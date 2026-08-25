Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG 25.08.2026 / 09:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG Unternehmen: IBU-tec Advanced Materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.08.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Sowohl operativ als auch beim Kapazitätsausbau voll im Plan IBU-tec hat heute den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und die Guidance bestätigt. Der Aufbau der neuen Großanlage für LFP-Batteriematerial schreitet planmäßig voran. Batteriegeschäft wächst zweistellig: In H1 erzielte IBU-tec ein leichtes Wachstum des Konzernumsatzes von 3,9% yoy auf 19,7 Mio. EUR. Trotz der noch im Aufbau befindlichen Verfünfachung der Fertigungskapazitäten für LFP-Kathodenmaterial stellte das Batteriegeschäft mit einem Plus von 20,7% yoy auf 5,9 Mio. EUR erneut den wesentlichen Treiber dar. Darüber hinaus zeigte der Bereich Spezialchemie mit einem Erlöszuwachs von 8,2% yoy auf 8,1 Mio. EUR Erholungstendenzen, während Glasscoating (-44,8% yoy auf 1,0 Mio. EUR) erwartungsgemäß weiter an Bedeutung verlor. Service & Recycling bewegte sich mit einem Umsatzbeitrag i.H.v. 4,6 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. EBITDA-Marge bleibt zweistellig: Das EBITDA fiel mit 2,0 Mio. EUR stabil und etwas höher als von uns erwartet aus. Maßgeblich hierfür war ein stärker als angenommener Anstieg der aktivierten Eigenleistungen auf 3,2 Mio. EUR (Vj.: 0,5 Mio. EUR), der vor allem aus den im Zuge der Kapazitätserweiterung erbrachten Eigenleistungen sowie 'aus der erstmaligen Einbeziehung angemessener Teile der allgemeinen Verwaltungskosten in die Herstellungskosten der Anlagen im Bau' resultierte. Die EBITDA-Marge blieb mit 10,2% (Vj.: 10,4%) im zweistelligen Bereich. Zudem fiel der Free Cashflow mit 9,8 Mio. EUR (Vj.: 0,2 Mio. EUR) trotz der signifikanten CAPEX von 7,6 Mio. EUR klar positiv aus, da in H1 bereits nicht umsatzwirksame Meilensteinzahlungen i.H.v. 17,4 Mio. EUR verbucht werden konnten. Weitere Milestone-Zahlungen im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich sollen noch bis Jahresende folgen. Guidance unverändert, Kapazitätsausbau schreitet planmäßig voran: Im Hinblick auf die bestätigten Jahresziele (Umsatz: 37-39 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 7-10%) liegt IBU-tec voll auf Kurs bzw. ergebnisseitig sogar leicht über Plan. Kurzfristig noch wichtiger für die Equity Story sind u.E. jedoch die gemeldeten Fortschritte bei der neuen LFP-Großanlage in Bitterfeld. Hier wurde nach dem Richtfest für den hochmodernen Sprühturm im April 2026 inzwischen mit dem Detail-Engineering für die Produktionsanlagen begonnen und der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer Lagerkapazität von rund 1.800 Paletten errichtet, deren Innenausbau in den kommenden sechs Monaten erfolgen soll. Des Weiteren schreiten der Ausbau der Analytik-Einrichtungen sowie die Harmonisierung der IT-Systeme im aufgestellten Zeitplan voran. Noch in Q4/26 soll der Probebetrieb des Sprühturms starten. Zur avisierten Inbetriebnahme in 2028 dürfte die Anlage mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen Kathodenmaterial die größte in Europa sein und ein zentrales Element für den Aufbau einer europäischen Batteriewertschöpfungskette bilden, wobei mit PowerCo bereits eine langfristige Abnahmevereinbarung besteht. Fazit: IBU-tec setzt seine Pläne für die erste industrielle Produktion von LFP-Batteriematerial in Europa weiter konsequent um und liegt nach der ersten Hälfte des Übergangsjahres 2026 sowohl operativ als auch beim Erweiterungsprojekt voll im Soll, was nicht zuletzt die geflossenen Milestone-Zahlungen widerspiegeln. Wir sehen die Transformation zum 'Battery Powerhouse' und damit den Investment Case voll intakt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser DCF-basiertes Kursziel von 25,00 EUR. Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage haben institutionelle Investoren am 26. August die Möglichkeit, sich persönlich mit dem CEO auszutauschen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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