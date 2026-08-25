Marks & Spencer baut Partnerschaft mit Zalando aus
Zalando übernimmt künftig die europäische Bestellabwicklung für Marks & Spencer in 22 Märkten - die Briten versprechen sich davon eine Halbierung ihrer Logistikkosten.
(Reuters) - Der britische Einzelhändler Marks & Spencer vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Berliner Online-Modehändler Zalando. Zalando übernehme künftig die Abwicklung der Online-Bestellungen von M&S in 22 europäischen Märkten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. M&S erhofft sich davon schnellere Lieferungen und Retouren sowie eine Senkung der Logistikkosten um bis zu die Hälfte. Die Ausweitung der Kooperation, die nun auch die größten Online-Märkte wie Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Spanien umfasst, solle das europäische Online-Geschäft von M&S stärken. Die Partnerschaft war im November vergangenen Jahres angekündigt und in diesem Monat erfolgreich in Polen getestet worden.
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