Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

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Thema: Infrastruktur
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Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG

25.08.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE

     Unternehmen:              PFISTERER Holding SE
     ISIN:                     DE000PFSE212

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Update)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 115,00 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker, Marcel Goldmann

In Q2 2026 Wachstumskurs beim Umsatz und Ergebnis fortgesetzt; Prognosen für
2026 leicht angehoben

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hat PFISTERER einen starken
Umsatzsprung um 20,2 % auf 256,70 Mio. EUR (VJ: 213,56 Mio. EUR) erzielt. Nach
dem deutlichen Umsatzwachstum im ersten Quartal (+26,7 %) blieb die
Wachstumsdynamik im zweiten Quartal mit +14,5 % hoch. Der Rückgang des
Wachstumstempos ist hauptsächlich auf die Umsatzschwäche des ersten Quartals
2025 zurückzuführen, welches noch von einem brandbedingten
Produktionsausfall betroffen war.

Zu dem starken Umsatzwachstum trugen insbesondere die beiden Segmente OHL
und HVA bei. OHL profitierte von einer hohen Nachfrage aus der Region
"Mittlerer Osten und Indien", HVA von einer hohen Nachfrage nach
Hochspannungskabelzubehör aus der Region "Europa und Afrika". Die beiden
anderen Segmente MVA (+1,8 %) und COM (+8,6 %) reihen sich mit einer
Fortsetzung des Wachstumskurses in das positive Bild ein, wenngleich hier
ein auftragsbedingter, stärkerer Nachfrageanstieg noch bevorsteht.

Ausgehend von der starken Umsatzsteigerung verbesserte sich das
Bruttoergebnis proportional auf 107,77 Mio. EUR (VJ: 90,00 Mio. EUR). Die
Bruttomarge blieb mit 42,0 % (VJ: 42,1 %) nahezu exakt auf dem Niveau des
Vorjahres. Angesichts eines nur unterproportionalen Anstiegs der
Funktionskosten erreicht PFISTERER einen starken Anstieg des EBITDA auf
51,51 Mio. EUR (VJ: 36,78 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 20,1
% (VJ: 17,2 %) und liegt damit im Bereich der mittelfristigen
Unternehmens-Guidance (hoher Zehner- bis niedriger Zwanzigerprozentbereich).
Ebenso verbesserte sich das bereinigte EBITDA stark auf 52,40 Mio. EUR (VJ:
39,50 Mio. EUR).

Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2026 bestätigt der
PFISTERER-Vorstand die Umsatzguidance für das laufende Geschäftsjahr 2026.
Demnach wird weiterhin mit einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 12 %
bis 17 % gerechnet. Neben der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr
bildet die nach wie vor positive Auftragslage eine gute Basis für die
erwartete Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten
verzeichnete die Gesellschaft zwar einen Rückgang des Auftragseingangs auf
262,97 Mio. EUR (VJ: 290,22 Mio. EUR) gegenüber der sehr starken
Vorjahresperiode, der Auftragsbestand von 340,26 Mio. EUR (30.06.25: 312,47
Mio. EUR) geht jedoch mit einer Sichtbarkeit bis in das kommende Geschäftsjahr
2027 einher.

Wir gehen für das zweite Halbjahr von einer Fortsetzung des Wachstumskurses
aus, unterstellen jedoch aufgrund der umsatzstärkeren Vergleichsperiode
einen Rückgang der Wachstumsdynamik. Dennoch sollte die Gesellschaft trotz
der aktuellen geopolitischen Herausforderungen in der Lage sein, die obere
Prognosebandbreite zu erreichen. Daher passen wir unsere Prognosen für das
laufende Geschäftsjahr 2026 an. Wir erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von
523,91 Mio. EUR (bisher: 515,31 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 104,35 Mio.
EUR (bisher: 102,87 Mio. EUR). Die mittelfristigen Prognosen (2027-2030) bleiben
unverändert.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in
Höhe von 115,00 EUR ermittelt. Dem kurszielsteigernden Effekt aus der leichten
Prognoseanhebung für 2026 sowie dem Roll-Over-Effekt steht jedoch ein
Anstieg des risikolosen Zinssatzes gegenüber. Wir vergeben weiterhin das
Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d8d42fd271dc1d512ac6011136f9fd65

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 25.08.2026 (08:44 Uhr)
Erste Weitergabe: 25.08.2026 (10:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f1a36991-a052-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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