben im gesamten Unternehmen. Eudia wandelt das in Verträgen, Richtlinien und Vorschriften gebundene institutionelle Wissen in KI um, die Expertenurteile skaliert, komplexe Workflows automatisiert und Entscheidungen mit hohem Risiko beschleunigt - und dabei stets die Governance und die menschliche Aufsicht gewährleistet, die regulierte Unternehmen benötigen. Eudia genießt das Vertrauen von Rechts-, Compliance-, Beschaffungs- und Umsatzteams bei den weltweit größten Unternehmen und arbeitet mit den weltweit führenden KI-Labors und Unternehmenssoftwareplattformen zusammen. Eudia hat über 100 Millionen $ von Investoren wie General Catalyst, Floodgate und Sierra Ventures eingeworben. Erfahren Sie mehr unter www.eudia.com.

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Ilya Gaidarov, Product Marketing Lead

press@eudia.com

QUELLE: Eudia

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