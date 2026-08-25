Österreichs oberste Staatsanwaltschaft übt Kritik an geplanter Justizreform

Wien, 25. ⁠Aug (Reuters) - Die höchste staatsanwaltschaftliche Behörde Österreichs hat den Gesetzentwurf der Regierung zur Einführung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft scharf kritisiert. Statt die Justiz zu stärken, drohe eine Verschlechterung des bestehenden Systems, erklärte die beim Obersten Gerichtshof angesiedelte Generalprokuratur am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme an das ‌Justizministerium. Zwar unterstütze man das Ziel, die Ermittlungsbehörden vollständig von politischem Einfluss zu entkoppeln. Der vorliegende Entwurf verfehle dies jedoch. Vielmehr drohe die neue Behörde durch unklare ⁠Zuständigkeiten und ⁠eine zu geringe personelle Ausstattung überlastet und letztlich gelähmt zu werden.

Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos will mit der Reform die sogenannte Weisungsspitze – also die oberste Fachaufsicht über die Staatsanwälte – aus dem Justizministerium herauslösen. Damit soll nach jahrelangen Debatten jeder Anschein politischer Einflussnahme auf Ermittlungen vermieden werden. Künftig soll eine neue Bundesstaatsanwaltschaft diese Aufsicht ‌ausüben und zugleich die bisherigen Aufgaben der Generalprokuratur übernehmen. ‌Diese ist eine Besonderheit des österreichischen Justizsystems: Sie führt selbst keine Ermittlungen und erhebt auch keine Anklagen. Vielmehr tritt sie als Rechtswahrerin auf, die am Obersten Gerichtshof über eine gesetzeskonforme ⁠Anwendung des Strafrechts wacht und bislang außerhalb der üblichen Hierarchie von Ministerium und Staatsanwaltschaften ‌steht.

Genau diese geplante Zusammenlegung der Aufgaben sieht die ⁠Behörde kritisch. Sie warnt vor dem Verlust von über Jahrzehnten aufgebautem Fachwissen und bezeichnet das Vorhaben als international beispielloses Experiment. Die geplante Dreierspitze müsse künftig beide Aufgabenbereiche parallel wahrnehmen. Da für die neuen Aufgaben jedoch weder ausreichend ‌Personal noch zusätzliche Mittel eingeplant seien, sei ⁠eine völlige Überforderung und Lähmung der Behörde ⁠vorprogrammiert.

Die Generalprokuratur lehnt zudem die geplante Führungsstruktur ab. Die drei Mitglieder der neuen Behörde sollen lediglich für sechs Jahre ernannt werden, wobei der Vorsitz alle zwei Jahre wechselt. Ein solches Rotationsprinzip vernichte Führungswissen und erschwere den Aufbau internationaler Kontakte. Scharfe Kritik übt die Behörde auch an der geplanten Auswahlkommission für das neue Spitzenpersonal: Dass in dieser keine Vertreter der Staatsanwaltschaften vorgesehen seien, sei sachfremd und systemwidrig. Zudem sei der Name "Bundesstaatsanwaltschaft" verfehlt, da Österreich keine Trennung in Bundes- und Landesbehörden kenne. ⁠International üblicher sei der Begriff "Generalstaatsanwaltschaft".

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)