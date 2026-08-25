IRW-News: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft hydrothermale Brekzie in den ersten drei Bohrlöchern bei Hayden Hill

IRW-PRESS: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft hydrothermale Brekzie in den ersten drei Bohrlöchern bei Hayden Hill

Erste Bohrungen bestätigen modernes geologisches Modell, da die ersten drei Bohrlöcher günstige hydrothermale Brekziierungen durchschneiden, die für gewöhnlich mit hochgradigen Gold-Feeder-Zonen in Zusammenhang stehen - erste Analyseergebnisse noch ausstehend

Vancouver, British Columbia / 25. August 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) (Four Nines oder das Unternehmen) freut sich, vielversprechende erste geologische Beobachtungen von seinem ersten Kernbohrprogramm auf dem Goldprojekt Hayden Hill in Lassen County, Kalifornien, bekannt zu geben. Die ersten drei Bohrlöcher haben jeweils geologisch vielversprechende hydrothermale Brekziierungen und damit verbundene Alterationen durchteuft, die für das epithermale System Hayden Hill charakteristisch sind und häufig mit hochgradigen Gold-Feeder-Zonen in Zusammenhang stehen. Zwei Bohrlöcher wurden abgeschlossen und ein drittes ist im Gange, wobei bis dato 1.384 ft gebohrt wurden.

HÖHEPUNKTE

Erste drei Bohrlöcher finden angepeilte epithermale Alteration und Mineralisierung vor: Alle drei bis dato gebohrten Bohrlöcher haben eine hydrothermale Brekziierung und eine damit in Zusammenhang stehende Alteration durchteuft.

· HH26-001: abgeschlossen bis 622 ft, wobei zwei Intervalle mit mehrphasiger hydrothermaler Brekzie durchschnitten wurden.

· HH26-002: abgeschlossen bis 420,6 ft, wobei ebenfalls eine hydrothermale Brekzienzone innerhalb von oxidiertem und verkieseltem Tonstein durchteuft wurde.

· HH26-003: zurzeit bei 341 ft, hat zwischen 159 und 310 ft eine Sulfid-Silizium-Alteration mit lokalen Zonen mit hydrothermaler Brekziierung durchteuft.

· Analyseergebnisse ausstehend: Während die Bohrungen fortgesetzt werden, wird der Kern zur Aufbereitung und Analyse an ALS in Reno, Nevada, übergeben.

Kommentar des Managements

Charles Ross, President und CEO von Four Nines Gold, sagte:

Das ist genau das, wonach wir bei Hayden Hill gesucht haben, und wir sind von dem, was wir sehen, äußerst begeistert. Mehrere Zonen mit hydrothermaler Brekzie in allen drei Bohrlöchern bestätigen die Stärke des epithermalen Systems und verifizieren das geologische Modell, das uns zu diesen Zielen geführt hat. Wir waren der Überzeugung, dass frühere Betreiber unterhalb und im Umfeld der historischen Mine noch viel mehr Potenzial hinterlassen haben, und diese ersten Beobachtungen stärken diese Überzeugung nur noch. Die Bohrungen laufen, die ersten Analyseergebnisse stehen bevor, und wir sind davon überzeugt, dass Hayden Hill vor einer potenziell transformativen Phase steht.

Warum dies für Investoren wichtig ist

· Beständige Brekzienabschnitte in allen Bohrlöchern: Hydrothermale Brekzien sind ein Kennzeichen epithermaler Goldsysteme und kommen häufig neben hochgradigen Feeder-Strukturen vor. Dass diese Einheit in den ersten drei Bohrlöchern wiederholt durchteuft wurde, ist ein starker Indikator dafür, dass das Unternehmen in den richtigen strukturellen Korridoren bohrt.

· Validierung des modernen geologischen 3D-Modells: Das Programm peilt tiefere Zonen unterhalb der historischen Amax-Grubenbaue an. Erste geologische Ergebnisse unterstützen die aktualisierte Interpretation und stärken das Vertrauen in die restlichen Bohrziele.

· Potenzial für hochgradige Entdeckung unterhalb einer vormals produzierenden Mine: Der Tagebau Hayden Hill produzierte in der Vergangenheit 480.000 oz Gold, wurde jedoch nie systematisch in der Tiefe bebohrt. Diese ersten Beobachtungen weisen auf ein beträchtliches Potenzial in Bereichen hin, die von früheren Betreibern übersehen wurden.

· Bevorstehende Analyseergebnisse könnten Katalysatoren sein: Da sich der Kern nun zur Aufbereitung und Analyse bei ALS Reno befindet, werden die ersten Analyseergebnisse voraussichtlich den nächsten bedeutsamen Meilenstein für Investoren darstellen.

· Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass das Bohren von Schräglöchern rechtwinklig zur Ausrichtung der interpretierten Feeder-Zonen die höchste Wahrscheinlichkeit bietet, dass diese Feeder durchschnitten werden.

Bohrfortschritt

HH26-001

Kernbohrloch HH26-001, das das Ziel North Hi-Grade von der Station P1000N aus erkundet (Abbildung 1), wurde bis zu einer Länge von 622 ft gebohrt (Tabelle 1). Dieses nach Osten gebohrte Bohrloch durchteufte zwei Intervalle mit hydrothermaler Brekzie, einem günstigen epithermalen Alterationstyp. Ein zusammenfassendes Protokoll der vom Bohrloch durchteuften Gesteinseinheiten lautet wie folgt:

19,7-97,2-Eine komplexe, mehrstufige hydrothermale Brekzie (Abbildung 2)

97,2-121,8-Obere Tonsteineinheit, alteriert durch passive/durchdringende Verkieselung.

121,8-270,8-Die obere Tonsteineinheit mit variabler passiver/durchdringender Verkieselung und lokaler Argillisierung.

270,8-519-Obere Tonsteineinheit, durchschnitten von Stockwork-Siliziumdioxid-Brekziengängen, Manganbrekzien mit Tonmatrix und klastengestützten hydrothermalen Brekzien (Abbildung 3).

519-615,5-Fragmentarische magmatische Einheit, die die obere Tonsteineinheit unterlagert. Diese Einheit wurde argillisch alteriert und stark oxidiert, mit lokalen Zonen mit Quarz-Stockworks.

Abbildung 1: Standortkarte der Bohrlöcher

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Abbildung 2: HH26-001 Obere hydrothermale Brekzie

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Abbildung 3: HH26-001 Verkieselte und oxidierte obere Tonsteineinheit, durchschnitten von Brekzien und Gängen

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HH26-002

Kernbohrloch HH26-002, das das Ziel North Hi-Grade von der Station P950N aus erkundet (Abbildung 1), wurde bis zu einer Länge von 420,6 ft gebohrt (Tabelle 1). Dieses nach Norden gebohrte Bohrloch durchteufte ein Intervall mit hydrothermaler Brekzie, einem günstigen epithermalen Alterationstyp. Ein zusammenfassendes Protokoll der vom Bohrloch durchteuften Gesteinseinheiten lautet wie folgt:

0-215-Obere Tonsteineinheit, alteriert durch passive/durchdringende Verkieselung, mit Zonen mit Quarzäderchen.

215-249-Argillitisierte Verwerfungszone mit variablem Oxidationsgrad und lokaler Verkieselung.

249-298-Oxidierte obere Tonsteineinheit, durchschnitten von Stockwork-Siliziumdioxid-Brekziengängen, Manganbrekzien mit Tonmatrix und klastengestützten hydrothermalen Brekzien (Abbildung 4).

298-420,6 TD-Obere Tonsteineinheit, alteriert durch passive/durchdringende Verkieselung, mit Zonen mit Quarzäderchen.

Abbildung 4: Brekziöse obere Tonsteineinheit

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HH26-003

Kernbohrloch HH26-003, das das Ziel Lower Telegraph von der Station P850N aus erkundet, ist zurzeit bei einer Tiefe von 341 ft im Gange (Abbildung 1). Das Bohrloch durchschnitt zunächst (0-159 ft) die obere Tonsteineinheit, die durch passive/durchdringende Verkieselung alteriert ist (Abbildung 5 - linkes Foto). Zwischen 159 und 310 ft durchschnitt das Bohrloch eine Sulfid-Siliziumdioxid-Alteration mit lokalen Zonen mit hydrothermaler Brekziierung (Abbildung 5 - rechtes Foto).

Abbildung 5: HH26-003-Obere Tonsteineinheit mit durchdringender Verkieselung (links) und hydrothermaler Brekziierung (rechts)

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Tabelle 1

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Das Kernbohrprogramm wird von LSG Drilling LLC mit einer Niederlassung in Anchorage, Alaska, unter Einsatz eines Kernbohrgeräts vom Typ Everdigm ECR-18 durchgeführt. Untersuchungen im Bohrloch werden von LSG unter Verwendung eines nordsuchenden Kreiselkompass-Messgeräts des Typs Reflex Omnix42 durchgeführt.

Der Kern wird nahe dem Projekt in einer gesicherten Einrichtung protokolliert. Der protokollierte Kern wird vom Geologenteam zum Labor transportiert.

Der gesamte Kern wird an die ALS-Einrichtung in Reno, Nevada, übergeben, die die gespaltenen Kernproben schneidet, aufbereitet und analysiert. Die Kernproben werden gemäß ALS-Code PREP-31BY aufbereitet, wobei die Gold- und Silberwerte mittels ME-GRA21 (Feuerprobe mit gravimetrischer Bestimmung) ermittelt werden. Die restliche Kernhälfte wird in der ALS-Einrichtung gelagert.

Standardproben, Leerproben sowie Labor-Duplikate der Brech- und Mahlstufe werden mit einer Häufigkeit von etwa 10 % in den Kernprobenstrom eingefügt. Die lückenlose Überwachung und Dokumentation der Probenkette (Chain of Custody) wird vom Bohrgerät bis zum Analyselabor aufrechterhalten.

Das Feldprogramm bei Hayden Hill wird von Bryan Kellie, AIPG-CPG, geleitet.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Vice President of Exploration und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemals produzierenden Bergbauprojekten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Hayden Hill in Nordkalifornien, wurden bereits 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert. Allerdings haben hier seit knapp drei Jahrzehnten keine Bohrungen mehr stattgefunden. Mit Hilfe eines modernen 3D-Geomodells hat Four Nines mehrere noch nicht erkundete, hochgradige Feeder-Zonen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten ermittelt. Diese Zielzonen wurden von früheren Betreibern wegen der relativ flach angesetzten Bohrungen und veralteten geologischen Interpretationen übersehen.

Four Nines verfügt über alle finanziellen Mittel, die für das erste Bohrprogramm benötigt werden. Mit Stand Juni 2026 waren zehn Bohrplätze genehmigt und die Arbeiten im Feld sind bereits angelaufen. Unter der Leitung eines Expertenteams mit nachweislichen Erfolgen bei der Entdeckung von Lagerstätten und umfangreichen Erfahrungen mit epithermalen Goldsystemen bereitet sich das Unternehmen auf eine schlagkräftige Bohrkampagne vor, um tieferliegende Strukturkorridore zu untersuchen und das Projekt zu erweitern. Four Nines wird auch in Zukunft weitere Projektchancen in stabilen Jurisdiktionen sondieren und setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration, eine transparente Kommunikation und einen langfristigen Wertzuwachs, der den Aktionären zugutekommt, ein.

Four Nines hat sich das Recht auf die Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) am Goldprojekt Hayden Hill von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. gesichert. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Gelände. Die Behörde von Lassen County hat bereits die Bohrgenehmigungen für das erste Explorationsprogramm erteilt.

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

President

1600 - 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.977.1999

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten könnten, eintreten würden oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich der geplanten geophysikalischen Untersuchung, des geplanten Bohrprogramms sowie der Erwartung, dass die geplante Untersuchung die Bohrziele positiv verfeinern und priorisieren wird und dass diese Explorationsaktivitäten neue mineralisierte Bereiche sowie weitere Ziele mit hoher Priorität abgrenzen und identifizieren werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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