Nvidia: Wieso die Zahlen mehr als gut sein müssen

Was bewegt die Aktie?

Nvidia meldet morgen nach Börsenschluss Zahlen. Vor dem Termin hat die Aktie sieben rote Tage in Folge verzeichnet. Eine solche Verlustserie gab es zuletzt seit Jahren kaum.

Der Markt erwartet für das abgeschlossene Quartal rund 97 Prozent Umsatzwachstum und fast 100 Prozent Gewinnwachstum. Entscheidend wird aber auch der Ausblick auf die kommenden Quartale. Nvidia muss starke aktuelle Zahlen liefern und zugleich die Prognosen anheben, damit die Aktie wieder dynamisch steigen kann.

Ein Problem ist die hohe Positionierung. Mehr als 10.000 Fonds sind netto long in Nvidia. Dadurch stellt sich die Frage, woher zusätzliche Käufer kommen. Dazu kommen Sorgen um Margen, weil höhere Speicherpreise zu Preiserhöhungen von rund 15 Prozent bei verschiedenen Produkten führen.

Charttechnik

Die Aktie ist vor den Zahlen unter ein wichtiges Unterstützungsniveau und unter 210 Dollar gefallen. Enttäuschen die Zahlen, kann der Kurs schnell in den Bereich um 190 Dollar rutschen.

Auf der Oberseite braucht Nvidia einen Anstieg über die letzten Hochs. Bis dahin kann eine Bewegung von rund zehn Prozent in beide Richtungen viel Volatilität bringen, ohne das große Bild endgültig zu klären.

Martins Einschätzung

Für einen kurzfristigen Trade wirkt die Long-Seite attraktiver. Trotzdem bleibt das Setup schwierig, weil die Erwartungen hoch sind und die Aktie zuletzt nach Quartalszahlen häufiger negativ reagiert hat.