Siemens Energy vor Milliarden-Deal, Nvidia vor Zahlen, Bitcoin im Fokus

Siemens Energy – kommt der Milliarden-Deal?

Bei Siemens Energy könnte eine wichtige strategische Entscheidung anstehen. Mehrere große Finanzinvestoren zeigen Interesse an einem Unternehmensteil – und die mögliche Bewertung sorgt am Markt für Aufmerksamkeit. Was würde ein Verkauf für den Konzern und die Aktie bedeuten?

Nvidia – vor den Zahlen steigt die Spannung

Die Erwartungen an Nvidia sind erneut enorm hoch. Gleichzeitig sorgen mögliche Preiserhöhungen, Verzögerungen bei der Rubin-Plattform und die jüngste Schwäche der Aktie für zusätzliche Unsicherheit. Können die Quartalszahlen die Stimmung wieder drehen?

Bitcoin – die 80.000-Dollar-Marke entscheidet

Bitcoin hat sich zurück an die wichtige Kursmarke gearbeitet. Rückenwind kommt unter anderem von Dollar-Schwäche, Liquiditätshoffnungen und der Aussicht auf neue regulatorische Impulse. Doch wie stabil ist die Bewegung wirklich – und was muss jetzt passieren, damit daraus mehr wird?