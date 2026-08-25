Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

25.08.2026 / 14:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

     Unternehmen:          Enapter AG
     ISIN:                 DE000A255G02

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 25.08.2026
     Kursziel:             1,40 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:
DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 1,40.

Zusammenfassung:
Die Enapter AG hat eine umfassende strategische und finanzielle
Restrukturierung beschlossen, die die Neuausrichtung des Geschäftsmodells
beinhaltet, die Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten, eine von den
Großaktionären bereitgestellte Überbrückungsfinanzierung von EUR3 Mio. sowie
die Vorbereitung einer Kapitalerhöhung, an der sich ein strategischer
Investor mit EUR10 - EUR12 Mio. zu beteiligen beabsichtigt. Die bisherige
Guidance für das laufende Jahr hat das Unternehmen zurückgezogen. Wir
begrüßen die Fokussierung auf die Kernkompetenz der chemischen Herstellung
der für die AEM-Technologie wesentlichen Elektroden in Pisa, während die
Stacks und Elektrolyseure von Partnerunternehmen hergestellt werden. Mit der
geplanten Abgabe des Enapter Campus in Saerbeck (Buchwert: ca. EUR50 Mio.) an
Patrimonium würde sich Enapter eines nicht genutzten Vermögenswertes
entledigen. Dafür verzichtet Patrimonium auf einen wesentlichen Teil seiner
Forderungen aus der EUR26 Mio. Anleihe, was Enapter zukünftig Zinsaufwendungen
von EUR3,6 Mio. p.a. ersparen würde. Gleichzeitig würde der hohe Buchverlust
(FBe: ca. EUR24 Mio.) das Eigenkapital (Ende 2025: EUR49 Mio.) empfindlich
schmälern. Wir senken unsere Schätzungen für 2026E und passen sie für die
kommenden Jahre an das neue Geschäftsmodell an. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR1,40 (bisher: EUR1,90). Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 39%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2f7e574a572f448150077fdef56594b2

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ed7d9f6d-a07f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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