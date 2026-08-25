Merz: Regierung äußert sich in Kürze über Zuordnung des Drohnen-Angriffs in Leipzig

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠25. Aug (Reuters) - Die Bundesregierung wird nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz "in Kürze" eine Aussage treffen, wer ihrer Meinung nach hintern den Drohnenangriffen in Leipzig ‌steckt. "Sie werden dafür bezahlen", sagte Merz am Dienstag vor Beginn der Kabinettsklausur im brandenburgischen Neuhardenberg. ⁠Dort ⁠sei nicht der Ort, dies aufzuklären. "(Aber) daran arbeiten wir zusammen mit den Sicherheitsbehörden intensiv und wir werden das in Kürze auch darlegen und uns dazu äußern", fügte er hinzu.

Der ‌Leipziger Anschlag am 4. August ‌zeige, dass Deutschland "stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer" rücke. "Angreifer nehmen zunehmend skrupellos auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte ⁠und Tote in Kauf." Die Bundesregierung wappne sich ‌dagegen, erstens etwa mit ⁠der Einrichtung des Drohnenzentrums in Magdeburg. "Zweitens, Deutschland schreckt ab: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf." In Leipzig ‌war offenbar gezielt ⁠eine Drohne mit Sprengstoff gegen ⁠ein ukrainisches Frachtflugzeug eingesetzt worden. Laut Medienberichten gehen die Sicherheitsbehörden mittlerweile von drei eingesetzten Drohnen der Angreifer aus. Wegen der deutschen Hilfe für die Ukraine war auch Russland hinter dem Angriff vermutet worden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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