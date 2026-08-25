IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals schließt Bohrprogramm für erste Mineralressourcenschätzung auf dem Projekt für kritische Rohstoffe Radar in Labrador ab

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals schließt Bohrprogramm für erste Mineralressourcenschätzung auf dem Projekt für kritische Rohstoffe Radar in Labrador ab

VANCOUVER, B.C. / 25. August 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung kritischer Rohstoffe gerichtet ist, freut sich, den Abschluss seines ersten Diamantbohrprogramms für eine Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Zone Trapper auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt für kritische Rohstoffe Radar in der Nähe von Cartwright in der kanadischen Provinz Labrador bekannt zu geben.

Der Abschluss des Programms stellt einen bedeutsamen Meilenstein für das Unternehmen dar. Es handelt sich um das größte Bohrprogramm in der Geschichte von SAGA mit mehr als 22.000 gebohrten Metern in etwa acht Monaten. Alle im Rahmen des MRE-Programms gebohrten Bohrlöcher durchteuften eine Oxidmineralisierung.

Höhepunkte des Programms und des Projekts

· Das erste MRE-Bohrprogramm in der Zone Trapper auf insgesamt 22.432 m - das größte Bohrprogramm in der Geschichte des Unternehmens - ist nun abgeschlossen.

· Die Bohrungen wurden über einen Zeitraum von etwa acht Monaten in den Bereichen Trapper North, Trapper Transition und Trapper South durchgeführt.

· 100 % der Bohrlöcher durchteuften eine Oxidmineralisierung und stützen damit das Modell einer großen, mineralisierten, geschichteten mafischen Intrusion, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und eine Ilmenitmineralisierung beherbergt.

· Abschluss von 85 Bohrlöchern (R-0008 bis R-0092) mit zahlreichen bedeutenden Oxidabschnitten von 100 bis 300 m, bestehend aus halbmassivem Oxid und rhythmischer Oxidschichtung.

· Die bisherigen MRE-Bohrungen ergaben in mehreren Bohrlöchern mächtige Oxidabschnitte in den Bohrkernanalysen im Bereich von 70 bis 163 m mit Rohgehalten häufig über 45 bis 58 % Fe2O3, 6 bis 8 % TiO2 und 0,35 bis 0,44 % V2O5.

· Das Projekt Radar umfasst einen Lopolithen mit einer Fläche von 29 km² und beherbergt die mineralisierten Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye, die durchweg hohe Gehalte an Titan, Vanadium und Eisen über beträchtliche wahre Mächtigkeiten hinweg ergaben.

· Ausgerichtete Kerne, detaillierte lithologische Protokollierung, Messungen der Oxidschichtung und strukturelle Interpretationen (einschließlich Faltengeometrie und Schenkelkontinuität) wurden abgeschlossen, um die dreidimensionale geologische und Ressourcenmodellierung zu unterstützen.

· Tests im Labormaßstab mit der proprietären RCL-Technologie von Temas bestätigten Gewinnungsraten von bis zu 90,8 % Titan, 97,4 % Vanadium und 91,5 % Eisen.

· Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Tiefwasserhafen, nahegelegener Wasserkraft und regionalem Flughafen.

· SAGA hat GeoGlobal LLC mit der Erstellung der unabhängigen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 und des technischen Berichts beauftragt.

Michael Garagan, Chief Geological Officer und Direktor von SAGA Metals, sagte:

Der Abschluss des MRE-Bohrprogramms ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen und für das Projekt Radar. In etwa acht Monaten haben wir mehr als 22.000 Meter gebohrt, in jedem Bohrloch eine Oxidmineralisierung durchteuft und zukünftige Bereiche für Folgebohrungen über den 29 km² großen Oxid-Lopolithen hinweg validiert. Wir haben erfolgreich den strukturellen und geologischen Datensatz zusammengestellt, der für die Modellierung einer ersten Ressource bei Trapper erforderlich ist. Die abschließende Probenahme und der Versand der restlichen Bohrkerne sind im Gange, um bis Mitte September über eine vollständige Analysedatenbank zu verfügen, damit die Ressourcenarbeiten ohne Verzögerung fortgesetzt werden können und die Schätzung gemäß NI 43-101 rechtzeitig abgeschlossen werden kann.

Mike Stier, Chief Executive Officer und Direktor von SAGA Metals, sagte:

Dieses Programm wurde von einem starken Team auf außergewöhnlich hohem Niveau durchgeführt, das methodische Planung mit sorgfältiger Kapitalzuteilung kombinierte. Von der Vorbereitung der Bohrplätze und dem Einsatz von zwei Bohranlagen über die Entnahme ausgerichteter Kerne bis hin zu einem disziplinierten Probenahmeprozess hat unser Team dieses MRE-Programm in einem engen Zeitrahmen und mit einem klaren Ziel durchgeführt: ein Datensatz, der solide genug ist, um eine erste Ressource bei Trapper zu unterstützen. Über 22.000 m in etwa acht Monaten mit einer Oxidmineralisierung in jedem Bohrloch abzuschließen, zeugt von dieser hervorragenden Arbeit. Dies ist jedoch nicht das Ende auf dem Projekt Radar, sondern erst der Anfang. Trapper ist der erste für eine Ressourcenschätzung abgegrenzte Bereich innerhalb eines 29 km² großen Lopolithen, der weitere unerprobte Oxidschichten beherbergt. Die Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 ist der nächste Schritt zur Erschließung dessen, was wir für eine Möglichkeit für kritische Rohstoffe in Distriktgröße halten. Die Zukunft bei Radar ist vielversprechend.

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Abbildung 1: Planansicht der Zone Trapper mit Darstellung des Standorts des bis dato abgeschlossenen MRE-Bohrprogramms, einschließlich der Querschnitte 0S4-S13 bei Trapper South, T01-T05 bei Trapper Transition und N4-N12 bei Trapper North, die die TMI der geomagnetischen Bodenvermessung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 zeigt.

Nächste Schritte in Richtung erster MRE

Das Team von SAGA vor Ort schließt das restliche Schneiden der Bohrkerne, die Probenahme und den Versand an das Labor ab. Die 898 Kernprobenanalysen von R-0064, -0065 und -0066 werden voraussichtlich diese Woche von IGS Laboratories veröffentlicht. Das Unternehmen hat am 17. August 2026 2.259 Proben von den Bohrlöchern R-0067 bis R-0079 an IGS geschickt, die am 20. August 2026 im Labor eingegangen sind. Die Analyse dieser Kernproben wird diese Woche beginnen. Weitere 784 Proben von den Bohrlöchern R-0080 bis R-0084 wurden am 23. August 2026 an IGS gesendet und werden voraussichtlich im Laufe dieser Woche bei IGS eingehen. Der Eingang aller Analysen bis 15. September 2026 soll eine unterbrechungsfreie Übergabe der validierten Datenbank, der Eingaben für das geologische Modell, der Dichtedaten und des QS/QK-Pakets an GeoGlobal unterstützen.

Der Schwerpunkt der ersten MRE wird auf der Zone Trapper liegen und gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den CIM Definition Standards gemeldet.

Beauftragung von GeoGlobal LLC

SAGA hat GeoGlobal LLC (GeoGlobal) mit Sitz in Riverton, Utah, mit der Erstellung der unabhängigen Mineralressourcenschätzung und des unterstützenden technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die Zone Trapper beauftragt.

GeoGlobal ist ein unabhängiges Bergbau-Beratungsunternehmen, das auf die Bewertung von Lagerstätten, moderne Geostatistik, Ressourcenschätzung und -berichterstattung, unabhängige Audits und Überprüfungen sowie die Modell-Mine-Aufbereitungsanlagen-Abgleiche spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt Explorations- und Bergbauunternehmen, Finanzinstitute sowie Regierungsbehörden und arbeitet nach den wichtigsten öffentlichen Berichterstattungsstandards, einschließlich NI 43-101, S-K 1300, JORC und SAMREC.

Die Partner und Mitarbeiter von GeoGlobal verfügen in der Regel über mindestens 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geologie, Bergbauingenieurwesen, Aufbereitungstechnik, Metallurgie, Umweltwissenschaften und damit in Zusammenhang stehenden Disziplinen und sind in den USA, Kanada, Brasilien, Indien und Australien ansässig. Das Unternehmen arbeitet bei Bedarf mit Ingenieurgruppen zusammen, um projektspezifische Teams zusammenzustellen.

Die Arbeiten werden von Dr. Abani R. Samal, Ph.D., CPG, RM-SME, Fellow-SEG, Principal von GeoGlobal, geleitet. Dr. Samal ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und JORC. Er ist seit 1996 in der Mineralienbranche tätig und für die Bewertung von Lagerstätten, Ressourcenschätzung und moderne Geostatistik anerkannt. Er verfügt über eine akademische Ausbildung in Wirtschaftsgeologie und Geostatistik (einschließlich M.S.- und Ph.D.-Abschlüsse) und beherrscht branchenübliche Modellierungsplattformen wie Vulcan®, Isatis® und Isatis®.

Vor der Gründung von GeoGlobal war Dr. Samal als leitender Ressourcengeologe bei Rio Tinto in deren regionaler Zentrale in Salt Lake City sowie als leitender Ressourcengeologe und Geostatistiker bei Pincock, Allen & Holt (nunmehr RPM Global) tätig. GeoGlobal und Dr. Samal haben mehrere technische Berichte gemäß NI 43-101 und S-K 1300 für börsennotierte Emittenten und private Transaktionen verfasst und mitverfasst, um Projekte für Betreiber, Private-Equity- und Entwicklungsfinanzierungskunden weltweit zu unterstützen.

Bisherige Höhepunkte der Analyseergebnisse der Zone Trapper:

Die gesamten bis dato veröffentlichten Ergebnisse für das MRE-Bohrprogramm umfassen 56 Diamantbohrlöcher (Tabelle 1).

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Tabelle 1: Zuvor im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gemeldete Analyseabschnitte des MRE-Bohrprogramms mit Werten von den Bohrlöchern R-0008 bis R-0063.

Zusammenfassung der Bohrungen in der Zone Trapper

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die wahre Mächtigkeit der Oxidmineralisierung (Tabelle 2) sowie die Gesamtlänge der niedergebrachten Bohrungen (Tabelle 3). Diese Daten werden in eine Software importiert, die branchenüblich zur Erstellung einer Schätzung der Mineralressourcen verwendet wird.

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Bohrlöcher R-0016 bis R-0092, wobei die Oxidabschnitte hervorgehoben sind. Die wahre Mächtigkeit stellt die senkrechte Breite der mineralisierten Zone dar, während das gesamte Oxid im Bohrloch der Länge der im Bohrloch durchteuften Mineralisierung entspricht.

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Tabelle 3: Zusammenfassung der insgesamt im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gebohrten Meter, einschließlich aller geschnittenen und aufbereiteten Bohrkernproben.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Rohstoffe Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar umfasst 690 Mineralclaims in neun Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 24.175 ha im Südosten von Labrador, etwa 10 km südlich von Cartwright gelegen. Das Konzessionsgebiet umschließt den Intrusivkomplex Dykes River (etwa 160 km² an der Oberfläche) vollständig und ist ganzjährig über die asphaltierte Route 510, eine Holzabfuhrstraße bei Cartwright und einen von SAGA angelegten Zufahrtsweg erreichbar. Die Infrastrukturvorteile beinhalten den Tiefwasserhafen in Cartwright, den Flughafen Cartwright (YRF) und die Nähe zu einer regionalen Wasserkraftversorgung von Muskrat Falls und Churchill Falls.

Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen haben einen 29 km² großen, oxidhaltigen Lopolithen bestätigt, in dem sich die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye befinden. Die VTM-Mineralisierung bei Radar ist mit jener von globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China) und Bushveld (Südafrika) vergleichbar. In Abhängigkeit von weiteren Explorationsarbeiten, einer Ressourcendefinition und metallurgischen Untersuchungen könnte das Projekt eine strategische Quelle für Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte darstellen.

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Abbildung 2: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale, in Oxid geschichtete Lopolith erstreckt sich über eine Fläche von 29 km² und umfasst die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon, wobei im Westen und Norden zusätzliche Ziele hervorgehoben sind. Das Konzessionsgebiet ist gut an das Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Stadt Cartwright in Labrador.

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P.Geo., PEGNL, ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Die Diamantbohrkerne wurden vom Personal des Unternehmens in der Bohrkernanlage von SAGA in Cartwright, Labrador, protokolliert und beprobt. Der Bohrkerndurchmesser war NQ. Der Bohrkern wurde mit einer Diamantsäge längs durchschnitten; eine Hälfte verblieb im Bohrkernkasten, während die andere Hälfte in festgelegten Abständen zur Analyse beprobt wurde.

Die Bohrkernproben wurden im Labor von Impact Global Solutions (IGS) in Montréal, Québec, aufbereitet und analysiert. Im Rahmen des Programms zur analytischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) wurden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen.

Zerkleinerungsrückstände und Pulpenproben werden aufbewahrt und in einer gesicherten Einrichtung gelagert, um sie später überprüfen und erneut analysieren zu können. Das Unternehmen hält ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll vor, das den branchenüblichen Standards entspricht.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 24.641 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und eine Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km² erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

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