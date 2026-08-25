Merz drückt aufs Tempo für Reformen der Regierung

Neuhardenberg, 25. Aug (Reuters) - ⁠Zu Beginn der Klausurtagung des schwarz-roten Kabinetts hat Kanzler Friedrich Merz auf ein erhöhtes Tempo bei der Umsetzung wirtschaftlicher Reformen gepocht. "Dazu gehört ..., dass wir die richtigen Prioritäten setzen, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen", sagte Merz am Dienstag in Neuhardenberg. Man müsse über die auf den Weg gebrachten Reformen parlamentarisch diskutieren, "wo notwendig streiten", aber am Ende Entscheidungen treffen. Man ‌müsse schnell wieder Perspektiven eröffnen für die Betriebe und Menschen. Man werde auf der zweitägigen Klausur alles vorbereiten, was für 2026 noch geplant sei. Die Unternehmenschefs von Siemens und Cohere, Roland Busch und Aidan Gomez, ⁠pochten nach Teilnehmerangaben auf ⁠eine Aufholjagd bei Künstlicher Intelligenz (KI).

Merz betonte zum Auftakt, dass der Schwerpunkt der Beratungen klar auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und mehr Wachstum liege. "Deutschland kann im globalen Wettbewerb bestehen und wir können sogar ein Vorbild sein", sagte er. Der Staat müsse dafür die notwendigen und richtigen Voraussetzungen schaffen. Das Land habe aber große Potenziale, es gebe überhaupt keinen Grund, sich klein zu machen.

Der Kanzler sprach von einer "Arbeitsklausur". "Wir suchen ganz gezielt den Austausch und das Gespräch ‌mit Unternehmern aus der Industrie und dem Handwerk, aus Technologieunternehmen und ‌Startups." Man werde insbesondere besprechen, wie man Mittelstand, Handwerk und Innovation miteinander verbinden könne. Zuvor hatte Kanzleramtsministerin Nina Warken im Deutschlandfunk betont, dass keine Entscheidungen zu erwarten seien.

In der erste Sitzung hätten die Unternehmenschef von Siemens und Cohere davor gewarnt, dass ⁠Deutschland und Europa bei der KI-Entwicklung abgehängt würden. In den USA und China würden sehr große Summen in ‌die Entwicklung investiert - man könne innerhalb von Wochen und Monaten ⁠völlig abgehängt werden. Der Rückstand bei Sprachmodellen sei schon nicht mehr aufzuholen. Wenn man die europäische Souveränität bewahren wolle, müsse man massiv in industrielle KI-Nutzung investieren. Die Politik müsse müsse sowohl für die nötigen Investitionsbedingungen als auch die Freiheit bei der Aufholjagd sorgen. Ausdrücklich sei in der Diskussion vor ‌dem Einsatz chinesischer KI-Modell gewarnt worden. Denn diese könnten plötzlich ⁠gesperrt werden, zudem könnten Daten abfließen, hieß es.

Das ⁠Kabinett aus CDU, CSU und SPD will am Rande auch über Streitthemen sprechen. CDU-Chef Merz ging nicht auf die SPD-Forderung ein, den Hitzeschutz künftig im Grundgesetz zu verankern. Das Thema werde aber in der Kabinettssitzung am Mittwoch diskutiert. Dann würden alle Ressorts ihre Einschätzungen vortragen und man werde ein Arbeitsprogramm für die kommenden Kabinettssitzungen abstecken. In Neuhardenberg wollen sich die Regierungsspitzen auch auf einen Zeitplan für die verabschiedung der vereinbarten Sozialreformen wie Rente oder Pflege abstecken. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nimmt an der Klausurtagung nicht teil, sie wird vom parlamentarischen Staatssekretär Stefan Rouenhoff vertreten. Grund ist die noch nicht abgeschlossene Erholung nach einer Operation, der sich Reiche ⁠unterziehen musste.

Am Donnerstag und Freitag tagen dann die Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD in Münster.

(Bericht von Andreas Rinke, Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)