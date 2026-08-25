IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert Rising Sun in die Tiefe bohrt 0,3 Meter @ 1.466 g/t Gold

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert Rising Sun in die Tiefe bohrt 0,3 Meter @ 1.466 g/t Gold

25. August 2026 / Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-24-drill-rigs-operating-soon-for-the-maiden-resource-at-sunday-creek/ - gibt Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria bekannt. Dazu gehören die bislang tiefsten West-Ost-Bohrungen unter Rising Sun (Abbildungen 1 bis 6). Vier tiefe Bohrlöcher, darunter ein Keilbohrloch (SDDSC230W1), testeten Rising Sun in der Tiefe.

Vier zentrale Kernaussagen:

1. Tiefste Bohrungen unter Rising Sun liefern sehr hohe Gehalte. SDDSC230 durchschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m und enthielt eine Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Au - das bislang vierthöchste einzelne Goldanalyseergebnis bei Sunday Creek. Der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester zusammengesetzter Bohrabschnitt des Projekts. SDDSC230 lieferte in demselben Schnitt vier weitere zusammengesetzte Abschnitte, angeführt von 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq ab 987,1 m mit Einzelanalysen von 428,0 g/t Au und 293,0 g/t Au sowie 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq ab 858,6 m, 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq ab 899,1 m und 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq ab 906,9 m.

2. Hochgradige Mineralisierung wächst mit den Step-out-Bohrungen weiter. Die fünf Bohrlöcher fügten drei zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au, vier zwischen 50 und 100 g/t Au sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t Au hinzu und erhöhten die Zahl bei Sunday Creek auf 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au. Der Gehaltstrend verbessert sich bei Rising Sun mit zunehmender Tiefe weiter. Vier der acht einzelnen sehr hochgradigen Goldanalysen liegen über 100 g/t Au und zwei über 400 g/t Au.

3. Gehaltskontinuität entlang des Einfallens und in der Tiefe bestätigt. Der hochgradige Abschnitt in SDDSC230 stimmt mit der 166 m oberhalb entlang des Einfallens zuvor gemeldeten Mineralisierung in SDDSC144 (3,6 m @ 118,0 g/t AuEq), überein und bestätigt die Kontinuität des Gangsets RS19. SDDSC231, die bislang tiefste Ost-West-Step-out-Bohrung, schloss an das Kontrollbohrloch SDDSC152 an und lieferte auf beiden Seiten hohe Gehalte. SDDSC231 ergab 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au) ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au) ab 1031,7 m, die bislang tiefste bei Rising Sun durchschnittene Mineralisierung.

4. Das mineralisierte System wächst weiter. Step-outs von rund 100 m bis 120 m auf den Gangsets RS50, RS60 und RS18, 50 m auf RS40 und 150 m in SDDSC231 erweiterten die Mineralisierung lateral und in der Tiefe und lieferten hochgradige Abschnitte an den neu getesteten Positionen. Insgesamt prüften die Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels durchschnitten. SDDSC205 lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au) ab 852,4 m, einschließlich 0,17 m @ 175,0 g/t Au aus dem Liegenden des Systems; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au) ab 842,8 m.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Von den fünf bei Sunday Creek entdeckten mineralisierten Körpern ist Rising Sun bislang der hochgradigste. Diese Bohrlöcher zeigen, dass Rising Sun auch in zuvor ungetesteten Tiefenbereichen weiterhin sehr hohe Gehalte liefert, wo in Victoria epizonale Lagerstätten traditionell ihre Stärke zeigen. SDDSC230 lieferte einen der besten bei Sunday Creek gebohrten Abschnitte: 0,3 m @ 1.466,4 g/t Gold, einschließlich einer Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Gold, aus der bislang tiefsten West-Ost-Bohrung unter Rising Sun. Dieses einzelne Analyseergebnis ist das vierthöchste, das bislang bei Sunday Creek erzielt wurde, und der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester des Projekts. Die Aussagekraft dieses Bohrlochs beruht nicht nur auf einer einzelnen Probe. SDDSC230 und sein Keilbohrloch durchschnitten sieben Gangsets und erweiterten RS50, RS60 und RS18 um 100 m bis 120 m, während SDDSC231, unser bislang tiefster West-Ost-Step-out, neben einem Kontrollbohrloch anschloss und die Gehaltskontinuität weitere 150 m nach außen bestätigte. SDDSC231 lieferte 0,4 m @ 82,1 g/t Gold ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,3 g/t Gold ab 1.031,7 m, die tiefste Mineralisierung, die wir bislang bei Rising Sun durchschnitten haben; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t Gold ab 842,8 m. Bemerkenswert ist nicht nur die Schlagzeilenzahl, sondern die dahinterstehende Kontinuität. Dieser Abschnitt liegt 166 m entlang des Einfallens unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC144, das 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq lieferte.

Zusammen testeten die hier gemeldeten Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter weitgehend ungetestetes Gelände bei Rising Sun in der Tiefe und lieferten drei zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Gold, vier zwischen 50 g/t und 100 g/t Gold sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t, wobei auch Gangsets durchschnitten wurden, die außerhalb unseres aktuellen Explorationsziels liegen. Selbst SDDSC205, das dem Liegenden des Systems folgte, anstatt es vollständig zu durchbohren, lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t Gold ab 852,4 m, einschließlich 0,2 m @ 175,0 g/t Gold; wir planen ein Keilbohrloch, um in dieser Tiefe die volle Breite zu testen.

Die Gehalte sind hoch, die Step-outs sind groß und das System wird mit zunehmender Bohrtiefe berechenbarer. Mit elf laufenden Bohrgeräten, ausstehenden Ergebnissen von 76 Bohrlöchern und unserem 200.000-m-Programm, das bis zum ersten Quartal 2027 läuft, bestätigt Rising Sun mit jeder Ergebnismeldung seine Größenordnung und wächst weiter.

Für Detailinteressierte - Highlights:

SDDSC230 lieferte den Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m mit einer Einzelanalyse von 4.500 g/t Au und durchschnitt sieben Gangsets bei Step-outs von 100 m bis 120 m auf RS50, RS60 und RS18 sowie 50 m auf RS40. SDDSC230 lieferte zudem vier weitere Einzelanalysen über 50 g/t Au; sein Keilbohrloch SDDSC230W1 lieferte eine fünfte.

· 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich:

o 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m

· 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, einschließlich:

o 0,1 m @ 4.500,8 g/t AuEq (4.500,0 g/t Au, 0,3% Sb) ab 886,95 m

· 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m

· 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m

· 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 298,3 g/t AuEq (293,0 g/t Au, 2,2% Sb) ab 987,08 m

o 0,1 m @ 428,4 g/t AuEq (428,0 g/t Au, 0,2% Sb) ab 988,30 m

SDDSC230W1, das von SDDSC230 aus gebohrte Keilbohrloch, lieferte eine Einzelanalyse von 88,6 g/t Au:

· 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m

SDDSC231, der bislang tiefste bei Rising Sun gebohrte Ost-West-Step-out, durchschnitt drei Gangsets um das Kontrollbohrloch SDDSC152, mit 150-m-Step-outs auf den Gangsets RS11 und RS40:

· 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m

· 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m

· 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m

Für Detailinteressierte - Highlights:

SDDSC205, durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems; ein Keilbohrloch ist geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite zu testen:

· 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich:

o 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m

· 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich:

o 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m

· 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m

SDDSC201, ein flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch, das den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte, ohne dessen bekannte Streichlänge zu verringern:

· 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m

Projektstand insgesamt

· Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 278 Bohrlöcher über 134,5 km gemeldet

· 96 zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off

· 110 zusammengesetzte Abschnitte über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off

· Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter elf derzeit aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher; aktuell sind elf Bohrgeräte in Betrieb

· Das 200.000-m-Bohrprogramm läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden fünf Bohrlöcher aus dem Prospektionsgebiet Rising Sun (SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231) gemeldet, darunter die bislang tiefsten unter Rising Sun niedergebrachten West-Ost-Bohrungen (Abbildungen 1 bis 6). Die hohen Gehalte erweitern Rising Sun in die Tiefe: Drei (3) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und vier (4) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au kamen zu den Projektgesamtwerten hinzu; außerdem wurden acht (8) einzelne Au-Analysen mit mehr als 50 g/t Au gemeldet. Eine davon überschritt 1.000 g/t Au und stellt das bislang vierthöchste einzelne Au-Analyseergebnis des Projekts dar. Der zusammengesetzte Abschnitt von 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq in SDDSC230 rangiert zudem als zwölftbester zusammengesetzter Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde. Zusammen testeten diese Bohrlöcher etwa 280 m Bohrlochlänge durch das Gangsystem von Rising Sun, entsprechend rund 200 m lateraler Ausdehnung und etwa 300 vertikalen Metern; der Gehaltstrend verbessert sich mit zunehmender Tiefe weiter.

SDDSC201

SDDSC201 wurde als flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch niedergebracht und opportunistisch positioniert, um das Gangset RS30 oberhalb entlang des Einfallens aufzufüllen. Das Bohrloch wich vom Ziel ab und lieferte ein niedriggradiges Ergebnis, wobei es den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte. Die bekannte Streichlänge dieses Gangs wurde dadurch nicht verringert. Mineralisierung wurde außerhalb des modellierten Pakets alterierter Sedimente, jedoch innerhalb des Pyrit-Halos, angetroffen. Dies zeigt, dass der Gehalt bei Rising Sun an dieser Position nicht auf den modellierten Gang und die Hülle alterierter Sedimente beschränkt ist.

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

· 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m

SDDSC205

SDDSC205 durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems, anstatt das System vollständig zu durchbohren, und erweiterte diesen Teil des Systems damit sinnvoll. Von SDDSC205 ist ein Keilbohrloch geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite des Systems zu testen.

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

· 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich;

o 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m

· 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich;

o 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m

· 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m

SDDSC230 & SDDSC230W1

SDDSC230 lieferte als Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, der eine Einzelprobe von 4.500 g/t Au einschließt. Dieser Abschnitt bei 886,74 m stellt eine Erweiterung um 166 m entlang des Einfallens gegenüber dem hochgradigen Abschnitt in SDDSC144 dar: 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq (114,6 g/t Au, 1,4% Sb) ab 748,8 m (siehe ASX-Mitteilung vom 18. Dezember 2024), wodurch die Kontinuität des Gangsets RS19 166 m oberhalb entlang des Einfallens bestätigt wird - ein für diesen Gehaltsbereich ungewöhnlich konsistentes Ergebnis und ein starker Hinweis auf Gehaltskontinuität und Berechenbarkeit entlang des Einfallens. Der zusammengesetzte Abschnitt in SDDSC230 rangiert als der zwölftbeste zusammengesetzte Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde (Abbildungen 1 bis 4).

Zusammen durchschnitten SDDSC230 und sein Keilbohrloch SDDSC230W1 sieben Gangsets und erweiterten die Gangsets RS50, RS60 und RS18 um etwa 100 m bis 120 m sowie RS40 um 50 m; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels (siehe ASX-Mitteilung vom 4. August 2026) identifiziert.

SDDSC230 lieferte fünf Einzelanalysen über 50 g/t Au:

4.500,0 g/t Au & 0,33% Sb über 0,10 m ab 886,95 m

428,0 g/t Au & 0,15% Sb über 0,10 m ab 988,30 m

293,0 g/t Au & 2,20% Sb über 0,39 m ab 987,08 m

53,8 g/t Au & 0,01% Sb über 0,67 m ab 862,25 m

52,2 g/t Au & 0,01% Sb über 0,63 m ab 906,92 m

SDDSC230W1 lieferte eine Einzelanalyse über 50 g/t Au:

88,6 g/t Au & 0,01% Sb über 0,44 m ab 842,80 m

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

SDDSC230

· 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich;

o 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m

· 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m

· 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m

· 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m

· 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m

SDDSC230W1

· 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m

SDDSC231

SDDSC231 ist der bislang tiefste gebohrte West-Ost-Step-out. Abschnitte bei 823,3 m und 1031,7 m stellen 150-m-Step-outs von SDDSC155A - Gangset RS11 (siehe ASX-Mitteilung vom 28. Mai 2025) beziehungsweise SDDSC230 - Gangset RS40 (diese Meldung) dar.

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

· 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m

· 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m

· 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m

Ausstehende Ergebnisse und Update

Bei Sunday Creek sind derzeit elf Bohrgeräte in Betrieb. Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter 54 Bohrlöcher bei Sunday Creek und 22 regionale Bohrlöcher, die derzeit alle bearbeitet und analysiert werden. Darunter befinden sich elf aktuell gebohrte und drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildungen 1-3). Das 200.000-m-Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter.

Über Sunday Creek

Das Sunday-Creek-Goldprojekt vom epizonalen Typ liegt 60 km nördlich von Melbourne innerhalb von 16.900 Hektar (ha) erteilter Explorationskonzessionen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 ha Grundeigentum (Freehold), das den wesentlichen Bereich im und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon treten in einer Abfolge von Gangsets auf, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Gangsets ähneln einer Golden-Ladder-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den seitlichen Holmen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende, goldführende Gangsets die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine vertikale Ausdehnung von 600 m von der Oberfläche bis mehr als 1.200 m unter die Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten; bis zu 10 m) und weisen Streichlängen von 20 m bis 100 m auf.

Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek insgesamt 278 Bohrlöcher über 134.534,25 m gemeldet. Darin enthalten sind fünf Bohrlöcher über 929 m für geotechnische Zwecke sowie 23 Bohrlöcher über 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden 14 Bohrlöcher über 2.382,74 m gemeldet. Insgesamt wurden von den späten 1960er-Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und dreiundachtzig (83) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb, jeweils unter Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Gangformationen. Diese sind derzeit über eine Streichlänge des Wirtsgangs/-sediments (Holme der Leiter) von 1.550 m von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert; davon wurden rund 650 m intensiver getestet (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 Sprossen definiert, abgegrenzt durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradigere Randzonen. Laufende Step-out-Bohrungen sollen die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems ermitteln (Abbildungen 1-3).

Geologisch liegt das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtsgestein der Sunday-Creek-Mineralisierung besteht aus einer wechsellagernden Turbiditfolge aus Siltsteinen und untergeordneten Sandsteinen, die bis zur Sub-Grünschieferfazies metamorph überprägt und in eine Reihe offener, nordwestlich streichender Falten verfaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die sämtlich auf der SXGC-Website bereitgestellt werden. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO/Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.comangesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Cut-off für Goldgehalte angewendet und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Bei künftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft, ob ein Top-Cut der Analysen erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass durch die Rundung der Analyseergebnisse auf eine Dezimalstelle geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die Projektlage sowie Draufsichten und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Ansatzpunkt- und Analysedaten. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Intervalle werden einzeln als geschätzte wahre Mächtigkeiten (ETW) angegeben, sofern diese geschätzt wurden; andernfalls werden sie auf etwa 55 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte bei einem unteren Cut-off von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m.

Kritisches Metall - Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstand (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme, die sich in Victoria bildeten (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 % der weltweiten bergmännischen Antimonförderung auf China. Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe vieler Länder und Regionen, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus nur einer Mine stammt: Costerfield in Victoria, nahe allen SXGC-Projekten. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert, wodurch sich die Eigenschaften von Loten, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Antimonversorgung ist für die weltweite Energiewende und die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es als kritischer Zusatzstoff in Zündsätzen für Munition eingesetzt wird.

Antimon macht bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 etwa 15 % bis 17 % des in situ gewinnbaren Werts von Sunday Creek aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) entwickelt mit dem 60 km nördlich von Melbourne gelegenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek ein führendes Gold-Antimon-Projekt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion; zu den hochgradigen Bohrergebnissen zählen 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 140,1 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt über eine interpretierte Streichlänge von 12 km einer Golden-Ladder-Struktur; die Strukturen wurden von der Oberfläche bis in 1.200 m Tiefe durch Bohrungen getestet.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metall-Profil erhöht. Das Unternehmen verfügt über einen kritischen Rohstoff, den die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, einen kritischen Rohstoff für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen Australiens positionieren das Unternehmen als potenziell wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Grundlagen stärken die Investmentthese zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen nicht-refraktäre Mineralisierung, die sich für konventionelle Aufbereitung eignet, sowie Goldausbringungsraten von 93 % bis 98 % mittels Schwerkrafttrennung und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 ha strategischem Grundeigentum und einem großen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion Meilenstein für Meilenstein weiterzuentwickeln.

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Für die ASX-Compliance: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

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Kenneth Bush, Leiter Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), ist die Qualified Person gemäß NI 43-101. Er hat die technischen Inhalte dieser Mitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden zur Goldanalyse mittels Brandprobe (Methode PE01S; 25 Gramm Einwaage) vorbereitet und analysiert; anschließend wurde das Gold in Lösung mit Flammen-AAS gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbringung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine sowie Viertelkern-Duplikate. Zusätzlich bringt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq") eingehen, bei Sunday Creek auf Grundlage des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe mit angemessener Wahrscheinlichkeit gewonnen und verkauft werden können. Historisch wurde Erz von Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Mine Costerfield zur Verarbeitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der heute Alkane Resources (zuvor Mandalay Resources) gehört, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchstgradige Untertagemine weltweit sowie einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu verwenden wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung 2024 End of Year Mineral Reserves and Resources vom 20. Februar 2025. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalentformel wurde auf Grundlage der Produktionskosten 2024 von Costerfield, eines Goldpreises von 2.500 USD je Unze, eines Antimonpreises von 19.000 USD je Tonne sowie der Metallausbringungsraten für das Gesamtjahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= (/) + 2,39 × (%)

Auf Grundlage der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile sowie der historischen Lohnaufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = (/) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationszieldefinition der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek für angemessen.

JORC-Erklärung der Competent Person

Die Angaben in dieser Mitteilung zu den in diesem Bericht enthaltenen neuen Explorationsergebnissen beruhen auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Mineralisierungsstil und den Lagerstättentyp, die Gegenstand der Betrachtung sind, sowie in Bezug auf die durchgeführten Tätigkeiten, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext zu, in denen sie erscheinen.

Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung zu früheren Explorationsergebnissen wurden dem Independent Geologists Report vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der Competent Person, Mr Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Kürzel SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Marktbericht enthaltenen Angaben zu Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext der Feststellungen der Competent Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich außerdem auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die aus Mitteilungen entnommen wurden und unter www.southerncrossgold.com.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der Competent Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen; dementsprechend können tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es wird daher davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, werden, vorbehaltlich, nahe Zukunft, für den Fall, würde, erwarten, bereit sein und ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie weitere Risiken, die in den bei kanadischen oder australischen (unter dem Kürzel SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter dem Kürzel SX2) eingereichten Unterlagen; für das Unternehmen sind diese in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Kürzel SX2) verfügbar. Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit den hier gemeldeten ausgewählten Bohrlochspuren der Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie aktuell gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochspuren (dunkelblau). Dargestellt ist der Längsschnitt C-D entlang des Gangsets Rising Sun 19 aus Abbildung 4.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85598/SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit den hier gemeldeten ausgewählten Bohrlochspuren der Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie aktuell gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochspuren (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85598/SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A-B in der Ebene des Wirtsgesteins aus Gangbrekzie/alterierten Sedimenten mit Blick nach Nordwesten (Streichen 56 Grad), der mineralisierte Gangsets zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Spur) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Gangsets ist durch die Nähe zu Bohrlochdurchstoßpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85598/SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Längsschnitt C-D von Sunday Creek durch das Gangset Rising Sun 19.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85598/SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, Strukturrahmen, historischen regionalen epizonalen Goldabbaugebieten und großräumigen regionalen Bereichen. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete liegen bei Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 6: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85598/SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom.006.jpeg

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrlochansatzpunkte für aktuelle und laufende Bohrlöcher.

Diese Meldung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Zielgebiet Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Einfallen Azimut GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC230 1128,92 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 861,8 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

Derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID Tiefe (m) Zielgebiet Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Einfallen Azimut GDA94 Z55

SDDGT006 100 Geotechnik 330652,8 5867746,1 301,8 -67,9 306,7

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,4 5867847,6 301,12 -47,9 265

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Arbeit - geplant 1900 m Rising Sun 331278,1 5867112,6 289,16 -56,8 330,4

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,9 5867847,7 301,21 -48,4 267,2

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,7 5867847,3 301,07 -49,5 263,8

SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC238 810,8 Christina 329778,6 5867552,7 286,46 -32 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 1171,5 Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,24 -58,7 73,9

SDDSC240W1 In Arbeit - geplant 587 m Rising Sun 330354,1 5867861,2 277,24 -58,7 73,9

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,07 -45,8 267,4

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,07 -45,8 267,4

SDDSC243 1038 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC244 In Arbeit - geplant 1200 m Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296,73 -49,5 275,8

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,2 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5867825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,7 Apollo 331595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC254 In Arbeit - geplant 890 m Christina 329776,6 5867552 286,8 -51,8 61,8

SDDSC255 551 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 445,37 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,71 -31 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC257W1 634,5 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC258 1036,67 Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296,73 -32,5 265

SDDSC259 781,66 Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC259W1 1201,2 Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC260 In Arbeit - geplant 1400 m Rising Sun 330339,6 5867859,2 276,89 -69,6 64,3

SDDSC261 1021,3 Apollo 331615 5867950,8 346,91 -45,5 266,3

SDDSC262 924,2 Apollo 331596,4 5867937 345,38 -55,5 266,5

SDDSC263 In Arbeit - geplant 1230 m Apollo 330754,1 5867733,3 306,8509 -53 66,6

SDDSC264 230,3 Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,27 -50,8 259,6

SDDSC264A In Arbeit - geplant 710 m Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,27 -53,7 267,1

SDDSC265 In Arbeit - geplant 1160 m Apollo 331615 5867951 346 -55,8 270,7

SDDSC266 In Arbeit - geplant 600 m Apollo 331525 5867844 339,93 -50,9 280,6

Regionale Bohrlöcher derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID Tiefe (m) Zielgebiet Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Einfallen Azimut GDA94 Z55

SDDCN002 259,88 Consols 336036 5870692,7 484,05 -37 241

SDDCN003 323,06 Consols 336041,3 5870692,1 484,35 -36 130

SDDCN004 271,3 Consols 336036,5 5870693,7 484,11 -49 258

SDDCN005A 229,3 Consols 336034,9 5870693,5 484,02 -30 257,7

SDDCN006 179,8 Consols 336038,4 5870692,3 484,26 -78 180

SDDCN007 152,4 Consols 336041,4 5870693 484,39 -50 115

SDDLV005A 419,1 Leviathan 334566,1 5870167,8 554,33 -31 206

SDDLV006 752,8 Leviathan 334569,4 5870170 554,43 -47 152

SDDLV007 395,1 Leviathan 334570,1 5870169,2 554,42 -29 110

SDDLV008 302,93 Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60 99

SDDLV009 335 Leviathan 334089 5870005 544 -33 233

SDDLV010 In Arbeit - geplant 750 m Leviathan 334495 5869985 553 0 0

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43 18

Bohrloch-ID Tiefe (m) Zielgebiet Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Einfallen Azimut GDA94 Z55

SDDTS012 700 Tonstall 336992 5870558 524 -48,5 8,2

SDDTS013 380 Tonstall 337693 5870860 523 -38 248

SDDTS014 200 Tonstall 337693 5870860 523 -45 180

SDDTS015 In Arbeit - geplant 460 m Tonstall 337693 5870860 523 0 0

Aufgegebene Bohrlöcher derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID Tiefe (m) Zielgebiet Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Einfallen Azimut GDA94 Z55

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330813,6 5867847 301 -45,8 267,2

SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206

SDDCN005 34,7 Consols 336041 5870691 484 0 0

Tabelle 2: Mineralisierte Bohrlochabschnitte aus SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231, die hier nach zwei Cut-off-Kriterien gemeldet werden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte bei einem unteren Cut-off von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrloch-Nr. Von (m) To (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC201 274,0 274,8 0,8 2,6 0,0 2,6

SDDSC205 846,4 848,2 1,8 2,7 0,0 2,7

SDDSC205 852,4 852,9 0,5 60,4 0,0 60,4

einschließlich 852,8 852,9 0,2 175,0 0,0 175,0

SDDSC205 1013,7 1017,6 3,9 2,5 0,0 2,6

einschließlich 1013,7 1014,9 1,1 5,4 0,0 5,5

SDDSC205 1021,5 1025,6 4,1 1,2 0,1 1,3

SDDSC205 1027,7 1028,5 0,8 2,2 0,3 2,9

SDDSC230 796,0 797,6 1,6 1,6 0,0 1,7

SDDSC230 858,6 862,9 4,3 9,0 0,0 9,0

einschließlich 862,3 862,9 0,7 53,8 0,0 53,8

SDDSC230 886,7 887,1 0,31 1466,4 0,1 1466,7

SDDSC230 899,1 900,1 1,0 33,0 0,0 33,0

SDDSC230 906,9 907,6 0,6 52,2 0,0 52,2

SDDSC230 936,7 937,5 0,8 2,8 0,0 2,8

SDDSC230 987,1 988,4 1,3 119,1 0,7 120,7

SDDSC230W1 828,8 829,1 0,3 16,0 0,1 16,2

SDDSC230W1 842,8 843,2 0,4 88,6 0,0 88,6

SDDSC231 823,3 823,6 0,4 82,1 0,0 82,1

SDDSC231 949,3 950,5 1,2 9,1 0,0 9,1

SDDSC231 992,4 993,9 1,5 1,3 0,0 1,4

SDDSC231 1020,1 1022,6 2,5 1,0 0,0 1,0

SDDSC231 1031,7 1032,1 0,4 24,3 0,0 24,4

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 mit >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle sind auf zwei Dezimalstellen angegeben.

Bohrloch-Nr. Von (m) To (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC201 45,15 45,5 0,35 0,13 0,001 0,13

SDDSC201 197,1 198,3 1,2 0,2 0,006 0,21

SDDSC201 198,3 199 0,7 0,29 0,007 0,31

SDDSC201 199 200 1 0,1 0,004 0,11

SDDSC201 200 201 1 0,27 0,005 0,28

SDDSC201 202 203 1 0,09 0,004 0,10

SDDSC201 274 274,8 0,8 2,63 0,002 2,63

SDDSC205 545,08 545,65 0,57 0,1 0,002 0,10

SDDSC205 545,65 546,03 0,38 0,27 0,002 0,27

SDDSC205 586,45 586,65 0,2 0,67 0,003 0,68

SDDSC205 586,65 587,57 0,92 0,32 0,003 0,33

SDDSC205 587,57 587,77 0,2 0,74 0,003 0,75

SDDSC205 589,07 590,25 1,18 0,1 0,003 0,11

SDDSC205 590,25 591,55 1,3 0,46 0,002 0,47

SDDSC205 664,53 665,8 1,27 0,43 0,003 0,44

SDDSC205 667,1 668,4 1,3 0,21 0,003 0,22

SDDSC205 668,4 669,7 1,3 0,1 0,004 0,11

SDDSC205 669,7 671 1,3 0,9 0,004 0,91

SDDSC205 741,77 742,02 0,25 0,14 0,004 0,15

SDDSC205 751,3 752,22 0,92 0,11 0,002 0,12

SDDSC205 752,22 752,92 0,7 0,21 0,003 0,22

SDDSC205 752,92 753,12 0,2 0,43 0,007 0,45

SDDSC205 753,12 753,71 0,59 0,37 0,011 0,40

SDDSC205 753,71 754,51 0,8 0,43 0,006 0,44

SDDSC205 754,51 755,8 1,29 0,67 0,25 1,27

SDDSC205 755,8 757,06 1,26 0,45 0,16 0,83

SDDSC205 757,06 757,64 0,58 0,75 0,074 0,93

SDDSC205 757,64 758,1 0,46 0,57 0,066 0,73

SDDSC205 766,79 766,98 0,19 1,81 0,016 1,85

SDDSC205 766,98 767,17 0,19 1,86 0,03 1,93

SDDSC205 767,17 767,52 0,35 0,15 0,006 0,17

SDDSC205 789,37 790,14 0,77 0,17 0,002 0,17

SDDSC205 790,14 790,41 0,27 0,14 0,002 0,14

SDDSC205 790,41 790,53 0,12 0,4 0,003 0,41

SDDSC205 790,53 790,71 0,18 0,67 0,005 0,68

SDDSC205 790,71 791,82 1,11 0,1 0,002 0,10

SDDSC205 797,4 797,81 0,41 0,3 0,001 0,30

SDDSC205 802,69 802,81 0,12 0,25 0,004 0,26

SDDSC205 802,81 802,97 0,16 0,34 0,004 0,35

SDDSC205 805,6 805,89 0,29 0,41 0,002 0,42

SDDSC205 805,89 807,03 1,14 0,64 0,002 0,64

SDDSC205 811,25 812,33 1,08 0,14 0,003 0,15

SDDSC205 812,33 812,47 0,14 0,37 0,004 0,38

SDDSC205 813,29 813,56 0,27 0,11 0,002 0,11

SDDSC205 813,56 813,68 0,12 0,43 0,002 0,43

SDDSC205 814,81 815,02 0,21 0,17 0,002 0,17

SDDSC205 816,85 817 0,15 0,21 0,002 0,21

SDDSC205 818,85 819,45 0,6 0,24 0,003 0,25

SDDSC205 819,45 820,63 1,18 0,35 0,003 0,36

SDDSC205 820,63 821,23 0,6 0,82 0,005 0,83

SDDSC205 821,23 821,79 0,56 1,13 0,006 1,14

SDDSC205 821,79 822,32 0,53 0,95 0,006 0,96

SDDSC205 822,32 822,94 0,62 0,9 0,005 0,91

SDDSC205 822,94 823,87 0,93 0,6 0,006 0,61

SDDSC205 823,87 825,1 1,23 0,22 0,005 0,23

SDDSC205 825,1 826,4 1,3 0,11 0,003 0,12

SDDSC205 829 829,78 0,78 0,18 0,002 0,19

SDDSC205 834,03 834,19 0,16 0,81 0,005 0,82

SDDSC205 835,12 835,29 0,17 0,46 0,003 0,47

SDDSC205 835,29 836,55 1,26 0,11 0,002 0,12

SDDSC205 836,55 837,18 0,63 0,14 0,002 0,14

SDDSC205 838,15 839,12 0,97 0,23 0,003 0,24

SDDSC205 839,12 840,25 1,13 0,23 0,003 0,24

SDDSC205 841,47 841,59 0,12 1,32 0,002 1,33

SDDSC205 841,59 842,57 0,98 0,1 0,003 0,11

SDDSC205 842,57 843,87 1,3 0,23 0,002 0,23

SDDSC205 845,1 846,4 1,3 0,48 0,003 0,49

SDDSC205 846,4 846,52 0,12 11,4 0,006 11,41

SDDSC205 846,52 847,23 0,71 2,96 0,008 2,98

SDDSC205 847,23 847,95 0,72 1,3 0,007 1,32

SDDSC205 847,95 848,17 0,22 1,92 0,008 1,94

SDDSC205 848,17 849,2 1,03 0,12 0,002 0,13

SDDSC205 849,2 850,4 1,2 0,12 0,004 0,13

SDDSC205 852,43 852,76 0,33 1,38 0,006 1,39

SDDSC205 852,76 852,93 0,17 175 0,004 175,01

SDDSC205 852,93 853,3 0,37 0,53 0,003 0,54

SDDSC205 853,3 854,17 0,87 0,09 0,006 0,10

SDDSC205 854,17 854,66 0,49 0,83 0,003 0,84

SDDSC205 854,89 855,41 0,52 0,11 0,003 0,12

SDDSC205 855,41 855,78 0,37 0,98 0,005 0,99

SDDSC205 855,78 856,02 0,24 0,68 0,005 0,69

SDDSC205 856,49 857,43 0,94 0,23 0,003 0,24

SDDSC205 857,43 857,68 0,25 2,3 0,004 2,31

SDDSC205 857,68 858,78 1,1 0,11 0,002 0,12

SDDSC205 858,78 859,61 0,83 0,19 0,003 0,20

SDDSC205 860,22 861 0,78 0,13 0,003 0,14

SDDSC205 865,56 865,73 0,17 0,24 0,004 0,25

SDDSC205 867,8 868,36 0,56 0,11 0,003 0,12

SDDSC205 868,36 868,76 0,4 0,34 0,004 0,35

SDDSC205 872,43 873,08 0,65 0,16 0,003 0,17

SDDSC205 873,08 873,77 0,69 0,79 0,002 0,80

SDDSC205 873,77 874,36 0,59 0,22 0,004 0,23

SDDSC205 876,13 876,58 0,45 0,16 0,002 0,17

SDDSC205 891,9 893,08 1,18 0,73 0,23 1,28

SDDSC205 893,08 894,38 1,3 0,12 0,007 0,14

SDDSC205 894,38 895,07 0,69 0,74 0,007 0,76

SDDSC205 896,61 897,63 1,02 0,12 0,011 0,15

SDDSC205 898,14 898,43 0,29 0,13 0,002 0,14

SDDSC205 900,79 900,93 0,14 5,03 0,003 5,04

SDDSC205 900,93 901,83 0,9 0,15 0,003 0,16

SDDSC205 906,94 907,65 0,71 0,37 0,004 0,38

SDDSC205 907,65 908,08 0,43 0,81 0,01 0,83

SDDSC205 908,08 909,32 1,24 0,61 0,004 0,62

SDDSC205 909,32 910 0,68 1,09 0,006 1,10

SDDSC205 910 910,7 0,7 0,8 0,005 0,81

SDDSC205 912 913,3 1,3 0,3 0,003 0,31

SDDSC205 922,4 923,16 0,76 0,47 0,002 0,48

SDDSC205 923,16 924,2 1,04 0,73 0,005 0,74

SDDSC205 925,5 926,5 1 0,43 0,008 0,45

SDDSC205 934,3 935,6 1,3 0,4 0,005 0,41

SDDSC205 955,6 955,79 0,19 0,13 0,003 0,14

SDDSC205 1011,4 1011,63 0,23 0,54 0,006 0,55

SDDSC205 1011,63 1012,48 0,85 0,31 0,006 0,32

SDDSC205 1013,7 1014,85 1,15 5,43 0,013 5,46

SDDSC205 1014,85 1015,77 0,92 0,96 0,017 1,00

SDDSC205 1015,77 1016,3 0,53 0,16 0,007 0,18

SDDSC205 1016,3 1017,6 1,3 2,08 0,008 2,10

SDDSC205 1018,9 1020,2 1,3 0,24 0,006 0,25

SDDSC205 1021,5 1022,66 1,16 1,34 0,008 1,36

SDDSC205 1022,66 1023,6 0,94 0,74 0,013 0,77

SDDSC205 1023,6 1024,15 0,55 0,66 0,025 0,72

SDDSC205 1024,15 1024,98 0,83 1,8 0,2 2,28

SDDSC205 1024,98 1025,3 0,32 0,34 0,011 0,37

SDDSC205 1025,3 1025,59 0,29 2,13 0,007 2,15

SDDSC205 1025,59 1026,78 1,19 0,21 0,01 0,23

SDDSC205 1026,78 1027,7 0,92 0,71 0,087 0,92

SDDSC205 1027,7 1028,14 0,44 2,8 0,51 4,02

SDDSC205 1028,14 1028,54 0,4 1,57 0,033 1,65

SDDSC205 1028,54 1029,66 1,12 0,3 0,009 0,32

SDDSC205 1029,66 1030,61 0,95 0,26 0,008 0,28

SDDSC205 1030,61 1031,58 0,97 0,56 0,012 0,59

SDDSC205 1031,58 1032,35 0,77 0,11 0,015 0,15

SDDSC205 1032,35 1033,04 0,69 0,13 0,008 0,15

SDDSC205 1034,3 1035,5 1,2 0,15 0,005 0,16

SDDSC205 1036,33 1036,84 0,51 0,14 0,004 0,15

SDDSC205 1036,84 1037,54 0,7 0,28 0,003 0,29

SDDSC205 1037,54 1038,07 0,53 0,57 0,004 0,58

SDDSC205 1038,07 1038,7 0,63 0,6 0,013 0,63

SDDSC205 1041,53 1042,03 0,5 0,42 0,005 0,43

SDDSC205 1048 1048,82 0,82 0,24 0,003 0,25

SDDSC205 1048,82 1049,55 0,73 0,41 0,01 0,43

SDDSC205 1049,55 1050,8 1,25 0,19 0,006 0,20

SDDSC205 1050,8 1052 1,2 0,5 0,004 0,51

SDDSC205 1052 1052,43 0,43 0,66 0,003 0,67

SDDSC205 1056 1056,82 0,82 0,14 0,002 0,14

SDDSC205 1068,4 1068,55 0,15 0,45 0,004 0,46

SDDSC205 1070,7 1071,07 0,37 0,21 0,007 0,23

SDDSC205 1071,07 1071,46 0,39 1,04 0,012 1,07

SDDSC205 1072,7 1073,54 0,84 0,11 0,002 0,12

SDDSC205 1073,54 1074,5 0,96 0,17 0,003 0,18

SDDSC205 1082,9 1083,55 0,65 0,17 0,002 0,17

SDDSC205 1083,55 1083,92 0,37 0,12 0,003 0,13

SDDSC205 1083,92 1084,47 0,55 0,39 0,026 0,45

SDDSC205 1084,47 1085,29 0,82 0,48 0,035 0,56

SDDSC205 1086,5 1087,29 0,79 0,26 0,003 0,27

SDDSC205 1094,1 1095,4 1,3 0,26 0,003 0,27

SDDSC205 1096 1097 1 0,11 0,003 0,12

SDDSC205 1117,63 1117,95 0,32 0,11 0,002 0,12

SDDSC230 576,88 577,48 0,6 0,15 0,002 0,16

SDDSC230 599,54 600,41 0,87 0,29 0,003 0,30

SDDSC230 601,5 601,6 0,1 0,4 0,002 0,41

SDDSC230 601,6 602,34 0,74 0,25 0,002 0,26

SDDSC230 606,9 607,4 0,5 0,44 0,001 0,44

SDDSC230 649,15 650,27 1,12 0,16 0,003 0,17

SDDSC230 650,27 650,82 0,55 0,26 0,003 0,27

SDDSC230 650,82 651,69 0,87 0,55 0,004 0,56

SDDSC230 651,69 651,94 0,25 0,47 0,003 0,48

SDDSC230 660,3 660,48 0,18 0,42 0,003 0,43

SDDSC230 677,3 677,63 0,33 0,14 0,004 0,15

SDDSC230 701,85 702,15 0,3 0,37 0,12 0,66

SDDSC230 712,55 713,85 1,3 0,19 0,003 0,20

SDDSC230 715,25 716,55 1,3 0,11 0,005 0,12

SDDSC230 717,85 719,15 1,3 0,2 0,004 0,21

SDDSC230 746,51 747,3 0,79 0,13 0,005 0,14

SDDSC230 749 749,67 0,67 0,14 0,009 0,16

SDDSC230 749,67 749,97 0,3 0,22 0,004 0,23

SDDSC230 749,97 750,97 1 0,21 0,003 0,22

SDDSC230 750,97 751,38 0,41 0,42 0,004 0,43

SDDSC230 751,38 752 0,62 0,7 0,007 0,72

SDDSC230 752 752,45 0,45 0,5 0,005 0,51

SDDSC230 752,45 752,63 0,18 0,31 0,008 0,33

SDDSC230 752,63 753,1 0,47 0,35 0,003 0,36

SDDSC230 753,1 754,23 1,13 0,13 0,008 0,15

SDDSC230 754,23 755,1 0,87 0,19 0,004 0,20

SDDSC230 762,18 762,84 0,66 0,16 0,005 0,17

SDDSC230 766,66 766,94 0,28 3,09 0,043 3,19

SDDSC230 771,16 771,35 0,19 0,09 0,008 0,11

SDDSC230 772,13 772,29 0,16 1,87 0,002 1,88

SDDSC230 784,84 785,17 0,33 0,58 0,012 0,61

SDDSC230 785,17 785,36 0,19 0,87 0,018 0,91

SDDSC230 785,36 786,41 1,05 0,2 0,012 0,23

SDDSC230 790,46 790,59 0,13 0,89 0,012 0,92

SDDSC230 792,88 794,02 1,14 0,41 0,007 0,43

SDDSC230 794,02 795,08 1,06 0,27 0,005 0,28

SDDSC230 795,08 795,25 0,17 0,5 0,005 0,51

SDDSC230 795,25 795,39 0,14 0,4 0,005 0,41

SDDSC230 795,39 796 0,61 0,73 0,006 0,74

SDDSC230 796 796,72 0,72 0,99 0,008 1,01

SDDSC230 796,72 796,92 0,2 1,35 0,011 1,38

SDDSC230 796,92 797,62 0,7 2,4 0,013 2,43

SDDSC230 797,62 798,9 1,28 0,41 0,006 0,42

SDDSC230 798,9 799,46 0,56 0,31 0,004 0,32

SDDSC230 799,46 799,93 0,47 0,4 0,016 0,44

SDDSC230 799,93 801,02 1,09 0,15 0,006 0,16

SDDSC230 801,02 801,2 0,18 0,77 0,003 0,78

SDDSC230 801,2 802,31 1,11 0,25 0,005 0,26

SDDSC230 802,31 803,5 1,19 0,13 0,008 0,15

SDDSC230 805,49 806,55 1,06 0,19 0,01 0,21

SDDSC230 806,55 806,67 0,12 2,42 0,007 2,44

SDDSC230 806,67 806,94 0,27 0,71 0,012 0,74

SDDSC230 806,94 807,08 0,14 0,55 0,014 0,58

SDDSC230 812,07 812,8 0,73 0,17 0,001 0,17

SDDSC230 812,8 813,88 1,08 0,27 0,001 0,27

SDDSC230 816,14 817,15 1,01 0,15 0,003 0,16

SDDSC230 817,15 817,95 0,8 0,66 0,005 0,67

SDDSC230 817,95 818,25 0,3 5,97 0,035 6,05

SDDSC230 818,25 818,66 0,41 0,27 0,013 0,30

SDDSC230 818,66 819,76 1,1 0,13 0,005 0,14

SDDSC230 824,08 824,71 0,63 0,4 0,003 0,41

SDDSC230 824,71 825,08 0,37 0,49 0,006 0,50

SDDSC230 825,08 825,5 0,42 0,28 0,003 0,29

SDDSC230 825,5 826,22 0,72 0,11 0,002 0,12

SDDSC230 834,58 835,08 0,5 0,14 0,002 0,14

SDDSC230 837,02 837,78 0,76 0,14 0,002 0,15

SDDSC230 851 851,72 0,72 0,09 0,021 0,14

SDDSC230 854,6 855,07 0,47 0,12 0,002 0,13

SDDSC230 856,21 856,47 0,26 0,49 0,002 0,49

SDDSC230 857,44 857,58 0,14 0,19 0,003 0,20

SDDSC230 857,58 858,27 0,69 0,19 0,002 0,20

SDDSC230 858,27 858,57 0,3 0,28 0,003 0,29

SDDSC230 858,57 858,75 0,18 1,67 0,002 1,68

SDDSC230 858,75 859,07 0,32 0,57 0,004 0,58

SDDSC230 859,07 859,27 0,2 0,61 <0,0001 0,61

SDDSC230 859,27 859,65 0,38 1,21 0,005 1,22

SDDSC230 859,65 859,96 0,31 1,33 0,01 1,35

SDDSC230 859,96 861,03 1,07 1,05 0,005 1,06

SDDSC230 861,03 862,05 1,02 0,35 0,003 0,36

SDDSC230 862,05 862,25 0,2 0,11 0,002 0,12

SDDSC230 862,25 862,92 0,67 53,8 0,008 53,82

SDDSC230 864,94 865,06 0,12 0,12 0,003 0,13

SDDSC230 867,49 868,31 0,82 2,06 0,003 2,07

SDDSC230 868,31 868,46 0,15 0,18 0,002 0,18

SDDSC230 870,35 870,8 0,45 0,1 0,004 0,11

SDDSC230 871,8 872,64 0,84 0,71 0,004 0,72

SDDSC230 872,64 872,9 0,26 0,12 0,002 0,12

SDDSC230 872,9 873,04 0,14 1,14 0,003 1,15

SDDSC230 886,74 886,95 0,21 21,9 0,008 21,92

SDDSC230 886,95 887,05 0,1 4500 0,33 4500,79

SDDSC230 887,05 887,3 0,25 0,19 0,004 0,20

SDDSC230 887,3 888,19 0,89 0,11 0,004 0,12

SDDSC230 896,44 897,05 0,61 0,14 0,005 0,15

SDDSC230 898,3 898,56 0,26 0,45 0,003 0,46

SDDSC230 898,56 899,13 0,57 0,29 0,003 0,30

SDDSC230 899,13 900,09 0,96 33 0,005 33,01

SDDSC230 900,09 901,12 1,03 0,35 0,002 0,35

SDDSC230 901,12 901,82 0,7 0,27 0,001 0,27

SDDSC230 901,82 902,85 1,03 0,19 0,002 0,20

SDDSC230 902,85 903,5 0,65 0,17 0,002 0,18

SDDSC230 904,33 905,35 1,02 0,71 0,003 0,72

SDDSC230 906,92 907,55 0,63 52,2 0,006 52,22

SDDSC230 907,55 907,66 0,11 0,33 0,012 0,36

SDDSC230 908,9 909,27 0,37 0,1 0,006 0,11

SDDSC230 909,27 910,19 0,92 0,29 0,006 0,30

SDDSC230 911,46 912,62 1,16 0,12 0,006 0,13

SDDSC230 912,62 913,82 1,2 0,17 0,009 0,19

SDDSC230 913,82 914,61 0,79 0,12 0,008 0,14

SDDSC230 914,61 915,36 0,75 0,17 0,009 0,19

SDDSC230 915,36 916,16 0,8 1,67 0,023 1,72

SDDSC230 916,16 916,97 0,81 0,23 0,01 0,25

SDDSC230 919,75 920,49 0,74 0,36 0,014 0,39

SDDSC230 920,49 921,06 0,57 0,28 0,008 0,30

SDDSC230 929,1 930,26 1,16 0,46 0,005 0,47

SDDSC230 930,26 931,07 0,81 0,84 0,009 0,86

SDDSC230 931,07 931,75 0,68 0,96 0,063 1,11

SDDSC230 931,75 932,05 0,3 1,02 0,036 1,11

SDDSC230 932,05 933,21 1,16 0,1 0,003 0,11

SDDSC230 933,21 934,02 0,81 0,09 0,005 0,10

SDDSC230 934,41 935 0,59 0,91 0,011 0,94

SDDSC230 935 935,85 0,85 0,9 0,009 0,92

SDDSC230 935,85 936,67 0,82 0,42 0,009 0,44

SDDSC230 936,67 937,19 0,52 1,15 0,011 1,18

SDDSC230 937,19 937,51 0,32 5,44 0,012 5,47

SDDSC230 940,09 940,5 0,41 0,16 0,006 0,17

SDDSC230 946,33 946,8 0,47 2,46 0,01 2,48

SDDSC230 946,8 947,6 0,8 0,86 0,031 0,93

SDDSC230 947,6 948,73 1,13 0,42 0,012 0,45

SDDSC230 948,73 949,85 1,12 0,14 0,005 0,15

SDDSC230 951,45 952,44 0,99 1,06 0,01 1,08

SDDSC230 952,44 952,96 0,52 1,63 0,015 1,67

SDDSC230 952,96 953,51 0,55 0,72 0,009 0,74

SDDSC230 953,51 954,32 0,81 0,3 0,006 0,31

SDDSC230 955,26 956,31 1,05 0,32 0,01 0,34

SDDSC230 956,31 957,48 1,17 0,19 0,007 0,21

SDDSC230 957,48 958,01 0,53 1,56 0,013 1,59

SDDSC230 963,73 964,48 0,75 0,12 0,005 0,13

SDDSC230 973,14 974,08 0,94 0,26 0,007 0,28

SDDSC230 974,08 975,12 1,04 0,92 0,011 0,95

SDDSC230 975,12 976,14 1,02 1,85 0,007 1,87

SDDSC230 976,14 976,31 0,17 0,31 0,002 0,31

SDDSC230 976,31 977,28 0,97 0,15 0,002 0,15

SDDSC230 977,76 978 0,24 0,81 0,008 0,83

SDDSC230 983 983,2 0,2 0,3 0,005 0,31

SDDSC230 983,66 983,84 0,18 0,1 0,002 0,10

SDDSC230 984,86 985,6 0,74 0,12 0,004 0,13

SDDSC230 985,6 985,87 0,27 0,18 0,007 0,20

SDDSC230 986,47 987,08 0,61 0,33 0,006 0,34

SDDSC230 987,08 987,47 0,39 293 2,2 298,26

SDDSC230 987,47 988,3 0,83 0,1 0,01 0,12

SDDSC230 988,3 988,4 0,1 428 0,15 428,36

SDDSC230 992,12 992,39 0,27 1,48 0,65 3,03

SDDSC230 993,65 994,09 0,44 0,15 0,004 0,16

SDDSC230 995,1 996,1 1 0,27 0,003 0,28

SDDSC230 996,86 997,75 0,89 0,14 0,01 0,16

SDDSC230 997,75 997,85 0,1 3,75 0,01 3,77

SDDSC230W1 810,8 811,1 0,3 0,11 <0,0001 0,11

SDDSC230W1 811,1 811,24 0,14 1,76 0,007 1,78

SDDSC230W1 811,24 812,45 1,21 0,2 0,004 0,21

SDDSC230W1 812,45 812,74 0,29 0,34 0,01 0,36

SDDSC230W1 812,74 813,05 0,31 0,28 0,006 0,29

SDDSC230W1 815,96 816,1 0,14 0,16 0,011 0,19

SDDSC230W1 816,1 816,72 0,62 0,4 0,009 0,42

SDDSC230W1 816,72 816,94 0,22 0,27 0,008 0,29

SDDSC230W1 816,94 817,63 0,69 0,23 0,008 0,25

SDDSC230W1 823,14 824,14 1 0,12 0,003 0,13

SDDSC230W1 826,16 827 0,84 0,29 0,004 0,30

SDDSC230W1 827 827,77 0,77 0,22 0,004 0,23

SDDSC230W1 828,58 828,82 0,24 0,59 0,014 0,62

SDDSC230W1 828,82 829,12 0,3 16 0,064 16,15

SDDSC230W1 834 835 1 0,13 0,003 0,14

SDDSC230W1 835 835,83 0,83 0,15 0,004 0,16

SDDSC230W1 835,83 836,15 0,32 0,5 0,007 0,52

SDDSC230W1 836,15 836,86 0,71 0,11 0,003 0,12

SDDSC230W1 842,8 843,24 0,44 88,6 0,008 88,62

SDDSC230W1 847,4 848,4 1 0,12 0,002 0,12

SDDSC230W1 848,4 849,4 1 0,1 0,006 0,11

SDDSC230W1 849,4 850,4 1 0,1 0,002 0,10

SDDSC230W1 857,28 858,55 1,27 0,22 0,003 0,23

SDDSC230W1 859,77 860,8 1,03 0,32 0,006 0,33

SDDSC230W1 860,8 861,8 1 0,19 0,006 0,20

SDDSC231 491,88 492,77 0,89 0,14 0,002 0,14

SDDSC231 682,68 683,15 0,47 0,1 0,001 0,10

SDDSC231 684,77 685,1 0,33 0,01 0,038 0,10

SDDSC231 686,87 686,97 0,1 0,1 0,003 0,11

SDDSC231 723,6 724,7 1,1 0,42 0,002 0,43

SDDSC231 768,53 769,46 0,93 0,15 0,001 0,15

SDDSC231 769,46 770,41 0,95 0,15 0,003 0,16

SDDSC231 770,41 770,66 0,25 0,47 0,002 0,48

SDDSC231 770,66 771,85 1,19 0,36 0,008 0,38

SDDSC231 771,85 772,04 0,19 0,32 0,006 0,33

SDDSC231 773,08 774,28 1,2 0,13 0,004 0,14

SDDSC231 774,28 775,58 1,3 0,17 0,004 0,18

SDDSC231 788,51 789,14 0,63 0,33 0,004 0,34

SDDSC231 795,35 796,12 0,77 0,6 0,007 0,62

SDDSC231 796,12 797,23 1,11 0,64 0,007 0,66

SDDSC231 797,23 797,7 0,47 0,86 0,014 0,89

SDDSC231 799 799,68 0,68 0,25 0,004 0,26

SDDSC231 799,68 800,51 0,83 0,1 0,005 0,11

SDDSC231 800,51 801,75 1,24 0,29 0,004 0,30

SDDSC231 823,29 823,64 0,35 82,1 0,003 82,11

SDDSC231 823,64 824,22 0,58 0,22 0,003 0,23

SDDSC231 824,22 825,39 1,17 0,09 0,005 0,10

SDDSC231 873,71 874,26 0,55 0,11 0,002 0,11

SDDSC231 874,26 874,83 0,57 0,18 0,002 0,18

SDDSC231 878,28 879 0,72 0,38 0,003 0,39

SDDSC231 896,15 897,4 1,25 0,14 0,004 0,15

SDDSC231 899,9 900,92 1,02 0,14 0,004 0,15

SDDSC231 900,92 902,22 1,3 0,72 0,006 0,74

SDDSC231 902,22 903,52 1,3 0,5 0,007 0,52

SDDSC231 903,52 904,79 1,27 0,29 0,012 0,32

SDDSC231 907,22 908,36 1,14 0,31 0,005 0,32

SDDSC231 912,52 912,71 0,19 0,12 0,005 0,13

SDDSC231 912,71 913,97 1,26 0,86 0,018 0,90

SDDSC231 913,97 914,88 0,91 0,44 0,005 0,45

SDDSC231 917,28 918,46 1,18 0,43 0,057 0,57

SDDSC231 918,46 918,64 0,18 0,49 0,2 0,97

SDDSC231 918,64 919,79 1,15 1,19 0,21 1,69

SDDSC231 919,79 921 1,21 0,25 0,045 0,36

SDDSC231 921 922,27 1,27 0,1 0,005 0,11

SDDSC231 922,27 923,54 1,27 0,1 0,005 0,11

SDDSC231 923,54 924,64 1,1 0,27 0,004 0,28

SDDSC231 924,64 925 0,36 0,86 0,004 0,87

SDDSC231 925 926 1 0,35 0,003 0,36

SDDSC231 926,72 927,52 0,8 0,13 0,003 0,14

SDDSC231 927,52 927,73 0,21 1,9 0,006 1,91

SDDSC231 927,73 928,82 1,09 0,19 0,003 0,20

SDDSC231 936,34 936,9 0,56 0,11 0,003 0,12

SDDSC231 946,86 948 1,14 0,18 0,004 0,19

SDDSC231 948 949,3 1,3 0,14 0,003 0,15

SDDSC231 949,3 950,52 1,22 9,09 0,004 9,10

SDDSC231 953,01 954,31 1,3 0,1 0,003 0,11

SDDSC231 960,45 961,58 1,13 0,27 0,004 0,28

SDDSC231 991,79 992,41 0,62 0,52 0,012 0,55

SDDSC231 992,41 993,33 0,92 0,98 0,024 1,04

SDDSC231 993,33 993,94 0,61 1,9 0,015 1,94

SDDSC231 995,24 995,45 0,21 0,28 0,004 0,29

SDDSC231 1008 1008,93 0,93 0,11 0,006 0,13

SDDSC231 1008,93 1009,05 0,12 4,5 0,012 4,53

SDDSC231 1009,05 1009,23 0,18 0,62 0,003 0,63

SDDSC231 1011,97 1012,18 0,21 0,26 0,006 0,27

SDDSC231 1012,18 1013,04 0,86 0,29 0,005 0,30

SDDSC231 1014 1014,53 0,53 0,44 0,008 0,46

SDDSC231 1014,53 1014,89 0,36 0,45 0,008 0,47

SDDSC231 1014,89 1015,67 0,78 2,04 0,003 2,05

SDDSC231 1015,67 1016 0,33 0,57 0,004 0,58

SDDSC231 1016 1016,5 0,5 0,1 0,002 0,11

SDDSC231 1016,5 1016,71 0,21 0,1 0,002 0,11

SDDSC231 1020,06 1020,38 0,32 2,4 0,007 2,42

SDDSC231 1020,38 1021,5 1,12 0,11 0,005 0,12

SDDSC231 1021,5 1022,55 1,05 1,51 0,008 1,53

SDDSC231 1022,55 1023,46 0,91 0,25 0,009 0,27

SDDSC231 1023,46 1024,36 0,9 0,89 0,007 0,91

SDDSC231 1024,52 1025,3 0,78 0,19 0,004 0,20

SDDSC231 1027,92 1028,11 0,19 1,68 0,006 1,69

SDDSC231 1028,11 1028,42 0,31 0,41 0,016 0,45

SDDSC231 1028,42 1028,84 0,42 1,57 0,037 1,66

SDDSC231 1028,84 1029,16 0,32 0,13 0,01 0,15

SDDSC231 1029,16 1029,73 0,57 0,16 0,009 0,18

SDDSC231 1029,73 1031 1,27 0,48 0,04 0,58

SDDSC231 1031 1031,67 0,67 0,32 0,03 0,39

SDDSC231 1031,67 1032,06 0,39 24,3 0,044 24,41

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1: Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schlitzproben, zufällige Gesteinssplitter oder · Die Probenahme erfolgte an Bohrkern (bei >90 % Halbkern und Viertelkern für Kontrollproben),

spezielle, branchenübliche Messinstrumente, die für die untersuchten Minerale geeignet sind, Greifproben (Feldproben von anstehendem Gestein und Blöcken, einschließlich Duplikaten),

wie Bohrloch-Gammasonden oder tragbare XRF-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Duplikaten) und Bodenproben (einschließlich

Einschränkung des weit gefassten Begriffs der Probenahme zu Duplikaten). Die Lage der Feldproben wurde mit GPS bestimmt, im Allgemeinen mit einer

verstehen. Genauigkeit von 5 m. Bohrloch- und Grabenpositionen wurden mit Differential-GPS auf <1 m

· Angabe der Maßnahmen zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der angemessenen bestätigt. Die Probenpositionen wurden zusätzlich durch Eintragung in hochauflösende

Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder Lidar-Karten

-systeme. verifiziert.

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind. · Der Bohrkern wird zum Sägen markiert und von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore mit

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, ist dies relativ einfach (z. einer automatischen Diamantsäge geschnitten. Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur

B. Mit Reverse-Circulation-Bohrungen wurden 1-m-Proben gewonnen, von denen 3 kg pulverisiert Analyse in das On-Site-Labor in Bendigo transportiert. Dort werden sie mit einem Backenbrecher

wurden, um eine 30-g-Einwaage für die Brandprobe herzustellen). In anderen Fällen können in Kombination mit einem Rotationsprobenteiler zerkleinert; ein 1-kg-Teil wird zum

ausführlichere Erläuterungen erforderlich sein, etwa bei grobem Gold mit inhärenten Pulverisieren (LM5) und zur Analyse

Probenahmeproblemen. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. submarine abgetrennt.

Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen · Für Goldanalysen werden von erfahrenem Personal standardisierte Brandproben mit 25-g-Einwaage

erfordern. durchgeführt; das Personal ist mit hochsulfidischen und stibnitreichen Einwaagen vertraut.

On-Site-Goldmethode: Brandprobe, Code

PE01S.

· Bei erkennbarem grobem Gold wird eine Siebbrandprobe verwendet, um die

Goldkorngrößenverteilung zu

bestimmen.

· ICP-OES wird zur Analyse des mit Königswasser aufgeschlossenen Pulvers auf weitere 12 Elemente

(Methode BM011) eingesetzt; Antimon außerhalb des Messbereichs wird mittels Flammen-AAS

gemessen (Methode

B050).

· Bodenproben wurden im Gelände gesiebt; eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zur extrem

niedrig konzentrierten Goldanalyse an die Labore von ALS Global in Brisbane transportiert.

Analysiert wurden 50-g-Proben nach Methode ST44 (Königswasser und

ICP-MS).

· Greif- und Gesteinssplitterproben werden im Allgemeinen wie oben beschrieben an On Site

Laboratories für standardmäßige Brandproben und 12-Element-ICP-OES

übermittelt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse Circulation, Open-Hole-Hammer, Rotary Air Blast, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, orientiert mit dem

Schneckenbohrung, Bangka, Sonic usw.) und Einzelheiten (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Axis-Champ-Orientierungswerkzeug; die Orientierungslinie wird vom Bohrer/Bohrhelfer an der

Standardrohr, Tiefe von Diamantverlängerungen, Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kernunterseite markiert. Ein Standard-Kernrohr von 3 m hat sich sowohl in harten als auch in

Kern orientiert ist und, falls ja, mit welcher Methode weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten

usw.). erwiesen.

Bohrkerngewinnung · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Gesteinssplittergewinnung sowie Beurteilung · Die Kerngewinnung wurde durch HQ- oder NQ-Diamantbohrkern und sorgfältige Steuerung des

der Wasserdrucks maximiert, um die Integrität weicher Gesteine zu erhalten und den Verlust von

Ergebnisse. Feinmaterial aus weichem Bohrkern zu verhindern. Die Gewinnung wird im Kernlager meterweise mit

· Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Sicherstellung der Repräsentativität der einem Maßband am markierten Bohrkern und anhand der Kernblöcke des Bohrers

Proben. bestimmt.

· Ob ein Zusammenhang zwischen Probengewinnung und Gehalt besteht und ob durch bevorzugten · Darstellungen von Gehalt gegenüber Kerngewinnung und RQD (nachstehend beschrieben) zeigen

Verlust/Gewinn von Fein- oder Grobmaterial eine Probenverzerrung entstanden sein keine Trends im Zusammenhang mit Bohrkern- oder

könnte. Feinmaterialverlusten.

Protokollierung · Ob Kern- und Gesteinssplitterproben geologisch und geotechnisch mit einem Detaillierungsgrad · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des

protokolliert wurden, der eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und Unternehmens. Am Bohrgerät markierte Kernorientierungen werden auf Konsistenz geprüft;

Metallurgiestudien Orientierungslinien an der Kernunterseite werden markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen

unterstützt. innerhalb von 10 Grad übereinstimmen. Die Kerngewinnung wird für jeden Meter gemessen;

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Fotografien von Kern (bzw. RQD-Messungen (kumulative Länge von Kernstücken >10 cm pro Meter) erfolgen

Schurfgraben, Kanal meterweise.

usw.). · Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und

· Gesamtlänge und Prozentsatz der relevanten protokollierten Abschnitte. trocken

fotografiert.

· Die Schnittlinie für den Halbkern wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie

angebracht, sodass die Orientierungslinie für spätere Arbeiten in der Kernkiste erhalten

bleibt.

· Die geologische Bohrkernprotokollierung umfasst folgende Parameter: Gesteinstypen und

Lithologie; Alteration; Strukturinformationen (Orientierung von Gängen, Schichtung und Klüften

mittels standardmäßiger Alpha-Beta-Messungen von der Orientierungslinie; bei nicht orientierten

Kernabschnitten werden Alpha-Winkel gemessen); Gangbildung (Quarz, Karbonat, Stibnit); wichtige

Minerale (mit Handlupe sichtbar, z. B. Gold,

Stibnit).

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der

MX-Protokollierungsdatenbank des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, wobei die Beschreibung von Lithologie und

Alteration auf visuellen Beobachtungen geschulter Geologen

beruht.

· Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und

trocken

fotografiert.

· Die Protokollierung wird als quantitativ ausreichend für künftige Studien angesehen.

Teilprobenahme und · Bei Kern: ob geschnitten oder gesägt und ob Viertel-, Halb- oder Gesamtkern entnommen wurde. · Bohrkern wird typischerweise als Halbkern mit einer Almonte-Kernsäge beprobt. Die

Probenvorbereitung · Bei Nicht-Kernproben: ob Riffelteilung, Rohrprobenahme, Rotationsteilung usw. erfolgte und ob Orientierungslinie des Bohrkerns bleibt

nass oder trocken beprobt erhalten.

wurde. · Bei Probenahmeduplikaten werden Viertel- und Halbkerne verwendet (in der Datenbank als FDUP

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungsmethode. bezeichnet).

· Qualitätskontrollverfahren in allen Teilprobenahmestufen zur Maximierung der Repräsentativität · Die Repräsentativität wird maximiert, indem bei orientiertem Kern stets dieselbe Kernseite

der entnommen und bei nicht möglicher Orientierung konsequent eine Schnittlinie auf den Kern

Proben. gezeichnet wird. Diese Linien werden vom Feldtechniker

· Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die Probenahme das entnommene In-situ-Material angezeichnet.

repräsentiert, einschließlich beispielsweise Ergebnissen von Feldduplikaten bzw. Probenahmen · Die Probengröße für grobes Gold wird durch Verwendung von Halbkern maximiert; Viertelkern- und

der zweiten Halbkernteilungen (Laborduplikate) ermöglichen eine Abschätzung des

Kernhälfte. Nugget-Effekts.

· Ob die Probengrößen der Korngröße des beprobten Materials angemessen sind. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen rund 10 % Kernduplikate, zertifizierte

Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborprobenduplikate und

Gerätewiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurde jede 25. Probe dupliziert; das Labor brachte regelmäßig Standards

mit niedrigen Goldgehalten in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, ob die · Die von On Site verwendete Brandprobenmethode für Gold ist weltweit anerkannt; Nachanalysen

Analysedaten und Methode als Teil- oder Gesamtanalyse außerhalb des Messbereichs einschließlich gravimetrischem Abschluss und Siebbrandprobe sind

Labortests gilt. Standard. Besonders relevant ist, dass das Brandprobenpersonal bei On Site Erfahrung mit

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren XRF-Geräten usw.: die zur Bestimmung hochsulfidischen Einwaagen, insbesondere mit hohem Stibnitgehalt, besitzt. Dies verringert das

der Analyse verwendeten Parameter einschließlich Hersteller und Modell des Instruments, Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen Sulfid-Gold-Einwaagen

Messzeiten, angewendete Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung erheblich.

usw. · Wenn eine Siebbrandprobe verwendet wird, wird dieses Ergebnis anstelle der ursprünglichen

· Art der angewendeten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Duplikate, Brandprobe

externe Laborkontrollen) und ob akzeptable Genauigkeit (d. h. Freiheit von systematischer gemeldet.

Verzerrung) und Präzision erreicht · ICP-OES ist ein Standardanalyseverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der

wurden. verwendete Aufschluss mit Königswasser eignet sich sehr gut zur Lösung von Sulfiden (hier im

Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit); andere silikatgebundene Elemente,

insbesondere Vanadium (V), können jedoch nur teilweise gelöst werden. Diese silikatgebundenen

Elemente sind für die Bestimmung der Mengen an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht

relevant.

· Ein tragbares XRF-Gerät wurde qualitativ am Bohrkern eingesetzt, um sicherzustellen, dass

geeignete Kernproben entnommen wurden; pXRF-Daten werden weder gemeldet noch in die

MX-Datenbank

aufgenommen.

· Akzeptable Genauigkeit und Präzision wurden mit folgenden Methoden festgestellt: ¼-Duplikate -

Halbkern wird in Viertel geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in mineralisiertem

Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die bei Goldgehalten

über 100 g/t Au

abnimmt.

½-Duplikate - Kern wird in Hälften geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in

mineralisiertem Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die

bei Goldgehalten über 100 g/t Au

abnimmt.

Spülproben - nach sichtbarem Gold oder >1 % sichtbarem Stibnit werden Spülproben eingefügt, um

Kontamination während der Probenvorbereitung zu minimieren. Leerproben - nach sichtbarem Gold

und in stark mineralisierten Gesteinen werden Leerproben eingefügt, um sicherzustellen, dass

Brechen und Pulverisieren nicht durch Goldverschleppung an den Oberflächen von Brecher und

LM5-Schwingmühle beeinflusst werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, im Allgemeinen

unterhalb der Nachweisgrenze; eine einzelne Probe lag bei 0,03 g/t Au. Zertifizierte

Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, darunter

Leerproben sowie Proben mit niedrigen (<1 g/t Au), mittleren (bis 5 g/t Au) und hohen

Goldgehalten (>5 g/t Au). Beim Datenimport in die MX-Datenbank werden die Ergebnisse

automatisch darauf geprüft, ob sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen. Laborteilungen - On Site führt als Qualitätskontrolle Teilungen sowohl des

Grobbrechguts als auch von Pulpenduplikaten durch und meldet sämtliche Daten. Insbesondere bei

hohen Au-Gehalten erfolgen die meisten Wiederholungen. Labor-CRMs - On Site bringt regelmäßig

eigene CRM-Materialien in den Prozessstrom ein und meldet alle Daten. Laborpräzision - das

Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen durch, sowohl für Au aus Brandproben als

auch für andere Elemente aus Königswasseraufschlüssen, und meldet

diese.

· Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig anhand der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren sowohl in der Probenahmephase (Genauigkeit) als auch in der Laborphase

(Genauigkeit und Präzision)

bestimmt.

· Unternehmensduplikate von Bodenproben und zertifizierte Laborreferenzmaterialien liegen

sämtlich innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Verifizierung von · Verifizierung bedeutender Abschnitte durch unabhängiges oder anderes Unternehmenspersonal. · Der unabhängige Geologe besuchte die Bohrstandorte bei Sunday Creek und inspizierte am 11.

Probenahme und · Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. Dezember 2024 den im Kernlager Kilmore gelagerten Bohrkern - S.

Analysen · Dokumentation von Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenverifizierung sowie Protokollen zur Tambanis.

physischen und elektronischen · Die Competent Person und Qualified Person, Kenneth Bush, hat den Bohrkern der in dieser

Datenspeicherung. Meldung enthaltenen Bohrlöcher visuell inspiziert. Die Bohrabschnitte stimmen sowohl mit den

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten. geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Analysedaten überein

(z. B. entsprechen im Bohrkern sichtbares Gold und Stibnit hohen Au- und

Sb-Analysewerten).

· Zusätzlich beurteilen die Unternehmensgeologen nach Eingang der Ergebnisse die Gold-, Antimon-

und Arsenwerte, um zu verifizieren, dass die Abschnitte die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank weist einen hohen Standard auf. Primäre

Protokolldaten werden direkt von Geologen und Feldtechnikern eingegeben; die Analysedaten

werden nach Rückkehr aus dem Labor elektronisch anhand der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborteilungen und -duplikate

sowie Gerätewiederholungen werden vollständig in der Datenbank

erfasst.

· Datenexporte enthalten nach Gesprächen mit SRK Consulting ab Bohrloch SDDSC077B sämtliche

Primärdaten. Zuvor wurden Goldwerte über Primär-, Feld- und Laborduplikate

gemittelt.

· Anpassungen von Analysedaten werden von MX protokolliert; es liegen keine vor und es sind

keine

erforderlich.

· Zwillingsbohrlöcher stehen in dieser Projektphase nicht zur Verfügung.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Ansatzpunkt- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochansatzpunkten, Gräben und einigen Grubenbauen.

Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbauen und anderen für die Mineralressourcenschätzung · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Greif- und Bodenproben), verifiziert anhand von

verwendeten Lidar-Daten.

Standorten. · Bohrlochvermessungen erfolgen entweder mit elektronischem Single-Shot, REFLEX EZ-TRAC

· Angabe des verwendeten Koordinatensystems. Multi-Shot, Imdex/Axis-Nordsuchgyro oder einer Kombination daraus. Während der Bohrung werden

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Vermessungen in Abständen von höchstens 30 m durchgeführt; Multi-Shot-Vermessungen erfolgen bei

Abschluss des Bohrlochs oder auf Anforderung der Geologen in 3-m-Abständen während der Bohrung,

sofern die Bodenbedingungen dies

zulassen.

· Das durchgehend verwendete Koordinatensystem ist Geocentric Datum of Australia 1994, Map Grid

Zone 55 (GDA94_Z55), auch als EPSG 28355 bezeichnet. Die gemeldeten Azimute beziehen sich

ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Lidar-Daten mit einer Genauigkeit von unter 10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstände und · Datenabstände für die Meldung von Explorationsergebnissen. · Die Datenabstände sind für die Meldung von Explorationsergebnissen geeignet; dies wird durch

-verteilung · Ob Datenabstand und -verteilung ausreichen, um den für die angewandten Verfahren und die zunehmende Berechenbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Abschnitte

Klassifizierungen der Mineralressourcen- und Erzreservenschätzung angemessenen Grad an gestützt.

geologischer und Gehaltskontinuität · Derzeit reichen Datenabstand und -verteilung für die Meldung von Mineralressourcenschätzungen

festzustellen. nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Verständnis der Gehaltskontrollen durch

· Ob eine Kompositierung von Proben angewendet wurde. künftige Bohrprogramme

zunimmt.

· In Tabelle 3 wurden Proben für niedrigere Gehalte zu 1 g/t AuEq über 2,0 m Breite und für

höhere Gehalte zu 5 g/t AuEq über 1,0 m Breite kompositiert. In Tabelle 4 wurden alle

Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq mit zwei Dezimalstellen und ohne Kompositierung

gemeldet.

Orientierung der · Ob die Probenahmeorientierung eine unverzerrte Beprobung möglicher Strukturen gewährleistet · Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten mineralisierten Intervalle werden mit etwa 55-80 % der

Daten in Bezug auf und in welchem Umfang dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt beprobten Mächtigkeit

die geologische ist. interpretiert.

Struktur · Falls angenommen wird, dass das Verhältnis zwischen Bohrrichtung und Orientierung wesentlicher · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus Wirtsgesteinsorientierung und

mineralisierter Strukturen eine Probenverzerrung verursacht hat, ist dies zu beurteilen und - erkennbarer Gangkontrolle auf Gold- und Antimongehalte optimal ausgerichtet. Die steile

sofern wesentlich - zu Orientierung einiger Gänge kann die scheinbare Mächtigkeit mancher Abschnitte erhöhen; zur

melden. Quantifizierung sind jedoch weitere Bohrungen

erforderlich.

· Aus den bisher erhobenen Daten ist keine Probenverzerrung erkennbar; die Bohrlöcher schneiden

die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel.

Probensicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Der Bohrkern wird entweder vom Bohrunternehmen oder von Feldmitarbeitern des Unternehmens zum

Kernlager Kilmore geliefert. Die Proben werden dort von Unternehmensmitarbeitern markiert, mit

einer automatischen Diamantsäge geschnitten und verpackt, bevor sie auf gesicherten, umreiften

Paletten verladen und von Unternehmensmitarbeitern zur Einreichung beim Labor nach Bendigo

transportiert werden. In keiner Phase des Prozesses und auch nicht in den Daten gibt es

Hinweise auf Probleme mit der

Probensicherheit.

Audits oder · Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen von Probenahmetechniken und Daten. · Geologen und der Unternehmens-Datengeologe überwachen kontinuierlich CRM-Ergebnisse,

Überprüfungen Leerproben und Duplikate. Kenneth Bush verfügt für SXG über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Analysedaten.

-

Southern Cross Gold (SXG) ASX-Mitteilung

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentum einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte mit · Das Sunday-Creek-Projekt, früher als Clonbinane-Projekt bekannt, wird von der Retention Licence RL 6040

und Landbesitz- Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordneten Royalties, Native-Title-Rechten, historischen abgedeckt und von Exploration Licence EL6163 sowie Exploration Licence EL7232 umgeben. Sämtliche Lizenzen werden

status Stätten, Wildnis- oder Nationalparkflächen und zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

Umweltbedingungen. Ltd.,

· Sicherheit der zum Berichtszeitpunkt gehaltenen Rechte sowie bekannte Hindernisse für den Erhalt einer gehalten.

Betriebsgenehmigung in dem ·

Gebiet.

Exploration durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochliegende orogene bzw. epizonale Lagerstätte vom Fosterville-Typ. Im

andere Parteien Projektgebiet fand seit den 1880er-Jahren bis in die frühen 1900er-Jahre kleinmaßstäblicher Bergbau statt.

Historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und alluviale Abbaue innerhalb der Konzessionen des

Clonbinane-Goldfelds. Für das Gebiet Clonbinane wird eine Gesamtproduktion von 41.000 oz Gold bei einem Gehalt

von 33 g/t Gold angegeben (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich im und um das Sunday-Creek-Projektgebiet typischerweise auf

die Suche nach großen, oberflächennahen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere

Ziele bohrte; Southern Cross setzte diese Arbeiten im Sunday-Creek-Projektgebiet

fort.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinssplitterproben rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke. Gesteinssplitterproben im

Christina-Minenstollen. Resistivitätsmessung über Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher um Christina, von denen

für zwei Analysen

vorliegen.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf niedriggradige, hochtonnagige Lagerstätten. Die Konzessionen wurden

aufgegeben, nachdem das Gebiet als aussichtsreich, aber nicht wirtschaftlich bewertet worden war.

Bachsedimentproben im Bereich Golden Dyke und Reedy Creek; bessere Ergebnisse bei Golden Dyke. 45 Haldenproben

aus alten Arbeiten bei Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon. Bodenproben

über Golden Dyke zur Abgrenzung von Gang und Mineralisierung. Zwei Schurfgräben parallel zu Golden Dyke zielten

auf Bodenanomalien. Die Schurfgräben wurden inzwischen von SXG

rekultiviert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration auf Tagebau-Goldmineralisierung am Rand der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel waren oberflächennahe, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenarbeiten im Bereich des Prospektionsgebiets

Golden Dyke; die Ergebnisse wurden gemeinsam mit den Schurfgräben von CRA interpretiert. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit insgesamt 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke

niedergebracht.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher

einschließlich zweiter Diamantverlängerungen in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer Konzession

EL4987

zusammengeführt.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus; währenddessen

beantragte Nagambie Resources eine Retention Licence (RL6040), die drei Quadratkilometer über dem

Sunday-Creek-Projekt abdeckt. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd erworben.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologischer Rahmen und Art der · Siehe Beschreibung im Haupttext der Meldung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen · Zusammenfassung aller für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlichen Informationen einschließlich · Siehe Anhänge

einer tabellarischen Darstellung der

folgenden

· Angaben für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochansatzpunkts

o Höhe bzw. RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochansatzpunkts

o Einfallen und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abschnittstiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und ihr

Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die Competent Person eindeutig erläutern,

warum dies der Fall

ist.

Datenaggregationsmethoden· Bei der Meldung von Explorationsergebnissen sind Verfahren der gewichteten Mittelung, maximale und/oder · Siehe Weitere Informationen und Metalläquivalentberechnung im Haupttext der Pressemitteilung.

minimale Gehaltskappungen (z. B. Top-Cutting hoher Gehalte) und Cut-off-Gehalte in der Regel wesentlich und

sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Längen hochgradiger Ergebnisse und längere Längen niedriggradiger Ergebnisse

enthalten, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele

detailliert dargestellt

werden.

· Die Annahmen für die Meldung von Metalläquivalentwerten sollten eindeutig angegeben werden.

Verhältnis · Diese Verhältnisse sind für die Meldung von Explorationsergebnissen besonders wichtig. · Siehe Angaben zu wahren Mächtigkeiten im Haupttext der Pressemitteilung.

zwischen · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte ihre Art angegeben werden.

Mineralisierungs- · Ist sie nicht bekannt und werden nur Bohrlochlängen gemeldet, sollte dies eindeutig angegeben werden (z. B.

breiten und Bohrloch-

Abschnittslängen · länge, wahre Mächtigkeit nicht bekannt).

Abbildungen · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte mit Maßstab sowie tabellarische · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Darstellungen der Abschnitte enthalten sein. Dazu sollten mindestens eine Draufsicht der Bohrlochansatzpunkte

und geeignete Schnittansichten

gehören.

Ausgewogene · Wenn eine vollständige Meldung aller Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, sollten repräsentativ sowohl · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au sind in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als

Berichterstattung niedrige als auch hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten gemeldet werden, um eine irreführende Darstellung der repräsentativ und ohne beabsichtigte

Explorationsergebnisse zu Verzerrung.

vermeiden. · Kernverlust wird, sofern wesentlich, in den tabellarischen Bohrabschnitten offengelegt.

Sonstige wesentliche · Weitere Explorationsdaten sollten, sofern aussagekräftig und wesentlich, angegeben werden, darunter · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische Testverfahren

Explorationsdaten insbesondere: geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und eine Grundlage für die Einschätzung geschaffen, dass

Großproben - Größe und Aufbereitungsmethode, metallurgische Testergebnisse, Rohdichte, Grundwasser, enthaltenes Gold und Antimon wirtschaftlich in drei getrennte Produkte gewonnen werden

geotechnische und gesteinsmechanische Eigenschaften sowie potenziell schädliche oder kontaminierende könnten:

Stoffe. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden inzwischen auf Proben aus weiteren Zonen der Minerallagerstätten ausgeweitet und zur

Verfeinerung der metallurgischen Prozesse genutzt. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu

verbessern, die Goldausbringung in ein hochgradiges metallisches Produkt zu maximieren und die Art des

Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralen in der Antimonflotationsstufe bei gleichzeitig hoher

Gesamtgoldausbringung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Beurteilung des metallurgischen Verhaltens des enthaltenen

Goldes.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde gezeigt, dass bei geeigneten Prozessbedingungen hohe Antimon- und Goldausbringungen aufrechterhalten

werden können, während Arsen- und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgewiesen werden. Das erzeugte

Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) wird als für den Hüttenmarkt attraktiv

angesehen.

· Die Antimonausbringung in das Konzentrat variierte je nach Aufgabegut und lag bei den aus antimonreichen Zonen

getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde mittels Schwerkrafttrennung aus dem Flotationskonzentrat gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des Aufgabe-Goldes ab, der an Arsen-Eisen-Sulfide gebunden ist,

vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabegut, vom in das metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie von

der Flotationsrate des Goldes in der ersten

Flotationsstufe.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbringung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests über verschiedene Lagerstättenzonen hinweg

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbringung

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Anlagenplanungsstudien mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests auf laterale oder vertikale Erweiterungen bzw. · Das Unternehmen hat erklärt, bis zum ersten Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.

großmaßstäbliche · Siehe Abbildungen in der Präsentation, die aktuelle und künftige Bohrpläne hervorheben.

Step-out-Bohrungen).

· Abbildungen, die mögliche Erweiterungsbereiche einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und

künftigen Bohrgebiete klar hervorheben, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85598

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85598&tr=1

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