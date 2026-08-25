KI-Modell für Nutzerbasis

Meta: Wieso der KI-Agent die Aktie stützt

onvista · Uhr

Meta zeigt relative Stärke gegenüber dem Nasdaq 100. Neue KI-Agenten können helfen, die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz besser zu monetarisieren.

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Was bewegt die Aktie?

Meta hat neue KI-Modelle angekündigt. Das Projekt mit dem Namen Hedge soll Ende August oder Anfang September starten und auf OpenClaw basieren. Es geht dabei nicht nur um einen klassischen Chatbot. Der Agent soll selbstständig in externen Webseiten und Diensten interagieren können.

Genannt werden unter anderem DoorDash, Reddit, Etsy und Microsoft Outlook. Damit rückt Meta stärker in den Bereich agentischer KI. Besonders interessant bleibt die Verknüpfung mit WhatsApp und der großen Nutzerbasis des Konzerns. Je besser Meta solche Funktionen in bestehende Produkte integriert, desto größer werden Nutzung und Monetarisierungschancen.

Für Premium-Funktionen steht ein Abo-Modell von bis zu 200 Dollar pro Monat im Raum. Entscheidend bleibt, ob Meta aus den hohen KI-Investitionen sichtbare Erträge erzeugt.

Charttechnik

Die Aktie notiert im unteren Bereich einer Dreieckskonsolidierung, die seit Mai 2025 läuft. Gleichzeitig hält sie sich an wichtigen alten Tiefs besser als der Nasdaq 100. Die Bewertung bleibt im Vergleich zu anderen großen Tech-Aktien moderat.

Martins Einschätzung

Meta bleibt im aktuellen Bereich interessant für langfristige Investoren. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben ist höher als die eines nachhaltigen Bruchs nach unten.

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