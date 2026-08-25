Robotaxi-Dienst Waymo bereitet deutschen Markteintritt in München vor

Berlin, 25. Aug (Reuters) - Der Robotaxi-Dienst Waymo bereitet sich auf den Markteintritt in Deutschland vor. Derzeit würden die Grundlagen dafür gelegt, die autonom fahrenden Taxis in München auf die Straße zu bringen, teilte die Alphabet-Tochter am Dienstag mit. Ziel sei es, den kommerziellen Betrieb Ende 2027 aufzunehmen. Waymo-Co-Chef Tekedra Mawakana sagte, der Markteintritt in München sei ein wichtiger Meilenstein bei der weltweiten Expansion seines Unternehmens. In einem ersten Schritt seien in den kommenden Wochen Waymo-Fahrzeuge mit Fahrer an Bord auf den Straßen in München unterwegs, um detaillierte Karten der Stadt anzulegen und die Waymo-Fahrprogramme auf die spezifischen Anforderungen des Münchner Stadtverkehrs anzupassen.
Christian Hirte, Staatssekretär im Verkehrsministerium, sagte, die Bundesregierung strebe an, Deutschland zu einem weltweit führenden Land für autonomes Fahren und die Produktion der Fahrzeuge zu machen. "Wir haben dazu die rechtlichen Grundlagen geschaffen", sagte er. Ziel müsse es sein, dass in Europa die Technik nicht nur genutzt, sondern auch entwickelt werde.
In den USA sind fahrerlose Waymo-Fahrzeuge bereits in einer Reihe von Städten auf den Straßen. In Deutschland testet die Volkswagen-Tochter Moia ihr Robotaxi in Hamburg, andere Städte sollen folgen. "Endlich kommt das autonome Fahren auch nach Deutschland", sagte Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom. München werde mit dem Markteintritt von Waymo zu einem europäischen Vorreiter für kommerzielle autonome Fahrdienste. "Das ist ein starkes Signal für den Mobilitäts- und Technologiestandort Deutschland."
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)