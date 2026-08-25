Niedersachsens Ministerpräsident kritisiert VW-Vorstand - "Größe von VW ist Stärke"

Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat den Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen-Konzerns, Oliver Blume, für dessen Sparkurs kritisiert. "Wer sagt, Volkswagen ist zu groß, der macht erstmal den ersten Fehler. Die Größe von Volkswagen, diese Stärke, die ist international ein riesiges Pfund ‌für uns", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. Er reagierte damit auf eine Blume-Bemerkung von vergangener Woche, in der dieser den Autokonzern als "überdimensioniert" ⁠bezeichnet hatte. ⁠Wie die Arbeitnehmervertreter lehnte Lies zudem die vom Vorstand vorgeschlagenen Werksschließungen ab. "Es geht jetzt nicht um die Frage der Werkschließung." Der Vorstand müsse Konzepte vorlegen, wie die Kapazität an den bestehenden Standorten besser ausgeschöpft werden könne - durch attraktivere Fahrzeuge, aber auch durch "Ergänzungen". Er verwies etwa auf Rüstungsproduktion.

Drei Wochen vor ‌den niedersächsischen Kommunalwahlen forderte der Ministerpräsident ein verändertes ‌Denken bei den Reformen. Auch er erkenne an, dass der Konzern sich in einer "extrem schwierigen Zeit" befinde, sagte Lies mit Blick etwa auf den chinesischen Markt. "Deswegen sage ⁠ich: Wo sind weitere Wachstumsfelder, die auch Beschäftigung an Standorten sichern und stabilisieren ‌können?" In der Debatte werde unterschlagen, dass ⁠Volkswagen Marktführer etwa bei E-Autos in Europa sei. "Wir sind ja gut aufgestellt dabei und wir müssen diese Wachstumspotenziale eines wachsenden E-Mobilitätsmarkts natürlich auch nutzen."

Zugleich wies der Ministerpräsident den Vorwurf einer Blockade durch das Land ‌als VW-Anteilseigner zurück. "Es gibt eine Reihe ⁠von Vorschlägen, die der Vorstand gemacht ⁠hat, bei denen wir uns absolut einig sind", betonte er. Dazu gehöre, die Synergien der unterschiedlichen Marken besser zu nutzen. Es gebe eine zu große Variabilität von verschiedenen Fahrzeugen und bei der Ausstattung. Aber auch dafür machte Lies den Vorstand verantwortlich. Man müsse etwa die Zahl der Lenkräder und Sitzvarianten deutlich reduzieren. "Das ist Aufgabe des Vorstandes." Lies erneuerte die Forderung, dass die EU Importzölle nicht nur auf E-Autos, sondern auch auf Hybrid-Autos ⁠erheben sollte.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte))