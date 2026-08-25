Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 25.08.2026 / 10:15 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 25.08.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) hat den Bericht zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen Kennzahlen. Mit einem EBITDA von EUR3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist das Online-Marketing-Unternehmen auf gutem Weg, die Guidance für 2026 (EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio.) zu erreichen, da das vierte Quartal das mit Abstand stärkste Quartal des Jahres ist. Eine hohe Netto-Liquidität bietet reichlich finanziellen Spielraum für weitere M&A-Aktivitäten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 89%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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