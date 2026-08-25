Original-Research: DN Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

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Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH

25.08.2026 / 13:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG

   Unternehmen:               DN Group AG
   ISIN:                      DE000A3DW408

   Anlass der Studie:         Update
   Empfehlung:                Add
   seit:                      25.08.2026
   Kursziel:                  6,20 Euro
   Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
   Letzte Ratingänderung:     -
   Analyst:                   Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu DN Group AG (ISIN:
DE000A3DW408) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine
ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,20.

Zusammenfassung:
Der Impact Investor DN Group bietet eine neue Anleihe mit einem Volumen von
bis zu EUR125 Mio. an. Die zusätzlichen Mittel sollen hauptsächlich in
bestehende und/oder neue Beteiligungsunternehmen investiert werden. Damit
schafft DN die Grundlage für ihren nächsten Wachstumsschritt. Die
DN-Beteiligungen Algene und Save the Water konnten jüngst wichtige
Fortschritte erzielen. Unsere Bewertung, die auf dem Nettovermögen unter
Berücksichtigung eines Holding-Abschlags fußt, ergibt weiterhin ein Kursziel
von EUR6,20. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Aufwärtspotenzial:
17%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7c8e79c85aaa71aac630d6faff9c0f15

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=fad38007-a074-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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