Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG

25.08.2026 / 09:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec Advanced Materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      24.08.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Sowohl operativ als auch beim Kapazitätsausbau voll im Plan

IBU-tec hat heute den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und die Guidance
bestätigt. Der Aufbau der neuen Großanlage für LFP-Batteriematerial
schreitet planmäßig voran.

Batteriegeschäft wächst zweistellig: In H1 erzielte IBU-tec ein leichtes
Wachstum des Konzernumsatzes von 3,9% yoy auf 19,7 Mio. EUR. Trotz der noch
im Aufbau befindlichen Verfünfachung der Fertigungskapazitäten für
LFP-Kathodenmaterial stellte das Batteriegeschäft mit einem Plus von 20,7%
yoy auf 5,9 Mio. EUR erneut den wesentlichen Treiber dar. Darüber hinaus
zeigte der Bereich Spezialchemie mit einem Erlöszuwachs von 8,2% yoy auf 8,1
Mio. EUR Erholungstendenzen, während Glasscoating (-44,8% yoy auf 1,0 Mio.
EUR) erwartungsgemäß weiter an Bedeutung verlor. Service & Recycling bewegte
sich mit einem Umsatzbeitrag i.H.v. 4,6 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

EBITDA-Marge bleibt zweistellig: Das EBITDA fiel mit 2,0 Mio. EUR stabil und
etwas höher als von uns erwartet aus. Maßgeblich hierfür war ein stärker als
angenommener Anstieg der aktivierten Eigenleistungen auf 3,2 Mio. EUR (Vj.:
0,5 Mio. EUR), der vor allem aus den im Zuge der Kapazitätserweiterung
erbrachten Eigenleistungen sowie 'aus der erstmaligen Einbeziehung
angemessener Teile der allgemeinen Verwaltungskosten in die
Herstellungskosten der Anlagen im Bau' resultierte. Die EBITDA-Marge blieb
mit 10,2% (Vj.: 10,4%) im zweistelligen Bereich. Zudem fiel der Free
Cashflow mit 9,8 Mio. EUR (Vj.: 0,2 Mio. EUR) trotz der signifikanten CAPEX
von 7,6 Mio. EUR klar positiv aus, da in H1 bereits nicht umsatzwirksame
Meilensteinzahlungen i.H.v. 17,4 Mio. EUR verbucht werden konnten. Weitere
Milestone-Zahlungen im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich sollen noch bis
Jahresende folgen.

Guidance unverändert, Kapazitätsausbau schreitet planmäßig voran: Im
Hinblick auf die bestätigten Jahresziele (Umsatz: 37-39 Mio. EUR;
EBITDA-Marge: 7-10%) liegt IBU-tec voll auf Kurs bzw. ergebnisseitig sogar
leicht über Plan. Kurzfristig noch wichtiger für die Equity Story sind u.E.
jedoch die gemeldeten Fortschritte bei der neuen LFP-Großanlage in
Bitterfeld. Hier wurde nach dem Richtfest für den hochmodernen Sprühturm im
April 2026 inzwischen mit dem Detail-Engineering für die Produktionsanlagen
begonnen und der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer Lagerkapazität
von rund 1.800 Paletten errichtet, deren Innenausbau in den kommenden sechs
Monaten erfolgen soll. Des Weiteren schreiten der Ausbau der
Analytik-Einrichtungen sowie die Harmonisierung der IT-Systeme im
aufgestellten Zeitplan voran. Noch in Q4/26 soll der Probebetrieb des
Sprühturms starten. Zur avisierten Inbetriebnahme in 2028 dürfte die Anlage
mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen Kathodenmaterial die größte in
Europa sein und ein zentrales Element für den Aufbau einer europäischen
Batteriewertschöpfungskette bilden, wobei mit PowerCo bereits eine
langfristige Abnahmevereinbarung besteht.

Fazit: IBU-tec setzt seine Pläne für die erste industrielle Produktion von
LFP-Batteriematerial in Europa weiter konsequent um und liegt nach der
ersten Hälfte des Übergangsjahres 2026 sowohl operativ als auch beim
Erweiterungsprojekt voll im Soll, was nicht zuletzt die geflossenen
Milestone-Zahlungen widerspiegeln. Wir sehen die Transformation zum 'Battery
Powerhouse' und damit den Investment Case voll intakt und bekräftigen unsere
Kaufempfehlung und unser DCF-basiertes Kursziel von 25,00 EUR. Im Rahmen der
16. Hamburger Investorentage haben institutionelle Investoren am 26. August
die Möglichkeit, sich persönlich mit dem CEO auszutauschen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=535d752f64c91a0f8b39e4d67d7a527b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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