SAP - Trend plus Trendkompass – doppelt attraktiv?

Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche über 100 Basiswerte nach den Kriterien „Momentum der letzten vier Wochen“ sowie „Relative Stärke nach Levy (27 Wochen)“. Diese objektive Auswertung spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. Aktuell sticht in Deutschland die SAP-Aktie hervor, die derzeit über die höchste Relative Stärke aller DAX®-Titel verfügt. Zuvor hatten wir an dieser Stelle schon mehrfach auf die überverkaufte Lage des Softwarekonzerns und eine mögliche Gegenbewegung hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. Juni und 7. August). Aus der jüngsten technischen Aufwärtsreaktion könnte jetzt mehr werden. Die entscheidende Rolle spielt dabei der Abwärtstrend des letzten Jahres (akt. bei 176,45 USD). Ein nachhaltiger Bruch dieses Trends würde für einen großen Befreiungsschlag sorgen. Der RSI, der auf historisch niedrigem Niveau eine Bodenbildung vollzogen hat, liefert in diesem Kontext möglicherweise einen wichtigen Fingerzeig. Neben der 38-Monats-Linie (akt. bei 191,51 EUR) bilden die horizontalen Barrieren bei 210 EUR die nächsten Widerstände. Manchmal eignet sich der „HSBC Trendkompass“ auch, um einen großen Trendwechsel vorwegzunehmen.

SAP (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Quelle: LSEG, tradesignal²

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