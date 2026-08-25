Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

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Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

25.08.2026 / 10:15 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    25.08.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat den Bericht zum ersten Halbjahr veröffentlicht.
Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen Kennzahlen. Mit einem
EBITDA von EUR3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist das Online-Marketing-Unternehmen
auf gutem Weg, die Guidance für 2026 (EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio.) zu erreichen,
da das vierte Quartal das mit Abstand stärkste Quartal des Jahres ist. Eine
hohe Netto-Liquidität bietet reichlich finanziellen Spielraum für weitere
M&A-Aktivitäten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes
Kursziel von EUR5, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 89%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=830724c15b71ec99cbbc88da2e6d078b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=b7f27dc9-a05c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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2388264 25.08.2026 CET/CEST

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