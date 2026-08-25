Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH 25.08.2026 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.08.2026 Kursziel: 1,40 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 1,40. Zusammenfassung: Die Enapter AG hat eine umfassende strategische und finanzielle Restrukturierung beschlossen, die die Neuausrichtung des Geschäftsmodells beinhaltet, die Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten, eine von den Großaktionären bereitgestellte Überbrückungsfinanzierung von EUR3 Mio. sowie die Vorbereitung einer Kapitalerhöhung, an der sich ein strategischer Investor mit EUR10 - EUR12 Mio. zu beteiligen beabsichtigt. Die bisherige Guidance für das laufende Jahr hat das Unternehmen zurückgezogen. Wir begrüßen die Fokussierung auf die Kernkompetenz der chemischen Herstellung der für die AEM-Technologie wesentlichen Elektroden in Pisa, während die Stacks und Elektrolyseure von Partnerunternehmen hergestellt werden. Mit der geplanten Abgabe des Enapter Campus in Saerbeck (Buchwert: ca. EUR50 Mio.) an Patrimonium würde sich Enapter eines nicht genutzten Vermögenswertes entledigen. Dafür verzichtet Patrimonium auf einen wesentlichen Teil seiner Forderungen aus der EUR26 Mio. Anleihe, was Enapter zukünftig Zinsaufwendungen von EUR3,6 Mio. p.a. ersparen würde. Gleichzeitig würde der hohe Buchverlust (FBe: ca. EUR24 Mio.) das Eigenkapital (Ende 2025: EUR49 Mio.) empfindlich schmälern. Wir senken unsere Schätzungen für 2026E und passen sie für die kommenden Jahre an das neue Geschäftsmodell an. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR1,40 (bisher: EUR1,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 39%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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