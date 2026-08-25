Märkte heute

Siemens Energy vor Milliarden-Deal, Nvidia vor Zahlen, Bitcoin im Fokus

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: CTS Eventim, Gerresheimer, Deutz, Volkswagen, Siemens Energy, Vistra, Meta, Alibaba, AMD, Nvidia, Bitcoin

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Siemens Energy – kommt der Milliarden-Deal?

Bei Siemens Energy könnte eine wichtige strategische Entscheidung anstehen. Mehrere große Finanzinvestoren zeigen Interesse an einem Unternehmensteil – und die mögliche Bewertung sorgt am Markt für Aufmerksamkeit. Was würde ein Verkauf für den Konzern und die Aktie bedeuten?

Nvidia – vor den Zahlen steigt die Spannung

Die Erwartungen an Nvidia sind erneut enorm hoch. Gleichzeitig sorgen mögliche Preiserhöhungen, Verzögerungen bei der Rubin-Plattform und die jüngste Schwäche der Aktie für zusätzliche Unsicherheit. Können die Quartalszahlen die Stimmung wieder drehen?

Bitcoin – die 80.000-Dollar-Marke entscheidet

Bitcoin hat sich zurück an die wichtige Kursmarke gearbeitet. Rückenwind kommt unter anderem von Dollar-Schwäche, Liquiditätshoffnungen und der Aussicht auf neue regulatorische Impulse. Doch wie stabil ist die Bewegung wirklich – und was muss jetzt passieren, damit daraus mehr wird?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Nvidia
Siemens Energy
Volkswagen (VW) Vz
Meta
Siemens
AMD
Bitcoin Kurs in Euro
Deutz
CTS Eventim
Gerresheimer
Vistra
Alibaba Group Holding
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hoch20. Aug. · onvista
Nico Santura
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen