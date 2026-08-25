Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?









Nvidia steht erneut vor einem der wichtigsten Börsentermine des Jahres: Der inzwischen rund fünf Billionen US-Dollar schwere KI-Gigant legt seine aktuellen Quartalszahlen vor. Nach Jahren mit explosionsartigen Umsatz- und Gewinnsteigerungen stellt sich die entscheidende Frage: Kann Nvidia die ohnehin extrem hohen Erwartungen der Wall Street noch einmal übertreffen – oder droht der Aktie eine Enttäuschung?





Operativ bleibt der Konzern das Herzstück des globalen KI-Booms. Blackwell Ultra, die Software-Plattform CUDA und die starke Position bei Rechenzentren, Robotik, autonomem Fahren und Gaming verschaffen Nvidia weiterhin einen enormen Wettbewerbsvorsprung. Allein im vergangenen Geschäftsjahr kletterte der Umsatz auf knapp 216 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn die Marke von 120 Milliarden US-Dollar erreichte. Für das neue Quartal stellt Nvidia erneut außergewöhnlich hohe Erlöse und Margen in Aussicht.





Doch je größer Nvidia wird, desto schwieriger wird es, die hohen Wachstumsraten und Erwartungen zu übertreffen. Während zahlreiche Analysten der Aktie weiteres Potenzial zutrauen, kämpft der Kurs charttechnisch noch mit wichtigen Widerständen unterhalb des Rekordhochs. Welche Zahlen jetzt entscheidend sind, welche Marken Anleger im Blick behalten sollten und ob Nvidia die nächste Phase der KI-Rallye zünden kann, zeigt unsere aktuelle Analyse.









👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.