Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG 25.08.2026 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE212 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 115,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann In Q2 2026 Wachstumskurs beim Umsatz und Ergebnis fortgesetzt; Prognosen für 2026 leicht angehoben In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hat PFISTERER einen starken Umsatzsprung um 20,2 % auf 256,70 Mio. EUR (VJ: 213,56 Mio. EUR) erzielt. Nach dem deutlichen Umsatzwachstum im ersten Quartal (+26,7 %) blieb die Wachstumsdynamik im zweiten Quartal mit +14,5 % hoch. Der Rückgang des Wachstumstempos ist hauptsächlich auf die Umsatzschwäche des ersten Quartals 2025 zurückzuführen, welches noch von einem brandbedingten Produktionsausfall betroffen war. Zu dem starken Umsatzwachstum trugen insbesondere die beiden Segmente OHL und HVA bei. OHL profitierte von einer hohen Nachfrage aus der Region "Mittlerer Osten und Indien", HVA von einer hohen Nachfrage nach Hochspannungskabelzubehör aus der Region "Europa und Afrika". Die beiden anderen Segmente MVA (+1,8 %) und COM (+8,6 %) reihen sich mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses in das positive Bild ein, wenngleich hier ein auftragsbedingter, stärkerer Nachfrageanstieg noch bevorsteht. Ausgehend von der starken Umsatzsteigerung verbesserte sich das Bruttoergebnis proportional auf 107,77 Mio. EUR (VJ: 90,00 Mio. EUR). Die Bruttomarge blieb mit 42,0 % (VJ: 42,1 %) nahezu exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Angesichts eines nur unterproportionalen Anstiegs der Funktionskosten erreicht PFISTERER einen starken Anstieg des EBITDA auf 51,51 Mio. EUR (VJ: 36,78 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 20,1 % (VJ: 17,2 %) und liegt damit im Bereich der mittelfristigen Unternehmens-Guidance (hoher Zehner- bis niedriger Zwanzigerprozentbereich). Ebenso verbesserte sich das bereinigte EBITDA stark auf 52,40 Mio. EUR (VJ: 39,50 Mio. EUR). Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2026 bestätigt der PFISTERER-Vorstand die Umsatzguidance für das laufende Geschäftsjahr 2026. Demnach wird weiterhin mit einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 12 % bis 17 % gerechnet. Neben der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr bildet die nach wie vor positive Auftragslage eine gute Basis für die erwartete Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten verzeichnete die Gesellschaft zwar einen Rückgang des Auftragseingangs auf 262,97 Mio. EUR (VJ: 290,22 Mio. EUR) gegenüber der sehr starken Vorjahresperiode, der Auftragsbestand von 340,26 Mio. EUR (30.06.25: 312,47 Mio. EUR) geht jedoch mit einer Sichtbarkeit bis in das kommende Geschäftsjahr 2027 einher. Wir gehen für das zweite Halbjahr von einer Fortsetzung des Wachstumskurses aus, unterstellen jedoch aufgrund der umsatzstärkeren Vergleichsperiode einen Rückgang der Wachstumsdynamik. Dennoch sollte die Gesellschaft trotz der aktuellen geopolitischen Herausforderungen in der Lage sein, die obere Prognosebandbreite zu erreichen. Daher passen wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 an. Wir erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von 523,91 Mio. EUR (bisher: 515,31 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 104,35 Mio. EUR (bisher: 102,87 Mio. EUR). Die mittelfristigen Prognosen (2027-2030) bleiben unverändert. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe von 115,00 EUR ermittelt. Dem kurszielsteigernden Effekt aus der leichten Prognoseanhebung für 2026 sowie dem Roll-Over-Effekt steht jedoch ein Anstieg des risikolosen Zinssatzes gegenüber. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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