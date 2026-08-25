Singapur/Mailand/Frankfurt, 25. ⁠Aug (Reuters) - Ein schwächerer Dollar und die Hoffnung der Anleger auf ein neues Gesetz für den Kryptomarkt in den USA treiben den Bitcoin weiter nach oben. Die umsatzstärkste Cyber-Devise verteuerte sich am Dienstag um bis zu knapp drei Prozent auf ‌81.238 Dollar. Erstmals seit Mai notierte sie damit wieder über der Marke von 81.000 Dollar. Insgesamt hat der Bitcoin in nur drei Tagen um ⁠rund 20 Prozent ⁠zugelegt. Angetrieben wird der Kurs unter anderem von einer schwächeren US-Währung. Der Dollar-Index büßte vergangene Woche fast ein Prozent ein. Auslöser waren Pläne des US-Finanzministeriums, zur Stützung des Anleihemarktes verstärkt Staatsanleihen zurückzukaufen.

Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader, führte die Rally zudem auf die anhaltende Hoffnung der Anleger auf ‌klarere Definitionen für den wachsenden Kryptowährungssektor in den ‌USA zurück. US-Präsident Donald Trump forderte vergangenen Mittwoch den Kongress auf, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. "Investoren dies- und jenseits des Atlantiks setzen darauf, dass Washington der Branche ⁠keine Steine mehr in den Weg legt, sondern beginnt, eine politische Straße in ‌die Salonfähigkeit zu bauen", erläutert Emden. Getragen ⁠werde die Rally zugleich durch ein gestiegenes institutionelles Interesse und Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs. "Auf der Suche nach Anlagealternativen zum US-Dollar scheint an Bitcoin derzeit kein Weg vorbeizuführen."

Laut dem Analysehaus SentimenTrader deuten mehrere technische Indikatoren ‌auf mögliche weitere Kursgewinne hin. Ähnliche ⁠Muster wie das jetzige hätten in der ⁠Vergangenheit fast immer zu Kursgewinnen geführt. Zudem sei der Relative-Stärke-Index (RSI) über die viel beachtete Marke von 70 gestiegen, was auf starken Kaufdruck hindeute. Dennoch mahnen die Experten zur Vorsicht. Bitcoin bleibe einer der volatilsten Vermögenswerte an den globalen Märkten. Ähnliche positive Signale seien in der Vergangenheit auch von Kursverlusten von mehr als 20 Prozent gefolgt worden. Anleger müssten daher ihre Erwartungen zügeln und das Risiko sorgfältig handhaben.

(Bericht von Ankur Banerjee, Jiaxing ⁠Li, Danilo Masoni und Sanne Schimanski, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)