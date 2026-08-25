Selenskyj sieht Zeitfenster für US-Friedensvermittlung bis Sommer 2027

Kiew, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht bis zum Spätsommer 2027 ein Zeitfenster für eine US-vermittelte Friedenslösung mit Russland. Die Ukraine habe gemeinsam mit Vertretern der USA und Europas ein nur eine Seite umfassendes ‌Thesenpapier ausgearbeitet, das Moskau vorgelegt werden solle, sagte Selenskyj am Dienstag. Kernpunkte des Dokuments seien ein Waffenstillstand sowie ein US-Vorschlag für ⁠eine Freihandelszone ⁠im ostukrainischen Donbass, die von einer dritten Seite verwaltet werden solle.

Selenskyj zufolge erstreckt sich die Gelegenheit für ein Ende des seit fast viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs vom G20-Gipfel in den USA im kommenden Dezember bis zum Ende des Sommers 2027. Danach ‌rücke in den USA der Präsidentschaftswahlkampf für ‌2028 in den Fokus. Die von den USA geführten Friedensgespräche waren Anfang des Jahres gescheitert. Die Ukraine hatte russische Forderungen nach Gebietsabtretungen zurückgewiesen, ⁠Russland wiederum hatte auf seinen Maximalforderungen beharrt. Zudem war die US-Regierung ‌zunehmend durch den Konflikt mit dem ⁠Iran beansprucht.

Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner besuchten Moskau zuletzt im Januar, reisten jedoch bislang nicht nach Kiew. Neben dem Waffenstillstand und der Freihandelszone befasst sich das neue ‌Papier darüber hinaus mit der ⁠künftigen Rolle der Europäischen Union und ⁠der Nato. Es handele sich dabei nicht um einen rein ukrainischen Entwurf, betonte Selenskyj. Die Ideen seien gemeinsam mit den Partnern entwickelt worden.

Russland hatte sich in der vergangenen Woche grundsätzlich offen für neue Vorschläge zur Beilegung des Konflikts gezeigt. Ein hochrangiger russischer Diplomat erklärte jedoch, diese müssten die "Realitäten vor Ort" widerspiegeln. Das Hauptziel Moskaus bleibt die vollständige Eroberung des Donbass.

(Bericht von Anna ⁠Pruchnicka in Danzig und Max Hunder in KiewBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)