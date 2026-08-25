Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan

- von Christina Amann und ⁠Ilona Wissenbach und Rachel More

Berlin/Frankfurt, 25. Aug (Reuters) - Volkswagen-Chef Oliver Blume stößt mit seinem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten. Blume erklärte einmal mehr, dass VW unter großem Druck von US-Zöllen, geopolitischen Risiken und neuen Rivalen Kosten senken und schlanker werden müsse. Bei den Arbeitnehmervertretern stieß er damit auf scharfe Kritik. Die IG Metall kündigte Widerstand gegen die Abbaupläne des Managements an. "Kooperation ‌ist möglich, aber wenn der VW-Vorstand einzig den Weg des Abbaus und der Kürzungen einschlägt, werden wir uns dem mit aller Kraft entgegenstellen", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Dann steht Volkswagen ein Konflikt bevor, der härter werden kann als zuvor."

Vor der Bühne hielten Vertrauensleute der IG Metall dem Management Parolen wie "Tarifbruch stoppen!" und "Unsere Jobs sind nicht Eure Bilanzkorrektur!" entgegen, wie ⁠Teilnehmer berichteten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo ⁠verurteilte die kürzlich von Blume genannte Zahl von weiteren 50.000 abzubauenden Stellen, die theoretisch hergeleitet worden sei, um an der Börse gut anzukommen. "Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten!", kritisierte sie in ihrer von frenetischem Applaus begleiteten Rede, dass bislang kein genauer Plan vorliege. "Unser Vertrauen in diesen Konzernvorstand, insbesondere auch in dessen Vorsitzenden Oliver Blume, ist beschädigt. Noch nicht irreparabel. Aber beschädigt." Cavallo warf Blume insbesondere vor, weiterhin Details zu seinen Plänen schuldig zu bleiben. Blume habe seine Chance verpasst, sagte sie nach der Betriebsversammlung.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies kritisierte den Sparkurs des VW-Konzernvorstands. Wie die Arbeitnehmervertreter lehnte Lies zudem die vom Management vorgeschlagenen Fabrikschließungen ab. "Es geht jetzt nicht um die Frage der Werkschließung." Der ‌Vorstand müsse Konzepte vorlegen, wie die Kapazität an den bestehenden Standorten besser ausgeschöpft werden könne - durch attraktivere Fahrzeuge, aber ‌auch durch "Ergänzungen", wie etwa Rüstungsproduktion. Die Arbeitnehmerbank und die Vertreter des Landes hatten im Aufsichtsrat Blumes Umbauplan zunächst verhindert. Am 4. September soll das Kontrollgremium erneut darüber beraten.

Insidern zufolge haben das Land und die Arbeitnehmer jeweils eigene Vorschläge erarbeitet, wie das Unternehmen aus der Krise kommen soll. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung liegen damit insgesamt drei Beschlussvorlagen vor, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Sprecher des Aufsichtsrats, ⁠des Landes und des Betriebsrats lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Offen ist, wie es bei einem Scheitern von Blumes Plan im Aufsichtsrat weitergeht. Als eine Möglichkeit wird eine außerordentliche Hauptversammlung angeführt, ‌die dann über die Zukunft des Unternehmens entscheiden muss.

BLUME: KÄMPFEN UM INDUSTRIELLE PERSPEKTIVEN FÜR STANDORTE

Blume sagte ⁠vor der Belegschaft, das Aus von vier deutschen Werken sei keine beschlossene Sache. Es sollten vielmehr in den nächsten sechs bis zwölf Monaten "belastbare Perspektiven" für alle Standorte geschaffen werden. "Unser Anspruch ist klar: Wir kämpfen um industrielle Perspektiven und um Beschäftigung für unsere Standorte", sagte Blume laut Mitteilung. Die Konzernmarken hätten den Auftrag, gemeinsam mit den Werken "konkrete Optionsräume" zu erarbeiten. Für die VW-Werke in Emden, Hannover, Zwickau und das Audi-Werk Neckarsulm gebe es noch keine "wettbewerbsfähige" Belegung für die 2030er Jahre. Doch Schließungen seien "immer ‌die letzte und teuerste Lösung."

Der VW-Chef machte deutlich, dass die Kosten außerhalb der Fahrzeugproduktion sinken müssten, ⁠da sie 30 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen lägen. Dabei sei die ⁠von ihm früher genannte Zahl von 50.000 Stellen, die zur Disposition stünden, keine Zielgröße, sondern eine theoretische Rechengröße. "Aus heutiger Sicht entfällt etwa die Hälfte des Anpassungsbedarfs auf Deutschland, die andere international – in insgesamt rund 170 Gesellschaften", ergänzte der VW-Chef. "Würden wir in Deutschland weitermachen wie bisher, hätten wir dauerhaft einen Nachteil von rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Genau deshalb stehen wir unter großem Handlungsdruck." Es solle auch künftig "so weit wie möglich" auf freiwilliges Ausscheiden über Renteneintritte und einvernehmliche Vereinbarungen gesetzt werden, versicherte Blume.

Sollte Volkswagen seine Stellenabbaupläne umsetzen, fiele jeder sechste direkte Job in der Autoindustrie in Deutschland weg, rechnete Cavallo vor: Der Abbau von 50.000 Stellen sei bereits beschlossen. Dazu kämen die 25.000 Arbeitsplätze, die Blume nun angekündigt habe, plus ab Anfang des kommenden Jahrzehnts rund 40.000 Arbeitsplätze in den vier Werken, sollten diese geschlossen werden müssen.

Die Arbeitnehmervertretung lehnt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen strikt ab. Arbeitskosten zu senken, Personal abzubauen und Standorte infrage zu stellen, sei allein kein Zukunftsprogramm. Es mangele an einer Strategie für neue Technologien und Produkte. Die Fabrikkosten machten im Übrigen nur ein Siebtel ⁠der Gesamtkosten aus, argumentierte der Betriebsrat. Die Kernmarke VW müsse sich im Vergleich mit Konkurrenten nicht verstecken. "Wir auf Arbeitnehmerseite haben kein Erkenntnisproblem", sagte sie. "Wir wissen um die schwierige Gesamtlage der Automobilindustrie - und damit auch um den Handlungsbedarf für Volkswagen."

(Bericht von Christina Amann, Rachel More, Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)