Robotaxi-Dienst Waymo bereitet deutschen Markteintritt in München vor

Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Robotaxi-Dienst Waymo bereitet sich auf den Markteintritt in Deutschland vor. Derzeit würden die Grundlagen dafür gelegt, die autonom fahrenden Taxis in München auf die Straße zu bringen, teilte ‌die Alphabet-Tochter am Dienstag mit. Ziel sei es, den kommerziellen Betrieb Ende 2027 aufzunehmen. Waymo-Co-Chef Tekedra Mawakana sagte, der ⁠Markteintritt in ⁠München sei ein wichtiger Meilenstein bei der weltweiten Expansion seines Unternehmens. In einem ersten Schritt seien in den kommenden Wochen Waymo-Fahrzeuge mit Fahrer an Bord auf den Straßen in München unterwegs, um detaillierte Karten der Stadt anzulegen und ‌die Waymo-Fahrprogramme auf die spezifischen Anforderungen des ‌Münchner Stadtverkehrs anzupassen.

Christian Hirte, Staatssekretär im Verkehrsministerium, sagte, die Bundesregierung strebe an, Deutschland zu einem weltweit führenden Land für autonomes Fahren ⁠und die Produktion der Fahrzeuge zu machen. "Wir haben dazu die ‌rechtlichen Grundlagen geschaffen", sagte er. ⁠Ziel müsse es sein, dass in Europa die Technik nicht nur genutzt, sondern auch entwickelt werde.

In den USA sind fahrerlose Waymo-Fahrzeuge bereits in einer Reihe von ‌Städten auf den Straßen. In ⁠Deutschland testet die Volkswagen-Tochter Moia ⁠ihr Robotaxi in Hamburg, andere Städte sollen folgen. "Endlich kommt das autonome Fahren auch nach Deutschland", sagte Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom. München werde mit dem Markteintritt von Waymo zu einem europäischen Vorreiter für kommerzielle autonome Fahrdienste. "Das ist ein starkes Signal für den Mobilitäts- und Technologiestandort Deutschland."

(Bericht von Christina Amann, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)